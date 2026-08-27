Uma infeliz lesão, sofrida durante um reencontro com o clube de infância, o Villa, fez com que a passagem de Grealish por Merseyside fosse abreviada. Forma e condição física haviam sido brevemente redescobertas com o Everton, já que um prêmio de Jogador do Mês da Premier League foi conquistado no início da campanha 2025-26.

O acordo de empréstimo de uma temporada do Everton incluía uma opção de compra, mas os termos de £50 milhões (US$ 68 mi) estipulados ali sempre foram considerados altos demais para que essa cláusula fosse acionada. Era esperado que houvesse discussões sobre um possível meio-termo.

Grealish, no entanto, retornou ao Etihad Stadium e atuou pelo City durante a pré-temporada e na partida de abertura da Premier League de 2026-27. Uma nova era foi iniciada em Manchester, com Enzo Maresca assumindo o desafio de ocupar o lugar de Pep Guardiola no comando, mas nem todos receberão uma folha completamente em branco.

Esse pode ser o caso de Grealish, com o Sunderland tendo, segundo informações, uma proposta de empréstimo na mesa. Bruce, que passou um período em West Midlands com um enigmático meia-armador, não se surpreende ao ver interesse em um jogador de desempenho comprovado e personalidade marcante.