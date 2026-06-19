Na vitória contundente dos canadenses por 6 a 0, ocorreu, aos 51 minutos de jogo, perto da linha lateral, um confronto entre Kone e Assim Madibo, no qual o catariano atingiu seu adversário na panturrilha de forma tão infeliz que, segundo os primeiros diagnósticos, a tíbia e a perna do adversário se fraturaram completamente.
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"Podemos discutir sobre isso": especialista em arbitragem debate lesão terrível com ex-jogador da seleção alemã - e elogia a árbitra Penso pelo “melhor desempenho da Copa do Mundo, de longe”
Madibo recebeu inicialmente apenas um cartão amarelo do árbitro Cristian Garay; após uma breve análise do VAR — que, devido à cena polêmica, não foi transmitida pela TV —, seguiu-se o cartão vermelho.
No entanto, a entrada de Madibo não tinha sido particularmente violenta ou imprudente; pelo contrário, era evidente a clara intenção de disputar a bola. O especialista em arbitragem Patrik Ittrich defendeu, ainda assim, na MagentaTV a decisão do árbitro: “Acho que, pelo desenrolar da jogada, e também pela forma como o árbitro a percebeu, se trata de um cartão amarelo. Era o que parecia. Agora, a lesão é tão grave que certamente decidiram dizer a ele, no Centro de Vídeo, que se tratava de uma lesão grave. Então, o árbitro mostrou o cartão vermelho.”
O fato de Garay não ter ido até a tela para ver a jogada por conta própria, nem ter feito um anúncio no estádio, deveu-se às circunstâncias e foi a decisão correta, segundo Ittrich: “Ele nem sequer saiu de campo. Não houve revisão em campo. E ele também não fez nenhum anúncio. Nem explicou nada. Ninguém se importava com o que ele dissesse. Ele transformou o cartão amarelo em vermelho sem sair do campo, pronto. Acho que foi melhor assim, porque às vezes um pequeno contato pode causar grandes problemas.”
Nenhum cartão vermelho após uma lesão terrível? “Estamos no esporte”
Ele encontrou resistência por parte de seu colega especialista Jonas Hofmann, que gostaria que o árbitro tivesse demonstrado um pouco mais de tato naquela situação delicada: “Também não foi uma falta grave”, afirmou o ex-jogador da seleção nacional. “Estamos no esporte. Infelizmente, isso acontece. Mas, nesse caso, não se pode punir alguém por algo que ele nem mesmo pretendia fazer.”
Ele próprio não conseguiu identificar qualquer intenção de cometer uma falta grave. “É claro que é uma pena para quem sofreu a falta que isso aconteça; nenhum de nós deseja isso, eu não desejo isso a ninguém — mas é preciso tentar separar as coisas e dizer: não foi intencional”, afirmou Hofmann.
“Podemos discutir sobre isso se quisermos”, respondeu Ittrich, argumentando que as consequências de uma falta também deveriam, em última instância, ser levadas em conta na avaliação. “Acho que, às vezes, uma pequena falta, mesmo que não seja intencional, tem um grande impacto e pode, mesmo assim, causar uma lesão grave. É por isso que se decidiu que, nesse caso, se dá um cartão vermelho.”
No entanto, os árbitros devem sempre avaliar a situação específica e não podem julgar seguindo padrões rígidos, sem qualquer ponderação. “Se você cometer uma falta bem leve e o adversário torcer o joelho em seguida e algo acontecer, não dá para dizer: ‘Olha, não foi intenção do jogador’. Ele talvez até tenha jogado a bola e, nesse caso, algo assim não aconteceria.”
Ittrich elogia a árbitra: “A melhor atuação até agora nesta Copa do Mundo”
Enquanto isso, o ex-árbitro da Bundesliga elogiou Tori Penso, que havia atuado na partida anterior e foi a primeira mulher a apitar o jogo entre a República Tcheca e a África do Sul nesta Copa do Mundo. “Foi, de longe, a melhor atuação de um árbitro até agora nesta Copa do Mundo”, elogiou Ittrich.
Na opinião do árbitro de 47 anos, a escolha dos árbitros deveria se basear principalmente no desempenho e não no gênero. “Não quero mais nem mencionar que é uma mulher que está apitando. Não tenho mais paciência para isso, porque isso não importa em nada. O que conta é a qualidade. E, para mim, não faz a menor diferença se quem está apitando é uma mulher ou um homem.”