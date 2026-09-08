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“Pode facilmente atingir o nível de Rodri, de classe mundial!” - Joia adolescente Ayyoub Bouaddi é comparado à lenda do Barcelona Sergio Busquets na esteira de transferência de £ 86 milhões para o Manchester City
Bouaddi, nascido na França, é internacional por Marrocos
Essa é uma projeção enorme para alguém tão jovem, mas Bouaddi já mostrou o bastante ao longo de sua carreira relativamente curta até aqui para sugerir que é capaz de seguir os passos dos maiores nomes. Ele já ultrapassou a marca de 100 partidas oficiais como profissional.
A afirmação veio nas categorias de base do Lille, com reconhecimento internacional ao defender a França em todos os níveis de base, do sub-16 ao sub-21. Desde então, mudou sua lealdade para o Marrocos, com a Copa do Mundo de 2026 sendo disputada pelos Leões do Atlas.
O valor de mercado do adolescente já era alto antes daquele torneio, com uma transferência milionária para um dos clubes de elite da Europa rapidamente se tornando uma questão de quando, não de se. No fim, o Manchester City venceu a disputa por um dos talentos mais promissores e assinaturas mais cobiçadas do futebol mundial.
Bouaddi está sendo introduzido gradualmente a um novo desafio por Enzo Maresca, com duas partidas saindo do banco, mas a expectativa é que em breve se torne um dos primeiros nomes na escalação.
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Jovem promessa adolescente comparada a grandes meio-campistas
Perguntado sobre até onde esse meio-campista de muita classe pode chegar, o ex-jogador do City Sagna, que falou em associação com o BetVictor Online Casino, disse à GOAL: “Ele tem muita maturidade. Tem ética de trabalho, tem confiança quando está com a bola, então pode ser realmente, realmente muito bom.
“Acho que ele pode alcançar facilmente um nível de Rodri de classe mundial. Até mesmo como Busquets. Busquets é muito tranquilo, em câmera lenta, calmo. Quando está com a bola, às vezes parece que vai perdê-la, mas nunca perde. É um jogador elegante de ver.”
Manchester City está encantado por ter contratado uma grande promessa
Bouaddi acredita que está no melhor lugar possível para desbloquear todo o seu potencial dentro de campo e disse ao site oficial do City, ao concluir sua transferência para a Inglaterra: “O Manchester City é, para mim, o melhor clube do mundo. É um sonho estar aqui e poder me chamar de jogador do City. Passei a maior parte da minha vida trabalhando duro para me tornar o melhor jogador que eu puder ser e chegar ao topo do futebol.
“Assisto ao City há muitos anos e adoro seu estilo de jogo. O City sempre tenta jogar um futebol de qualidade. E mostrou que sabe vencer, este clube parece ter sido construído para ganhar. O elenco é de nível mundial e Enzo é um grande técnico. E estou realmente ansioso para jogar no Etihad Stadium, diante de todos os torcedores.
“Ainda tenho muito a evoluir. Tenho apenas 18 anos. Estou feliz com o progresso que fiz até agora, mas também sei que posso melhorar muito. Este é, sem dúvida, o melhor lugar para eu fazer isso. Este clube exige troféus e vou dar tudo para garantir que estaremos brigando por todos os títulos.”
O diretor de futebol do Chelsea, Hugo Viana, disse sobre a contratação de uma futura superestrela: “O potencial de Ayyoub é extremamente alto, um jogador com tudo o que um grande meio-campista precisa. Com apenas 18 anos, ele já tem uma inteligência futebolística excepcional, e isso só vai melhorar sob o comando de Enzo.
“Nós o observamos muito, muito de perto e, ao longo desse processo, ficamos cada vez mais convencidos de que ele é um enorme talento que vai prosperar no City. Estamos realmente felizes por ele ter se juntado a nós e nosso trabalho agora é garantir que ofereçamos tudo de que ele precisa para alcançar seu potencial.”
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Bouaddi competindo com Anderson e Fernandez
Bouaddi, que assinou um contrato de cinco anos com o City até 2031, enfrenta muita concorrência por vagas no Etihad. Ele chegou ao City no mesmo verão que o internacional inglês Elliot Anderson, de £116 milhões ($157 milhões), e o campeão mundial argentino Enzo Fernandez, de £125 milhões ($169 milhões).
Todos eles têm a missão de preencher o vazio criado pela saída de Rodri para o Barcelona, com o espanhol vencedor da Bola de Ouro sendo considerado a coisa mais próxima do também herói da Copa do Mundo Busquets na era moderna.
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