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Poder das estrelas da Super Lig! Agente livre, Dusan Vlahovic aceita surpreendente transferência para o Besiktas após saída da Juventus
Um grande golpe para o Besiktas
Em um movimento que causou ondas de choque no mercado de transferências europeu, Vlahovic chegou a um acordo para se juntar ao gigante turco Besiktas. O atacante sérvio de 26 anos tornou-se oficialmente um agente livre no início deste verão, após sua saída da Juventus, e o clube de Istambul confirmou na terça-feira que estava em negociações formais para garantir sua contratação. Isso representa uma importante demonstração de intenção do Besiktas, que busca retomar a hegemonia doméstica.
A passagem de Vlahovic por Turim foi marcada por muitos gols, mas terminou de forma um tanto discreta quando seu contrato expirou. Durante suas quatro temporadas e meia com a Juventus, o poderoso atacante balançou as redes 68 vezes.
- Getty Images Sport
Juntando-se à revolução turca
A chegada de Vlahovic a Istambul é a mais recente de uma série de transferências bombásticas que transformaram a Super Lig turca em um destino de primeira linha para talentos de elite. O atacante sérvio se junta a uma onda seleta de estrelas ofensivas que recentemente trocaram as cinco principais ligas da Europa pela Turquia, com Romelu Lukaku e Mason Greenwood acertando transferências de destaque para o Fenerbahce, ao lado da sensacional ida de Mohamed Salah para o Trabzonspor.
Esse influxo de estrelas sugere uma mudança na dinâmica do futebol europeu, com o Besiktas agora contando com um homem de referência que anteriormente foi avaliado em quase nove dígitos. Vlahovic já foi alvo de forte interesse da Premier League, com o Arsenal pressionando bastante para contratá-lo antes de ele acabar optando pela Juventus. A mudança para o Besiktas permite que ele se torne o ponto focal de uma equipe com grandes ambições tanto no cenário doméstico quanto nas competições europeias, enquanto o Besiktas se prepara para sua próxima campanha na Liga Europa.
Superando recentes problemas físicos
Embora o talento do internacional sérvio seja inegável, sua última temporada na Itália foi prejudicada por importantes problemas físicos. Vlahovic ficou afastado por mais de três meses entre dezembro e março da última temporada devido a uma lesão recorrente no adutor. Esses problemas de condição física limitaram severamente seu impacto no Allianz Stadium, restringindo-o a apenas 23 partidas em todas as competições em uma campanha marcada por idas constantes ao departamento médico.
O Besiktas espera que uma mudança de ares e uma abordagem médica diferente ajudem o atacante a recuperar o auge da condição física que desfrutou no início da carreira. Na última temporada, apesar de ter sido limitado a 23 partidas em todas as competições por uma Juventus que terminou em sexto na Serie A, Vlahovic ainda conseguiu marcar 10 gols e dar duas assistências. Quando está em plenas condições físicas, o sérvio segue sendo um dos finalizadores mais letais do futebol, com uma rara combinação de força física, capacidade no jogo aéreo e qualidade técnica com o pé esquerdo.
- AFP
Um pedigree de gols de elite
Os números por trás da carreira de Vlahovic explicam por que o Besiktas estava tão interessado em fechar um acordo com o agente livre. Antes de sua badalada transferência de € 75 milhões para a Juventus, em janeiro de 2022, ele viveu um período brilhante na Fiorentina, onde marcou 49 gols em 108 partidas.
Seu retrospecto internacional é igualmente impressionante, com Vlahovic se consolidando como uma peça-chave da Sérvia. Ele soma 41 partidas pela sua seleção, com 16 gols marcados no processo, e muitas vezes foi o homem das grandes ocasiões no cenário internacional.
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