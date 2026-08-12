A chegada de Vlahovic a Istambul é a mais recente de uma série de transferências bombásticas que transformaram a Super Lig turca em um destino de primeira linha para talentos de elite. O atacante sérvio se junta a uma onda seleta de estrelas ofensivas que recentemente trocaram as cinco principais ligas da Europa pela Turquia, com Romelu Lukaku e Mason Greenwood acertando transferências de destaque para o Fenerbahce, ao lado da sensacional ida de Mohamed Salah para o Trabzonspor.

Esse influxo de estrelas sugere uma mudança na dinâmica do futebol europeu, com o Besiktas agora contando com um homem de referência que anteriormente foi avaliado em quase nove dígitos. Vlahovic já foi alvo de forte interesse da Premier League, com o Arsenal pressionando bastante para contratá-lo antes de ele acabar optando pela Juventus. A mudança para o Besiktas permite que ele se torne o ponto focal de uma equipe com grandes ambições tanto no cenário doméstico quanto nas competições europeias, enquanto o Besiktas se prepara para sua próxima campanha na Liga Europa.