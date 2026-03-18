"Pode ser o começo de algo grande!" - Declan Rice anima os companheiros do Arsenal enquanto os Gunners se preparam para o confronto decisivo da final da EFL Cup contra o Manchester City

Em declarações antes da final, Rice destacou o potencial dessa partida para servir de catalisador para sucessos futuros. “Com certeza, pode ser o começo de algo”, disse Rice. “É o primeiro troféu em jogo. Se você ganhar, o impulso que vem depois, que te leva adiante, é enorme.”

O jogador de 27 anos continua motivado pela atmosfera no vestiário do Arsenal, apesar de admitir se sentir “exausto” devido a um calendário de jogos implacável. “Os rapazes já estão falando sobre isso lá dentro, estamos animados — estamos prontos. No momento, em cada partida de futebol que entramos, acreditamos que podemos vencer, então estaremos prontos e ansiosos por isso”, afirmou. “O quanto você quer isso no domingo? O quanto você quer ganhar um troféu para este time e para esses torcedores?”