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Kylian Mbappe France 2026Getty Images
Adhe Makayasa

Traduzido por

"Pode despertar demônios" - o astro francês Kylian Mbappé revela o jogo da Copa do Mundo que ele NUNCA mais vai assistir

K. Mbappe
França
Copa do Mundo
Real Madrid
Argentina
La Liga

O capitão da França, Kylian Mbappé, admitiu com franqueza que nunca voltou a assistir à dolorosa derrota de seu país na final da Copa do Mundo de 2022 contra a Argentina. Apesar de ter marcado um hat-trick histórico durante a emocionante final no Catar, o astro do Real Madrid confessou que reviver essa memória dolorosa poderia reabrir velhas feridas psicológicas.

  • O talismã dos Bleus assombrado pelo Catar

    O capitão francês falou abertamente sobre o impacto emocional duradouro da dramática final em Doha, onde sua equipe acabou perdendo por 4 a 2 nos pênaltis, após um caótico empate em 3 a 3.

    Com apenas 23 anos, o atacante se tornou o jogador mais jovem a disputar duas finais diferentes e o único a terminar do lado perdedor, apesar de ter marcado três gols. Seu desempenho extraordinário garantiu a Chuteira de Ouro do torneio, mas a decepção coletiva continua ofuscando esses recordes individuais.

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  • Kylian Mbappe - 2022 World Cup final Argentina vs FranceGetty

    O capitão reflete sobre o drama histórico

    Em uma entrevista emocionante concedida apenas uma semana antes do torneio de 2026, o prolífico atacante explicou sua relutância em reviver aquele confronto épico.

    Refletindo sobre a partida, Mbappé revelou em entrevista à Sorare: “A maior final de todos os tempos? Acho que nada se compara a ela em termos de entretenimento, do confronto, do cenário da partida, com tantas reviravoltas. Terminou nos pênaltis, a maneira mais brutal para qualquer um.

    "Era a primeira conquista da Copa do Mundo de Lionel Messi ou o bicampeonato da França, então foi histórico de qualquer maneira. (...) Se eu assisti à partida novamente desde então? Nunca! Acho que, se eu assistir, isso pode despertar alguns demônios."

  • Feitos individuais sem precedentes terminam em decepção

    A atuação sensacional do atacante em Lusail bateu vários recordes, incluindo dois gols em apenas 95 segundos que, sozinhos, tiraram a equipe de Didier Deschamps de uma desvantagem de dois gols.

    Seu voleio de empate aos 81 minutos atingiu a impressionante velocidade de 123,34 km/h, sendo oficialmente registrado como o chute mais forte de todo o torneio de 2022.

    Ao converter seu segundo pênalti na prorrogação, ele igualou o feito icônico de Geoff Hurst em 1966 e se tornou o maior artilheiro da história das finais da Copa do Mundo, com cinco gols na carreira.

  • FBL-FRIENDLY-BRA-FRAAFP

    O teste africano traz à tona memórias dolorosas

    Com um incrível histórico internacional de 56 gols em 97 partidas pela seleção, o dinâmico atacante se prepara agora para liderar sua seleção na campanha do Grupo I na América do Norte. Os Bleus darão início à sua trajetória no torneio contra o Senegal no MetLife Stadium na terça-feira, 16 de junho, antes de enfrentar o Iraque e a Noruega nas partidas seguintes da fase de grupos.

    O confronto de estreia evoca automaticamente paralelos históricos sombrios com o torneio de 2002, quando a seleção francesa, então atual campeã, sofreu uma derrota chocante por 1 a 0 para a seleção da África Ocidental.