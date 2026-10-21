Essa avaliação elogiosa vem após 12 meses notáveis, nos quais o meio-campista conquistou a Copa do Mundo com sua seleção no verão, além de vencer a primeira divisão francesa e a Champions League pelo clube.

Ao destacar sua coleção de títulos importantes e sua importância para a escalação titular de Luis Enrique, Cole acrescentou: “Ele ganhou tudo no futebol, a Champions League, cumpre sua função, está sempre no time. E o que eu diria é que a equipe parece mais forte com ele em campo.”

Contratado junto ao Napoli em 2022, ele chegou ao seu 18º gol em 178 partidas pelo clube da capital francesa com o gol marcado na noite de terça-feira. Durante sua passagem pelo clube da Ligue 1, conquistou quatro títulos do Campeonato Francês, duas Copas da França, três Supercopas da França, duas Champions League, duas Supercopas da UEFA e uma Copa Intercontinental da FIFA.