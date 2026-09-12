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"Podemos ser muito difíceis de ser batidos!" - Alvaro Arbeloa exalta a resposta do Fulham em Anfield e fala sobre retorno "especial" ao Liverpool
Arbeloa encontra sua consistência defensiva
Arbeloa mostrava uma expressão de satisfação à beira do campo ao ver sua equipe ter uma atuação resiliente para conquistar um ponto contra seu ex-clube, o primeiro da temporada após começar com três derrotas seguidas para Chelsea, Sunderland e Crystal Palace. Depois de ter dificuldades nessas primeiras semanas da campanha, o Fulham mostrou uma renovada organização defensiva para frustrar a equipe de Andoni Iraola.
Falando após o empate sem gols, Arbeloa expressou seu orgulho pela disciplina tática demonstrada por seus jogadores. "Estou feliz pelo ponto, mas também pela atuação dos meus jogadores, neste estádio contra uma equipe muito grande, estamos felizes", disse Arbeloa à BBC Match of the Day. "Depois do jogo contra o Crystal Palace, meus jogadores perceberam onde estava o problema e nós o corrigimos. Hoje fomos mais equilibrados e jogamos muito, muito bem, e controlamos os contra-ataques do Liverpool."
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A disciplina tática rende frutos
O resultado deixa Iraola com apenas uma vitória doméstica desde que substituiu Arne Slot no verão, um triunfo por 2 a 0 sobre o recém-promovido Ipswich Town, além de três empates na liga. Mais importante, a igualdade também marcou o quarto empate consecutivo do Liverpool em casa na Premier League, uma sequência desastrosa que o clube não vivia havia 15 anos.
Arbeloa destacou a progressão constante que viu no grupo apesar da falta de resultados positivos antes da viagem para Merseyside. "Jogamos bem contra Chelsea e Crystal Palace e perdemos, mas fizemos muitas coisas bem e temos de continuar fazendo essas coisas bem", explicou. "Hoje, contra um time realmente muito bom, melhoramos e trabalhamos muito duro nesta semana. Sei que é realmente difícil, quando você não está vencendo jogos, dizer aos torcedores que estamos fazendo as coisas bem e merecemos mais. Podemos ser uma equipe muito difícil de ser batida."
Um retorno especial a Anfield
Para Arbeloa, a tarde foi mais do que apenas a batalha tática; foi um retorno ao estádio onde ele passou dois anos e meio como um lateral confiável durante a era Rafa Benitez. A recepção calorosa da torcida da casa não passou despercebida pelo técnico do Fulham, que admitiu que a ligação emocional com o clube continua forte.
"Estou feliz por estar de volta a Anfield, um estádio muito especial para mim e para estes torcedores", concluiu Arbeloa. "Foi a minha primeira vez aqui desde que deixei o clube e espero voltar novamente."
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De olho em West Ham e Manchester United
Arbeloa espera que este ponto conquistado com muita luta dê o impulso de que sua equipe precisa para iniciar sua campanha e conquistar sua primeira vitória na temporada. O próximo compromisso do Fulham é um confronto de peso em casa contra o Manchester United no domingo, embora antes tenha de passar por um duelo crucial fora de casa contra o West Ham pela terceira fase da Copa da Liga na terça-feira.
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