"Pode despertar demônios" - O astro francês Kylian Mbappé revela o jogo da Copa do Mundo que ele NUNCA vai assistir de novo

Em uma entrevista emocionante concedida apenas uma semana antes do torneio de 2026, o prolífico atacante explicou sua relutância em relembrar aquele confronto épico.

Refletindo sobre a partida, Mbappé revelou em entrevista à Sorare: “A maior final de todos os tempos? Acho que nada se compara a ela em termos de entretenimento, confronto e enredo, com tantas reviravoltas. Terminou nos pênaltis, a maneira mais brutal para qualquer um.

"Era a primeira conquista da Copa do Mundo de Lionel Messi ou o bicampeonato da França, então foi histórico de qualquer maneira. (...) Se eu assisti à partida novamente desde então? Nunca! Acho que, se eu assistir, isso pode despertar alguns demônios."