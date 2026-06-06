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"Pode despertar demônios" - O astro francês Kylian Mbappé revela o jogo da Copa do Mundo que ele NUNCA vai assistir de novo
O talismã dos Bleus assombrado pelo Catar
O capitão francês falou abertamente sobre o impacto emocional duradouro da dramática final em Doha, onde sua equipe acabou perdendo por 4 a 2 nos pênaltis, após um caótico empate em 3 a 3.
Com apenas 23 anos, o atacante se tornou o jogador mais jovem a disputar duas finais diferentes e o único a terminar do lado perdedor, apesar de ter marcado três gols. Seu desempenho extraordinário garantiu a Chuteira de Ouro do torneio, mas a decepção coletiva continua ofuscando esses recordes individuais.
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O capitão reflete sobre o drama histórico
Em uma entrevista emocionante concedida apenas uma semana antes do torneio de 2026, o prolífico atacante explicou sua relutância em relembrar aquele confronto épico.
Refletindo sobre a partida, Mbappé revelou em entrevista à Sorare: “A maior final de todos os tempos? Acho que nada se compara a ela em termos de entretenimento, confronto e enredo, com tantas reviravoltas. Terminou nos pênaltis, a maneira mais brutal para qualquer um.
"Era a primeira conquista da Copa do Mundo de Lionel Messi ou o bicampeonato da França, então foi histórico de qualquer maneira. (...) Se eu assisti à partida novamente desde então? Nunca! Acho que, se eu assistir, isso pode despertar alguns demônios."
Feitos individuais sem precedentes terminam em decepção
A exibição sensacional do atacante em Lusail bateu vários recordes, incluindo dois gols em apenas 95 segundos que, sozinhos, tiraram a equipe de Didier Deschamps de uma desvantagem de dois gols.
Seu voleio de empate aos 81 minutos atingiu a impressionante velocidade de 123,34 km/h, sendo oficialmente registrado como o chute mais forte de todo o torneio de 2022.
Ao converter seu segundo pênalti na prorrogação, ele igualou o feito icônico de Geoff Hurst em 1966 e se tornou o maior artilheiro da história das finais da Copa do Mundo, com cinco gols na carreira.
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O teste africano traz à tona memórias dolorosas
Com um incrível histórico internacional de 56 gols em 97 partidas pela seleção, o dinâmico atacante se prepara agora para liderar sua seleção na campanha do Grupo I na América do Norte. Os Bleus darão início à sua trajetória no torneio contra o Senegal no MetLife Stadium na terça-feira, 16 de junho, antes de enfrentar o Iraque e a Noruega nas partidas seguintes da fase de grupos.
O confronto de estreia evoca automaticamente paralelos históricos sombrios com o torneio de 2002, quando a seleção francesa, então atual campeã, sofreu uma derrota chocante por 1 a 0 para a seleção da África Ocidental.