Brady acompanhava de perto o emocionante confronto das oitavas de final em Atlanta. A Argentina estava perdendo por 2 a 0 no final da partida contra uma seleção egípcia inspirada, liderada por Mohamed Salah. No entanto, a equipe sul-americana protagonizou uma recuperação surpreendente ao finalmente balançar as redes aos 79 minutos.

Minutos depois, Messi marcou o gol crucial do empate, deixando o placar em 2 a 2. O drama atingiu seu auge aos dois minutos do tempo de acréscimo, quando Enzo Fernández marcou o gol da vitória. Essa sequência de tirar o fôlego mandou o Egito de volta para casa e deixou os espectadores, incluindo o ex-quarterback do New England Patriots, absolutamente impressionados com a resiliência demonstrada pela equipe vitoriosa.