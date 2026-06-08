PlayStation e Karim Benzema: Lamine Yamal, jovem promessa do Barcelona e da Espanha, revela por que usa uma bandagem na mão

Apesar de sua ascensão meteórica, Yamal demonstrou imensa maturidade ao falar sobre o segundo lugar conquistado no Ballon d'Or de 2025. Embora muitos achassem que o jovem merecia o prêmio máximo, ele admitiu que ter sido superado pelo ex-companheiro de equipe do Barcelona, Ousmane Dembélé, foi, na verdade, uma bênção disfarçada para o seu desenvolvimento pessoal.

“Para ser sincero, eu realmente achei que ia ganhar naquele dia, por tudo o que estava acontecendo”, confessou Yamal. “Na verdade, foi ótimo para mim que Dembélé tenha vencido. Além de me ajudar a crescer, acredito pessoalmente que não era a minha hora de ganhar. Eu ainda era uma criança e não teria apreciado de verdade o que significa ganhar uma Bola de Ouro.”

Ele acrescentou que continua em ótimos termos com o francês, afirmando: “Me dou muito bem com Dembélé... Já conversei com ele, saí com ele e passei muito tempo com ele. Falei com ele outro dia, e ele perguntou como eu estava... Ele realmente me ajudou a crescer como pessoa e me ajudou a me reerguer, porque eu não estava bem. Acredito que amadureci muito desde então e mudei muitas coisas na minha vida. Fiquei muito feliz pelo Ousmane. Estávamos juntos na cerimônia de premiação em Dubai; dá para ver que nos damos muito bem e conversamos de vez em quando. Vamos ver se este é o meu ano.”