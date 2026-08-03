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Pode vir, Vinicius Jr! Novo ponta do Arsenal, Christos Tzolis manda recado desafiante a Mikel Arteta enquanto os Gunners miram acordo recorde por craque do Real Madrid
Tzolis pronto para o desafio no Emirates
O mercado de verão do Arsenal já contou com a chegada de Tzolis em uma transferência de £ 34 milhões, e o jogador de 24 anos está determinado a provar que pode se firmar na ponta esquerda. Apesar da intensa especulação em torno de uma possível transferência em valor recorde no futebol britânico por Vinicius Jr, Tzolis está focado apenas no próprio desenvolvimento sob o comando de Arteta.
"Obviamente, sou confiante como jogador, então não penso no futuro nem no que o clube fará nessa posição", disse Tzolis aos repórteres ao ser questionado sobre a possível chegada de mais concorrência. "Penso em como melhorar e me adaptar o mais rápido possível ao clube, porque tenho a oportunidade de treinar diretamente com a equipe desde o início da temporada, disputar os amistosos e depois jogar as partidas oficiais.
"É uma chance de jogar diretamente desde o começo e depois cabe a mim mostrar as qualidades e o que posso trazer para a equipe. Estou bastante confiante de que vou mostrar isso nos próximos jogos."
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Arteta planeja investida recorde por Vinicius
Enquanto Tzolis mostra seu valor em campo, o Arsenal estaria trabalhando em um acordo que quebraria o recorde de transferência da Premier League. Arteta teria assumido um interesse pessoal na busca por Vinicius, mantendo conversas diretas com o internacional brasileiro para expor sua visão. Os relatos sugerem que o Real Madrid fixou um preço recorde de € 150 milhões pelo ponta.
O interesse surge em meio a um impasse contratual no Bernabéu, com o Real Madrid supostamente preparado para lucrar com o jogador de 26 anos em vez de correr o risco de perdê-lo por uma taxa reduzida mais adiante em seu contrato. Arteta tem sido evasivo quando questionado sobre as ligações, mas admitiu que o clube segue ativo no mercado.
Início dos sonhos para o internacional grego
Tzolis causou impacto imediato no Arsenal ao marcar em sua estreia na vitória por 4 a 1 sobre o Girona. Após a partida, Arteta foi rápido em elogiar sua nova contratação grega pela forma como se integrou sem dificuldades ao ambiente do time principal e pela forte conexão que já construiu com o elenco.
"Estou muito satisfeito com ele. Antes de tudo, pela forma como se adaptou ao clube, ao time", disse Arteta ao site oficial do clube. A conexão que ele já criou com os rapazes. Acho que vocês vão adorar o jogador. Ele é um jogador muito direto. Tem o gol na cabeça. Acho que é muito bom na combinação de jogadas.
"Ele tem muitas semelhanças com Leo [Trossard] em muitas das coisas que pode fazer e nos espaços que pode ocupar. E depois há a ética de trabalho que ele tem. É um garoto que também chega com muita fome e quer provar isso. É um sonho para ele, e estamos aqui para ajudá-lo."
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Fome de sucesso no mais alto nível
Para Tzolis, a mudança para o Arsenal representa uma segunda chance de brilhar na elite do futebol inglês após uma passagem anterior pelo Norwich City, onde ele fez sua estreia na Premier League em 2021 contra o Arsenal. O ponta não tem ilusões sobre a magnitude da tarefa que tem pela frente, mas acredita que está no lugar perfeito para atingir todo o seu potencial.
"É uma grande oportunidade ser jogador de uma equipe desse nível, porque é uma das melhores do mundo... Isso me deixa muito feliz por estar aqui e também com ainda mais vontade de evoluir", explicou Tzolis. "Acho que estou no clube certo para me desenvolver e chegar ao mais alto nível. Estou muito feliz por ter essa oportunidade e quero aproveitá-la."
Ele concluiu: "Sinto que agora estou mais preparado para estar na Premier League. Acho que tomei a decisão certa depois do Norwich. Eu me desenvolvi, melhorei muito. Não sou o mesmo jogador que era no Norwich. Sinto isso no meu corpo e também na minha mentalidade. Agora é a minha vez de mostrar que estou pronto e que sou capaz de jogar na Premier League."
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