No que foi, sem dúvida, o maior tema de discussão do anúncio da convocação, a decisão de deixar Palmer em casa foi um choque para muitos torcedores. Thomas Tuchel optou por outras opções criativas, considerando que certos jogadores mereciam mais uma vaga no avião para o torneio na América do Norte.

Após uma temporada em que Palmer marcou 11 gols na Premier League, sua queda na regularidade e pequenas preocupações com lesões aparentemente lhe custaram o apoio do técnico alemão.

O atacante de 24 anos tem sido um pilar tanto do Chelsea quanto da seleção nacional desde sua transferência de grande repercussão do Manchester City, mas agora se vê assistindo de fora. Enquanto seus companheiros de seleção pousavam na Flórida para iniciar os preparativos para a Copa do Mundo, Palmer optou por um período de descanso para superar a decepção de ficar de fora do maior evento do futebol.



