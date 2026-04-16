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"Podemos vencer QUALQUER UM!" - Harry Kane adverte o PSG antes do confronto nas semifinais da Liga dos Campeões
Kane lança um aviso ao PSG
Harry Kane alertou o Paris Saint-Germain, seu adversário nas semifinais da Liga dos Campeões, de que o Bayern de Munique está atingindo seu auge exatamente no momento certo. Após uma vitória emocionante por 4 a 3 sobre o Real Madrid na Allianz Arena, que garantiu a classificação por 6 a 4 no placar agregado, o atacante acredita que a equipe de Vincent Kompany não teme ninguém entre os quatro finalistas.
Falando após o apito final, Kane expressou o ânimo altíssimo no vestiário. “Quando você vence um time como o Madrid, especialmente nas fases finais da Liga dos Campeões, isso lhe dá confiança”, disse Kane à TNT Sports. “Mas temos falado sobre isso o ano todo, estar nesta fase e estar em todas as competições... este é o momento de seguir em frente. Sentimos que podemos vencer qualquer um quando estamos no nosso melhor nível e vamos precisar disso na próxima fase, porque o PSG é um dos melhores times da Europa.”
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Uma noite de recordes para o capitão da Inglaterra
Foi uma noite histórica para Kane, cujo gol naquele jogo emocionante de sete gols fez com que ele se tornasse o primeiro jogador desde Erling Haaland, na temporada 2022-23, a atingir a marca de 50 gols em uma temporada por um clube nas cinco principais ligas da Europa. Sua incrível fase manteve vivas as esperanças do Bayern de conquistar uma tríplice coroa histórica, à medida que o time chega à reta final da campanha.
O jogador de 32 anos também se consolidou como um verdadeiro pesadelo para os gigantes espanhóis. Kane marcou ou deu assistência em cada uma de suas últimas cinco partidas da Liga dos Campeões contra o Real Madrid. Apesar da pressão do momento, Kane manteve a calma para ajudar o Bayern a chegar à sua 22ª semifinal na principal competição da Europa.
O Real Madrid sofre uma goleada em Munique
O rumo da partida mudou drasticamente quando Eduardo Camavinga foi expulso após cometer duas faltas passíveis de cartão. O francês recebeu o primeiro cartão por uma falta em Jamal Musiala, antes de receber o segundo cartão amarelo por impedir a retomada rápida da jogada ao segurar a bola. A frustração dos visitantes chegou ao auge no final da partida, com Arda Güler também recebendo um cartão vermelho direto por protestar do banco de reservas.
“Houve decisões que foram contra nós durante toda a partida e regras são regras”, disse Kane sobre a arbitragem. “Foi um cartão amarelo claro, já tive alguns desses na minha carreira que me prejudicaram. O árbitro tem que tomar uma decisão nessas situações, e hoje a decisão foi a nosso favor.”
- AFP
O Bayern busca o triplo histórico
Com a classificação para as semifinais confirmada, a atenção do Bayern volta-se brevemente para o campeonato nacional, onde o time está à beira da glória. Os bávaros podem garantir o título da Bundesliga neste fim de semana contra o Stuttgart, enquanto a semifinal da DFB-Pokal contra o Bayer Leverkusen também se aproxima.
“Temos a chance de conquistar o campeonato neste fim de semana, então espero que consigamos fazer isso e temos uma grande semifinal na copa”, acrescentou Kane. “Há muitos jogos importantes pela frente.” Se o gigante alemão conseguir manter esse ritmo, Kane poderá finalmente conquistar o grande título europeu que suas extraordinárias estatísticas individuais merecem.