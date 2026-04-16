"Podemos vencer QUALQUER UM!" - Harry Kane adverte o PSG antes do confronto nas semifinais da Liga dos Campeões

Harry Kane alertou o Paris Saint-Germain, seu adversário nas semifinais da Liga dos Campeões, de que o Bayern de Munique está atingindo seu auge exatamente no momento certo. Após uma vitória emocionante por 4 a 3 sobre o Real Madrid na Allianz Arena, que garantiu a classificação por 6 a 4 no placar agregado, o atacante acredita que a equipe de Vincent Kompany não teme ninguém entre os quatro finalistas.

Falando após o apito final, Kane expressou o ânimo altíssimo no vestiário. “Quando você vence um time como o Madrid, especialmente nas fases finais da Liga dos Campeões, isso lhe dá confiança”, disse Kane à TNT Sports. “Mas temos falado sobre isso o ano todo, estar nesta fase e estar em todas as competições... este é o momento de seguir em frente. Sentimos que podemos vencer qualquer um quando estamos no nosso melhor nível e vamos precisar disso na próxima fase, porque o PSG é um dos melhores times da Europa.”