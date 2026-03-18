“Podemos causar problemas” – Eddie Howe adverte o Barcelona de que o Newcastle United não vai “recuar” na decisão da Liga dos Campeões

Em declarações antes da segunda partida, Howe destacou que seus jogadores já estão acostumados à pressão do futebol europeu de alto nível. “Não se pode se intimidar com a importância do jogo, e não acho que isso vá acontecer. Temos muitos jogadores que já disputaram inúmeras partidas; já nos acostumamos a isso”, afirmou o técnico.

Depois que um pênalti de Yamal nos acréscimos impediu a vitória no St James' Park na primeira partida, Howe abordará a segunda partida com confiança e disse que uma vitória seria a maior conquista de sua carreira: "Provavelmente seria, sim, mas isso é irrelevante porque esse é o resultado e estamos na fase de preparação. Temos que garantir que nosso plano de jogo, execução tática e desempenho individual estejam no nível certo. Temos outro jogo importantíssimo no fim de semana [contra o Sunderland], então não quero colocar muita pressão sobre os jogadores. Só quero que eles tentem dar o melhor de si.

“Temos muitos, muitos jogadores internacionais no elenco, então não vejo [a redução do elenco] como um problema. Temos jogadores suficientes que podem causar problemas a eles. Vamos aproveitar o jogo, mas só vamos aproveitá-lo de verdade se conseguirmos o resultado. Acho que estamos em boa posição para fazer isso, e os jogadores provavelmente estão tão confiantes quanto em qualquer momento desta temporada.”