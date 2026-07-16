A amarga eliminação nas semifinais da França contra a Espanha ainda pesa no coração de Michael Olise, e agora o atacante de 24 anos já enfrenta o próximo revés fora dos gramados. Conforme noticiado pelo tabloide inglês The Sun, com base em uma foto tirada no vestiário e publicada no Instagram, o jogador da seleção nacional guardava em seu armário, durante a Copa do Mundo, um produto que, em seu país natal, está sujeito a severas sanções legais.
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Pode até ser prisão! Michael Olise, do FC Bayern, é flagrado no vestiário com uma substância ilegal na França
Caso o técnico tente contrabandear a substância pela fronteira, corre o risco, na pior das hipóteses, de uma punição severa: quem for flagrado pelas autoridades francesas importando a mercadoria ilegal pode pegar até três anos de prisão.
O incidente teve origem em uma foto compartilhada no Instagram antes do confronto das oitavas de final contra o Paraguai, em 4 de julho. Na imagem, tirada no vestiário da Seleção Francesa, era possível ver uma embalagem redonda e azul-clara que chamava a atenção.
- Getty Images
Que substância estava ao lado do nécessaire de Michael Olise?
Ela estava bem visível ao lado da bolsa de higiene pessoal de grife de Olise e logo abaixo de sua camisa azul da seleção nacional com o número 11 nas costas. O conteúdo da lata consiste em sachês de nicotina para uso oral sem tabaco, também conhecidos como “snus” ou produtos similares.
O que pode ser adquirido de forma totalmente legal nos Estados Unidos tem, na França, desde 1º de abril, uma relevância jurídica completamente diferente: lá, as autoridades impuseram uma proibição total à venda e à posse desses sachês de nicotina.
O problema para o jogador profissional do Bayern é, portanto, de natureza puramente geográfica. Enquanto os sachês podem ser consumidos legalmente em grande parte do mundo, a justiça francesa não está mais disposta a tolerar isso. Para Olise, isso significa que ele deve se desfazer urgentemente do estoque restante nos EUA antes de embarcar de volta para casa.
Os sachês de nicotina já são considerados, há muito tempo, um produto de estilo de vida entre os jogadores profissionais de futebol
Entre os atletas profissionais, os pequenos sachês, que são discretamente colocados sob o lábio superior ou inferior, há muito são considerados um produto de estilo de vida. Muitos jogadores de futebol utilizam o efeito estimulante dessas “bombas de nicotina” de forma específica para manter a concentração e o estado de alerta elevados antes de partidas importantes.
Após o apito final, por sua vez, os sachês são usados para relaxar e lidar com a pressão psicológica. Especialistas da área médica endossam o consumo, na medida em que os sachês são classificados como muito menos prejudiciais em comparação direta com o tabagismo tradicional.
Do ponto de vista esportivo, a Copa do Mundo foi, na verdade, uma história de sucesso para o ex-jogador do Crystal Palace. Olise tornou-se um dos principais destaques da equipe do técnico Didier Deschamps e acumulou impressionantes cinco assistências ao longo do torneio. No entanto, Olise também não conseguiu impedir a eliminação nas semifinais contra a Espanha; contra a Fúria Vermelha, ele teve um dia particularmente desastroso.
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