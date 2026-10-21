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Adhe Makayasa
Traduzido por

“Pode ser o jogador mais subestimado de todos os tempos”: Joe Cole exalta Fabian Ruiz, astro do PSG, após a emocionante vitória por 4 a 2 sobre o Barcelona na Champions League

J. Cole
F. Ruiz
PSG x Barcelona
PSG
Barcelona
Liga dos Campeões
Campeonato Francês

O ex-meio-campista da Inglaterra Joe Cole fez muitos elogios ao armador Fabian Ruiz, do Paris Saint-Germain, depois que o espanhol marcou nos minutos finais para derrotar o Barcelona no Parc des Princes. O comentarista de TV acredita que o versátil meio-campista raramente recebe o reconhecimento que suas atuações merecem, após mais uma atuação decisiva na noite de terça-feira.

  • Comentarista inglês elogia meio-campista espanhol

    Cole classificou Ruiz como um dos jogadores mais subestimados da história do futebol após suas contribuições incansáveis ao Paris Saint-Germain e à Espanha no último ano. O versátil meio-campista selou a vitória dos atuais campeões europeus aos 86 minutos, ao completar um cruzamento na segunda trave e abrir uma vantagem de dois gols. Antes, Xavi Espart havia empatado aos 55 minutos, após Desire Doue abrir o placar aos 38.

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    Gol no fim decide partida frenética

    Após o empate, os dois gigantes trocaram golpes em uma sequência eletrizante de 14 minutos, com mais quatro gols. Lucas Hernandez recolocou os donos da casa à frente aos 72 minutos, antes de Lamine Yamal empatar aos 79. Mas o também pouco valorizado meio-campista Vitinha marcou aos 81 minutos, e Ruiz fechou a conta para garantir os três pontos.

    Ao comentar o gol que selou a vitória e a importância do espanhol durante sua participação como comentarista da TNT Sports, Cole disse: "Eles liquidaram a partida. [Ele] pode ser o jogador mais subestimado de todos os tempos."

  • Coleção brilhante de troféus evidencia a tradição

    Essa avaliação elogiosa vem após 12 meses notáveis, nos quais o meio-campista conquistou a Copa do Mundo com sua seleção no verão, além de vencer a primeira divisão francesa e a Champions League pelo clube.

    Ao destacar sua coleção de títulos importantes e sua importância para a escalação titular de Luis Enrique, Cole acrescentou: “Ele ganhou tudo no futebol, a Champions League, cumpre sua função, está sempre no time. E o que eu diria é que a equipe parece mais forte com ele em campo.”

    Contratado junto ao Napoli em 2022, ele chegou ao seu 18º gol em 178 partidas pelo clube da capital francesa com o gol marcado na noite de terça-feira. Durante sua passagem pelo clube da Ligue 1, conquistou quatro títulos do Campeonato Francês, duas Copas da França, três Supercopas da França, duas Champions League, duas Supercopas da UEFA e uma Copa Intercontinental da FIFA.

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  • imago-sport-1084827463.jpgZUMA Press Wire

    Jogador regular sustenta a defesa do título

    A vitória sobre os visitantes catalães garante ao PSG três pontos fundamentais na fase de liga, em sua busca pela defesa do título continental. Ruiz deverá novamente dar sustentação ao meio-campo de Enrique quando o campeão francês voltar a jogar pela Ligue 1 neste fim de semana. Já o Barcelona precisa se recuperar rapidamente do revés em Paris enquanto se prepara para seus próximos compromissos nacionais e europeus.

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