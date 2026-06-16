Getty Images Sport
Traduzido por
“Poderia ser pior” - Cole Palmer conta o que está fazendo após não ter sido convocado para a seleção da Inglaterra na Copa do Mundo, enquanto o meia do Chelsea aproveita ao máximo as férias de verão inesperadas
Exclusão de grande repercussão da escalação de Tuchel
No que foi, sem dúvida, o maior tema de discussão do anúncio da convocação, a decisão de deixar Palmer em casa foi um choque para muitos torcedores. Thomas Tuchel optou por outras opções criativas, considerando que certos jogadores mereciam mais uma vaga no avião para o torneio na América do Norte.
Após uma temporada em que Palmer marcou 11 gols na Premier League, sua queda na regularidade e pequenas preocupações com lesões aparentemente lhe custaram o apoio do técnico alemão.
O atacante de 24 anos tem sido um pilar tanto do Chelsea quanto da seleção nacional desde sua transferência de grande repercussão do Manchester City, mas agora se vê assistindo de fora. Enquanto seus companheiros de seleção pousavam na Flórida para iniciar os preparativos para a Copa do Mundo, Palmer optou por um período de descanso para superar a decepção de ficar de fora do maior evento do futebol.
A vida em Ibiza x o calor de Miami na Inglaterra
Palmer voltou a um refúgio familiar para fugir dos holofotes, indo para o Mediterrâneo para uma pausa prolongada. Ele foi visto recentemente relaxando em Ibiza ao lado de Wayne Lineker, dono do famoso clube O Beach. Ao contrário de sua visita no verão passado, após a Copa do Mundo de Clubes, essa viagem serve para recarregar as energias após o golpe de sua exclusão da seleção.
O contraste entre o estilo de vida atual de Palmer e o da seleção inglesa é extremo. Enquanto os Três Leões suam em treinos duplos sob o calor de 32 graus em Miami para se prepararem para os primeiros jogos, Palmer compartilhou uma série de nove fotos em sua conta no Instagram que mostram um ritmo de vida bem mais tranquilo. As imagens mostram dias de praia com amigos, sessões de fotos profissionais e a divulgação de sua marca “COLE’D”, revelando que o jogador está aproveitando ao máximo seu tempo livre inesperado.
Debate sobre “poderia ser pior”
A postagem nas redes sociais não passou despercebida, principalmente devido à legenda que Palmer escolheu para acompanhar a publicação. Ao escrever “poderia ser pior”, o jogador do Chelsea gerou um debate entre os seguidores sobre sua atitude em relação à exclusão da seleção nacional. Enquanto alguns viram nisso uma perspectiva saudável de aproveitar a vida apesar de um revés profissional, outros questionaram se o meia deveria demonstrar uma vontade mais evidente de fazer parte do elenco.
A postagem, que mostra Palmer em um sofá amarelo brilhante e aparentemente muito relaxado, sugere que ele está se distanciando intencionalmente da pressão do torneio. A frase “poderia ser pior” serve como um lembrete desafiador de que, embora ele não vá disputar o troféu neste mês, está encontrando paz e consolo longe da umidade sufocante dos Estados Unidos e das exigências do futebol internacional de alto nível.
- Getty
A atenção se volta para a pré-temporada do Chelsea
Para Palmer, a prioridade agora será garantir que ele esteja em plena forma para a temporada nacional de 2026-27. Como teve pouquíssimas oportunidades de descanso desde que chegou ao oeste de Londres em 2023, essa pausa forçada pode proporcionar a recuperação física e mental necessária para que ele reencontre a forma espetacular que o tornou conhecido do grande público. Espera-se que ele se apresente para uma pré-temporada completa sob a orientação da comissão técnica do clube, enquanto seus colegas ainda estiverem competindo no exterior.
O objetivo de longo prazo continua sendo o retorno à seleção inglesa, e Palmer espera que um recomeço revigorado em Stamford Bridge force Tuchel a reconsiderar sua posição.