Ela estava bem visível ao lado da bolsa de higiene pessoal de grife de Olise e logo abaixo de sua camisa azul da seleção nacional com o número 11 nas costas. O conteúdo da lata consiste em sachês de nicotina para uso oral sem tabaco, também conhecidos como “snus” ou produtos similares.

O que pode ser adquirido de forma totalmente legal nos Estados Unidos tem, na França, desde 1º de abril, uma relevância jurídica completamente diferente: lá, as autoridades impuseram uma proibição total à venda e à posse desses sachês de nicotina.

O problema para o jogador profissional do Bayern é, portanto, de natureza puramente geográfica. Enquanto os sachês podem ser consumidos legalmente em grande parte do mundo, a justiça francesa não está mais disposta a tolerar isso. Para Olise, isso significa que ele deve se desfazer urgentemente do estoque restante nos EUA antes de embarcar de volta para casa.