AFP
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"Pode ser o começo de algo grande!" - Declan Rice anima os companheiros do Arsenal enquanto os Gunners se preparam para o confronto decisivo da final da EFL Cup contra o Manchester City
Os Gunners buscam a glória em Wembley
O Arsenal vai a Wembley neste domingo em plena ascensão, após uma sequência de 14 jogos sem derrotas em todas as competições. A final da Carabao Cup deste fim de semana marca a primeira participação do clube em uma grande final nacional desde o triunfo na FA Cup de 2020, servindo como um teste decisivo para o elenco em evolução de Mikel Arteta. Enquanto o City ostenta vasta experiência em conquistas de títulos sob o comando de Pep Guardiola, os londrinos do norte chegam animados após eliminarem o Bayer Leverkusen da Liga dos Campeões na noite de terça-feira. Com o primeiro troféu da temporada inglesa em jogo, o confronto é visto como um potencial trampolim para uma equipe que ainda disputa quatro frentes.
O arroz exige resiliência mental
Em declarações antes da final, Rice destacou o potencial dessa partida para servir de catalisador para sucessos futuros. “Com certeza, pode ser o começo de algo”, disse Rice. “É o primeiro troféu em jogo. Se você ganhar, o impulso que vem depois, que te leva adiante, é enorme.”
O jogador de 27 anos continua motivado pela atmosfera no vestiário do Arsenal, apesar de admitir se sentir “exausto” devido a um calendário de jogos implacável. “Os rapazes já estão falando sobre isso lá dentro, estamos animados — estamos prontos. No momento, em cada partida de futebol que entramos, acreditamos que podemos vencer, então estaremos prontos e ansiosos por isso”, afirmou. “O quanto você quer isso no domingo? O quanto você quer ganhar um troféu para este time e para esses torcedores?”
Eze surge como o fator X
Além da batalha tática contra o City, Rice destacou a crescente influência de Eberechi Eze como um potencial “fator X” para os Gunners. Após o gol espetacular de Eze contra o Leverkusen, Rice comentou: “Não vi muitos jogadores que consigam chutar a bola como ele. Precisamos colocá-lo mais na posse de bola!”
Uma corrida decisiva rumo à história
Após o grande jogo em Wembley, o Arsenal enfrenta uma reta final exaustiva que colocará à prova os limites da rotação do elenco. Embora o quadruplo ainda seja uma possibilidade matemática, o desgaste físico de jogadores-chave como Rice — que atuou em quase todos os minutos nesta temporada — será uma grande preocupação para Arteta. Os Gunners precisam superar um mês de abril lotado, com as quartas de final da Liga dos Campeões e uma disputa acirrada pelo título. O resultado de domingo contra o City, que acaba de sofrer a eliminação da competição europeia, definirá o tom para o restante da temporada, determinando se esta geração do Arsenal está realmente pronta para passar de candidata a vencedora em série.
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