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“Podemos causar problemas” – Eddie Howe adverte o Barcelona de que o Newcastle United não vai “recuar” na decisão da Liga dos Campeões
Uma noite histórica na Catalunha
O Newcastle viaja ao Camp Nou para o que Howe descreveu anteriormente como o “maior jogo da história do clube”. A eliminatória está em equilíbrio após um empate tenso por 1 a 1 no St James’ Park, onde os Magpies estiveram a segundos de uma vitória histórica antes que um pênalti de Lamine Yamal no final da partida salvasse o Barcelona. Apesar da difícil tarefa de enfrentar o Blaugrana em casa — onde os anfitriões avançaram nas últimas dez partidas de fase eliminatória após um empate fora de casa —, o Newcastle chega com o ânimo em alta. A vitória por 1 a 0 sobre o Chelsea no fim de semana, que reforçou a confiança, deixou o time em sua melhor forma da temporada, enquanto busca se tornar apenas o quarto time inglês a eliminar o Barcelona após não ter vencido a primeira partida.
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Howe lança um aviso aos gigantes
Em declarações antes da segunda partida, Howe destacou que seus jogadores já estão acostumados à pressão do futebol europeu de alto nível. “Não se pode se intimidar com a importância do jogo, e não acho que isso vá acontecer. Temos muitos jogadores que já disputaram inúmeras partidas; já nos acostumamos a isso”, afirmou o técnico.
Depois que um pênalti de Yamal nos acréscimos impediu a vitória no St James' Park na primeira partida, Howe abordará a segunda partida com confiança e disse que uma vitória seria a maior conquista de sua carreira: "Provavelmente seria, sim, mas isso é irrelevante porque esse é o resultado e estamos na fase de preparação. Temos que garantir que nosso plano de jogo, execução tática e desempenho individual estejam no nível certo. Temos outro jogo importantíssimo no fim de semana [contra o Sunderland], então não quero colocar muita pressão sobre os jogadores. Só quero que eles tentem dar o melhor de si.
“Temos muitos, muitos jogadores internacionais no elenco, então não vejo [a redução do elenco] como um problema. Temos jogadores suficientes que podem causar problemas a eles. Vamos aproveitar o jogo, mas só vamos aproveitá-lo de verdade se conseguirmos o resultado. Acho que estamos em boa posição para fazer isso, e os jogadores provavelmente estão tão confiantes quanto em qualquer momento desta temporada.”
Trippier reflete sobre uma trajetória notável
Para Kieran Trippier, este confronto representa o ponto alto de um projeto de quatro anos desde sua chegada do Atlético de Madrid. O experiente zagueiro, cujo contrato expira neste verão, destacou que uma noite de Liga dos Campeões desta magnitude justifica sua decisão de se juntar ao clube quando este lutava contra o rebaixamento. “Fui criticado quando saí do Atlético; recebi muita negatividade por diversos motivos, mas eu tinha meus motivos e este [jogo] justifica um pouco isso”, disse o zagueiro. “Não tenho arrependimentos, nunca tive com nenhuma decisão no futebol.
“Para ser sincero, nunca pensei que jogaríamos na Liga dos Campeões, e agora já estamos aqui pela segunda vez. Tivemos duas finais de copa. É aqui que queremos estar. Houve muitos momentos especiais. O fato de dez mil torcedores do Newcastle terem vindo diz tudo: eles nos apoiaram nos momentos difíceis.”
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Duas partidas decisivas para a temporada
O resultado em Barcelona determinará o ritmo de uma das semanas mais importantes da era moderna do Newcastle. Logo após essa partida decisiva na Europa, os Magpies precisam se preparar para um “grande” clássico Tyne-Wear contra o rival Sunderland no fim de semana, o que deixa Howe diante de um delicado equilíbrio no que diz respeito à preparação física dos jogadores.
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