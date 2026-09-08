Bouaddi acredita que está no melhor lugar possível para desbloquear todo o seu potencial dentro de campo e disse ao site oficial do City, ao concluir sua transferência para a Inglaterra: “O Manchester City é, para mim, o melhor clube do mundo. É um sonho estar aqui e poder me chamar de jogador do City. Passei a maior parte da minha vida trabalhando duro para me tornar o melhor jogador que eu puder ser e chegar ao topo do futebol.

“Assisto ao City há muitos anos e adoro seu estilo de jogo. O City sempre tenta jogar um futebol de qualidade. E mostrou que sabe vencer, este clube parece ter sido construído para ganhar. O elenco é de nível mundial e Enzo é um grande técnico. E estou realmente ansioso para jogar no Etihad Stadium, diante de todos os torcedores.

“Ainda tenho muito a evoluir. Tenho apenas 18 anos. Estou feliz com o progresso que fiz até agora, mas também sei que posso melhorar muito. Este é, sem dúvida, o melhor lugar para eu fazer isso. Este clube exige troféus e vou dar tudo para garantir que estaremos brigando por todos os títulos.”

O diretor de futebol do Chelsea, Hugo Viana, disse sobre a contratação de uma futura superestrela: “O potencial de Ayyoub é extremamente alto, um jogador com tudo o que um grande meio-campista precisa. Com apenas 18 anos, ele já tem uma inteligência futebolística excepcional, e isso só vai melhorar sob o comando de Enzo.

“Nós o observamos muito, muito de perto e, ao longo desse processo, ficamos cada vez mais convencidos de que ele é um enorme talento que vai prosperar no City. Estamos realmente felizes por ele ter se juntado a nós e nosso trabalho agora é garantir que ofereçamos tudo de que ele precisa para alcançar seu potencial.”