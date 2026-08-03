O mercado de verão do Arsenal já contou com a chegada de Tzolis em uma transferência de £ 34 milhões, e o jogador de 24 anos está determinado a provar que pode se firmar na ponta esquerda. Apesar da intensa especulação em torno de uma possível transferência em valor recorde no futebol britânico por Vinicius Jr, Tzolis está focado apenas no próprio desenvolvimento sob o comando de Arteta.

"Obviamente, sou confiante como jogador, então não penso no futuro nem no que o clube fará nessa posição", disse Tzolis aos repórteres ao ser questionado sobre a possível chegada de mais concorrência. "Penso em como melhorar e me adaptar o mais rápido possível ao clube, porque tenho a oportunidade de treinar diretamente com a equipe desde o início da temporada, disputar os amistosos e depois jogar as partidas oficiais.

"É uma chance de jogar diretamente desde o começo e depois cabe a mim mostrar as qualidades e o que posso trazer para a equipe. Estou bastante confiante de que vou mostrar isso nos próximos jogos."