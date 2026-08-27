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‘Pode jogar por qualquer clube do mundo’ - Jack Grealish é ‘bom demais’ para não garantir uma transferência para sair do Manchester City, enquanto ex-técnico do Aston Villa vê o Sunderland apresentar oferta de empréstimo
Empréstimo do Everton e retorno ao Manchester City
Uma infeliz lesão, sofrida durante um reencontro com o clube de infância, o Villa, fez com que a passagem de Grealish por Merseyside fosse abreviada. Forma e condição física haviam sido brevemente redescobertas com o Everton, já que um prêmio de Jogador do Mês da Premier League foi conquistado no início da campanha 2025-26.
O acordo de empréstimo de uma temporada do Everton incluía uma opção de compra, mas os termos de £50 milhões (US$ 68 mi) estipulados ali sempre foram considerados altos demais para que essa cláusula fosse acionada. Era esperado que houvesse discussões sobre um possível meio-termo.
Grealish, no entanto, retornou ao Etihad Stadium e atuou pelo City durante a pré-temporada e na partida de abertura da Premier League de 2026-27. Uma nova era foi iniciada em Manchester, com Enzo Maresca assumindo o desafio de ocupar o lugar de Pep Guardiola no comando, mas nem todos receberão uma folha completamente em branco.
Esse pode ser o caso de Grealish, com o Sunderland tendo, segundo informações, uma proposta de empréstimo na mesa. Bruce, que passou um período em West Midlands com um enigmático meia-armador, não se surpreende ao ver interesse em um jogador de desempenho comprovado e personalidade marcante.
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Onde Grealish vai parar?
Falando em parceria com a Free Bets, casa dos melhores sites de apostas do Reino Unido, Bruce disse à GOAL, quando questionado sobre o futuro imediato de Grealish: “Quem pode pagar por ele? Quer dizer, obviamente ele é muito bem pago. Faz apenas três, quatro, cinco anos que ele saiu por £ 100 milhões.
“Jack teve azar. Justamente quando estava voltando a brilhar no Everton, ele sofreu uma lesão séria, e eu sinto por ele agora. Nenhum jogador quer isso.
“Ele teve 10, 15 minutos outro dia [pelo City], e eles viraram o jogo um pouco. Há muitos clubes que adorariam ter Jack Grealish, disso eu tenho certeza. Quem sabe? Se Jack estiver bem, então todos nós sabemos que ele pode jogar em qualquer clube do mundo.”
Sunderland fez uma oferta de empréstimo
Questionado se Grealish é talentoso demais para ser apenas um coadjuvante , fazendo uma ou outra aparição saindo do banco, e se merece muito mais do que isso, Bruce acrescentou: “Ele é bom demais, sim. Mas, como eu disse, as circunstâncias...
“Olha, ele estava brilhando no Everton. Os torcedores do Everton o adoraram, e não é para menos. Sabe, ele é um jogador de muita classe quando está bem fisicamente. E, de repente, infelizmente, ele sofreu uma lesão que o tirou por quatro, cinco meses.
“Vai ser interessante ver o que acontece na última semana da janela. Felizmente, ele está em forma e disponível para jogar, o que para o Jack é uma coisa boa, porque quando ele era jovem comigo, teve uma lesão terrível e ficou fora por seis meses por causa de um rim. Ele lesionou o rim e rompeu um, e viveu uma situação horrível, horrível, por muitas semanas.
“Então, vamos torcer para que ele continue bem fisicamente e vamos ver o que acontece. E, se ele não conseguir uma transferência, certamente tem talento de sobra para fazer parte do elenco do City, isso é certo.”
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Transferência de £ 100 milhões e tríplice coroa
Grealish se tornou o jogador mais caro do futebol britânico ao se juntar ao City vindo do Villa na primeira transferência de £ 100 milhões (US$ 136 mi) da história da Premier League, em 2021. Ele fez parte do histórico título da Tríplice Coroa do Chelsea em 2022-23.
Ao todo, ele conquistou sete troféus no Etihad, incluindo três títulos da primeira divisão, e disputou 158 partidas. Esse capítulo de sua carreira pode estar chegando ao fim, e é provável que o Sunderland enfrente concorrência pela contratação de Grealish antes do fechamento da janela em 1º de setembro.
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