“Poderia ser melhor” - Ronald Koeman elogia Brian Brobbey após os dois gols na Copa do Mundo, mas critica a seleção holandesa “cinco estrelas” após a goleada sobre a Suécia

Os ajustes táticos do técnico holandês deram resultado logo no início, quando Brobbey, que começou como atacante, marcou duas vezes em 17 minutos, garantindo uma vitória dominante. Aos cinco minutos, um contra-ataque rápido de sete toques começou com um lançamento longo do goleiro Bart Verbruggen para Brobbey, que encontrou Cody Gakpo na lateral antes de invadir a área para converter o cruzamento rasteiro. Doze minutos depois, Brobbey se posicionou melhor que o sueco Isak Hien para empurrar a bola para o fundo da rede e marcar seu segundo gol, após cruzamento de Denzel Dumfries.

Refletindo especificamente sobre o primeiro gol, Koeman elogiou muito a finalização do atacante do Sunderland. “Naquele primeiro gol estava tudo o que se pode desejar; sabemos que Brian é bom nisso”, disse Koeman. “Tudo começa com Bart Verbruggen, que faz um bom lançamento para ele. Depois, temos muita velocidade e Brian está novamente na frente do gol. Não dá para fazer um gol mais perfeito, começando pelo goleiro.”