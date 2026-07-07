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“Pode superar o 28 a 3” - A lenda da NFL, Tom Brady, admite que Lionel Messi e a Argentina podem ter superado seu milagre no Super Bowl pelos New England Patriots na disputa pelo título de “maior virada”
Brady reage aos feitos heróicos da Argentina
Brady acompanhava de perto o emocionante confronto das oitavas de final em Atlanta. A Argentina estava perdendo por 2 a 0 no final da partida contra uma seleção egípcia inspirada, liderada por Mohamed Salah. No entanto, a equipe sul-americana protagonizou uma recuperação surpreendente ao finalmente balançar as redes aos 79 minutos.
Minutos depois, Messi marcou o gol crucial do empate, deixando o placar em 2 a 2. O drama atingiu seu auge aos dois minutos do tempo de acréscimo, quando Enzo Fernández marcou o gol da vitória. Essa sequência de tirar o fôlego mandou o Egito de volta para casa e deixou os espectadores, incluindo o ex-quarterback do New England Patriots, absolutamente impressionados com a resiliência demonstrada pela equipe vitoriosa.
Uma comparação histórica do Super Bowl
Após o apito final, Brady recorreu às redes sociais para compartilhar seu espanto com a virada. Ele fez uma comparação direta com sua própria conquista histórica durante o Super Bowl LI. Naquela famosa final do campeonato de futebol americano, o New England Patriots se recuperou de uma enorme desvantagem de 28 a 3 contra o Atlanta Falcons para, por fim, vencer por 34 a 28. Testemunhando o milagre futebolístico orquestrado por Messi, o heptacampeão do Super Bowl postou no X: “É, isso talvez supere o 28 a 3”.
Embora os Patriots tenham garantido o Troféu Lombardi com sua famosa vitória, alguns torcedores argumentam que os desafios eram diferentes; no entanto, a pura improbabilidade de ambos os eventos esportivos permanece firmemente ligada na mente dos fãs de esportes em todo o mundo.
Messi consolida seu legado no torneio
A notável reviravolta contra o Egito consolida ainda mais a imensa influência que Messi continua a exercer no cenário internacional. Diante de uma eliminação prematura da Copa do Mundo da FIFA de 2026, o atacante, sozinho, mudou o rumo da partida quando toda a esperança parecia perdida. A Argentina costuma contar com seu craque em situações tensas de fase eliminatória, e ele mais uma vez correspondeu às expectativas com uma atuação impecável sob extrema pressão.
Ao impulsionar sua equipe para a frente, Messi garantiu que ela evitasse uma derrota surpreendente para o Egito. A reviravolta dramática não só chamou a atenção de lendas do esporte como Brady, mas também enviou um aviso claro às demais seleções que disputam o prestigioso troféu na América do Norte neste verão.
- AFP
O que vem a seguir para a Argentina?
Após essa vitória sensacional, a Argentina chega com um grande ímpeto para o próximo confronto nas quartas de final da Copa do Mundo. A equipe precisa se recuperar rapidamente do intenso desgaste físico e emocional necessário para superar o Egito. O técnico Lionel Scaloni agora se concentrará em reforçar a defesa para evitar outro susto, enquanto Messi busca guiar seus companheiros, cheios de confiança, um passo mais perto de defender seu título mundial.
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