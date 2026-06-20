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“Poderia ser melhor” - Ronald Koeman elogia Brian Brobbey após os dois gols na Copa do Mundo, mas critica a seleção holandesa “cinco estrelas” após a goleada sobre a Suécia
Koeman elogia o gol “perfeito” de Brobbey na estreia
Os ajustes táticos do técnico holandês deram resultado logo no início, quando Brobbey, que começou como atacante, marcou duas vezes em 17 minutos, garantindo uma vitória dominante. Aos cinco minutos, um contra-ataque rápido de sete toques começou com um lançamento longo do goleiro Bart Verbruggen para Brobbey, que encontrou Cody Gakpo na lateral antes de invadir a área para converter o cruzamento rasteiro. Doze minutos depois, Brobbey se posicionou melhor que o sueco Isak Hien para empurrar a bola para o fundo da rede e marcar seu segundo gol, após cruzamento de Denzel Dumfries.
Refletindo especificamente sobre o primeiro gol, Koeman elogiou muito a finalização do atacante do Sunderland. “Naquele primeiro gol estava tudo o que se pode desejar; sabemos que Brian é bom nisso”, disse Koeman. “Tudo começa com Bart Verbruggen, que faz um bom lançamento para ele. Depois, temos muita velocidade e Brian está novamente na frente do gol. Não dá para fazer um gol mais perfeito, começando pelo goleiro.”
- AFP
Ainda há espaço para melhorias, apesar da exibição digna de cinco estrelas
Apesar da goleada por 5 a 1 sobre a Suécia — que anteriormente havia derrotado a Tunísia pelo mesmo placar —, Koeman insistiu que a Oranje precisa melhorar. Além dos dois gols de Brobbey, Gakpo marcou duas vezes, e Crysencio Summerville fez o outro, tornando-se apenas o terceiro holandês a marcar em seus dois primeiros jogos na Copa do Mundo, depois de Memphis Depay e Gakpo. No entanto, Koeman destacou falhas táticas diante dos ajustes da Suécia no meio da partida, enfatizando que sua equipe precisa atingir outro nível para manter o ritmo.
O técnico manteve os pés no chão ao discutir o desempenho geral. “Um ótimo resultado, mas com momentos suficientes em que dizemos: isso poderia ter sido melhor. Aí você joga uma partida completa. E essa partida foi quase assim”, observou Koeman. Ele destacou especificamente as dificuldades no primeiro tempo: “Apesar da vitória por 5 a 1, você vê momentos em que, se eles começam a jogar de forma diferente, demoramos demais para perceber isso, o que fez com que passássemos por algumas dificuldades antes do intervalo.”
A pressão diminuiu após o empate com o Japão
Após um frustrante empate em 2 a 2 contra o Japão, Koeman admitiu que sua equipe estava sob pressão para apresentar um bom desempenho. A vitória decisiva trouxe tranquilidade ao elenco holandês, mas também marcou um marco histórico: o segundo gol de Gakpo naquela noite elevou o total de gols do torneio para 100 em apenas 33 partidas, a marca mais rápida alcançada em uma Copa do Mundo desde 1958. Destacando o alívio, Koeman continuou enfático quanto à importância vital dos três pontos.
“É claro que a gente quer vencer todas as partidas. Também queremos começar o torneio com uma vitória, isso traz tranquilidade”, explicou Koeman. Referindo-se às críticas anteriores sobre suas decisões táticas, ele acrescentou com um sorriso: “Talvez as substituições tenham sido melhores agora do que na partida anterior.”
Ele continuou, já com um tom mais sério: “Havia, portanto, mais pressão para vencer esta partida; sabíamos que era imperativo vencer. Mas não senti nenhuma tensão. Como técnico, você percebe como as pessoas se empenham após uma primeira partida como essa e qual é a contribuição dos jogadores. Aí você sabe que está tudo bem.”
- AFP
Preocupações com lesões e o papel de Memphis Depay
A noite não foi totalmente positiva para os holandeses, já que a excelente atuação de Brobbey foi interrompida por um incômodo físico. Koeman revelou que o atacante está lidando com um possível problema físico, o que poderia forçar novas mudanças no ataque para os próximos jogos, à medida que a profundidade do elenco é posta à prova.
“Talvez [Donyell] Malen volte a ocupar a posição de atacante em breve”, especulou Koeman, observando que Brobbey sentiu dores nos tendões da coxa no final da partida. Ele também comentou sobre a situação de Memphis Depay, que está se recuperando para voltar à plena forma. “Sua forma física está melhorando; então, pode chegar um momento em que possamos escalar Memphis como titular. Mas isso também depende do desempenho dos outros jogadores. Memphis é extremamente importante e tem uma influência positiva sobre os demais jogadores a partir de sua função. Ele aceita seu papel agora. Embora eu não saiba por quanto tempo.”