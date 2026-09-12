Arbeloa mostrava uma expressão de satisfação à beira do campo ao ver sua equipe ter uma atuação resiliente para conquistar um ponto contra seu ex-clube, o primeiro da temporada após começar com três derrotas seguidas para Chelsea, Sunderland e Crystal Palace. Depois de ter dificuldades nessas primeiras semanas da campanha, o Fulham mostrou uma renovada organização defensiva para frustrar a equipe de Andoni Iraola.

Falando após o empate sem gols, Arbeloa expressou seu orgulho pela disciplina tática demonstrada por seus jogadores. "Estou feliz pelo ponto, mas também pela atuação dos meus jogadores, neste estádio contra uma equipe muito grande, estamos felizes", disse Arbeloa à BBC Match of the Day. "Depois do jogo contra o Crystal Palace, meus jogadores perceberam onde estava o problema e nós o corrigimos. Hoje fomos mais equilibrados e jogamos muito, muito bem, e controlamos os contra-ataques do Liverpool."