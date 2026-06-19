"Podemos discutir sobre isso": especialista em arbitragem debate lesão terrível com ex-jogador da seleção alemã - e elogia a árbitra Penso pelo “melhor desempenho da Copa do Mundo, de longe”

Madibo recebeu inicialmente apenas um cartão amarelo do árbitro Cristian Garay; após uma breve análise do VAR — que, devido à cena polêmica, não foi transmitida pela TV —, seguiu-se o cartão vermelho.

No entanto, a entrada de Madibo não tinha sido particularmente violenta ou imprudente; pelo contrário, era evidente a clara intenção de disputar a bola. O especialista em arbitragem Patrik Ittrich defendeu, ainda assim, na MagentaTV a decisão do árbitro: “Acho que, pelo desenrolar da jogada, e também pela forma como o árbitro a percebeu, se trata de um cartão amarelo. Era o que parecia. Agora, a lesão é tão grave que certamente decidiram dizer a ele, no Centro de Vídeo, que se tratava de uma lesão grave. Então, o árbitro mostrou o cartão vermelho.”

O fato de Garay não ter ido até a tela para ver a jogada por conta própria, nem ter feito um anúncio no estádio, deveu-se às circunstâncias e foi a decisão correta, segundo Ittrich: “Ele nem sequer saiu de campo. Não houve revisão em campo. E ele também não fez nenhum anúncio. Nem explicou nada. Ninguém se importava com o que ele dissesse. Ele transformou o cartão amarelo em vermelho sem sair do campo, pronto. Acho que foi melhor assim, porque às vezes um pequeno contato pode causar grandes problemas.”