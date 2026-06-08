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PlayStation e Karim Benzema: Lamine Yamal, jovem promessa do Barcelona e da Espanha, revela por que usa uma bandagem na mão
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O incidente com o PlayStation e a homenagem a Benzema
Yamal se tornou um dos rostos mais conhecidos do futebol mundial, mas muitos torcedores se perguntam por que ele continua entrando em campo com uma grande bandagem na mão. Em uma entrevista sincera em seu canal no YouTube, o jogador formado na La Masia explicou que esse visual teve, na verdade, um início bastante doloroso, envolvendo uma sessão de videogame.
“Eu faço o curativo porque, enquanto jogava PlayStation, bati na TV e machuquei meus dedos; eles incharam bastante”, admitiu Yamal. Ele continuou explicando que, assim que o inchaço diminuiu, decidiu manter o visual como uma homenagem ao ex-atacante do Real Madrid, Karim Benzema. “A partir daí, passei a fazer o curativo, e a bandagem me deixava muito bem, como se eu fosse o Karim Benzema. Fizemos a piada do KB9, e eu simplesmente mantive a bandagem, e acho que ficou ótimo, então vou continuar assim.”
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Promessas da Copa do Mundo e melhorias na forma física
Enquanto a Espanha se prepara para a Copa do Mundo de 2026 na América do Norte, Yamal fez uma promessa ousada aos torcedores caso a La Roja chegue até o fim e conquiste o troféu. “Prometo que, se ganhar a Copa do Mundo, deixarei crescer a barba e o bigode por três semanas. Prometo que, se ganhar a Copa do Mundo, sortearei 100 batidas”, disse o recém-coroado Jogador da Temporada da La Liga, enquanto cresce a expectativa pelo torneio.
Apesar das recentes preocupações com sua condição física, o técnico da seleção nacional, Luis de la Fuente, deu uma notícia positiva aos torcedores espanhóis. O técnico confirmou que o astro do Barcelona e Nico Williams estarão em forma a tempo para o início da competição. A notícia é um grande alívio, garantindo que os talentos ofensivos mais elétricos da Espanha estejam prontos para a estreia contra Cabo Verde.
A honestidade do Ballon d'Or e o respeito por Dembélé
Apesar de sua ascensão meteórica, Yamal demonstrou imensa maturidade ao falar sobre o segundo lugar conquistado no Ballon d'Or de 2025. Embora muitos achassem que o jovem merecia o prêmio máximo, ele admitiu que ter sido superado pelo ex-companheiro de equipe do Barcelona, Ousmane Dembélé, foi, na verdade, uma bênção disfarçada para o seu desenvolvimento pessoal.
“Para ser sincero, eu realmente achei que ia ganhar naquele dia, por tudo o que estava acontecendo”, confessou Yamal. “Na verdade, foi ótimo para mim que Dembélé tenha vencido. Além de me ajudar a crescer, acredito pessoalmente que não era a minha hora de ganhar. Eu ainda era uma criança e não teria apreciado de verdade o que significa ganhar uma Bola de Ouro.”
Ele acrescentou que continua em ótimos termos com o francês, afirmando: “Me dou muito bem com Dembélé... Já conversei com ele, saí com ele e passei muito tempo com ele. Falei com ele outro dia, e ele perguntou como eu estava... Ele realmente me ajudou a crescer como pessoa e me ajudou a me reerguer, porque eu não estava bem. Acredito que amadureci muito desde então e mudei muitas coisas na minha vida. Fiquei muito feliz pelo Ousmane. Estávamos juntos na cerimônia de premiação em Dubai; dá para ver que nos damos muito bem e conversamos de vez em quando. Vamos ver se este é o meu ano.”
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Estrelas subestimadas e gostos culturais
Quando a conversa se voltou para seus colegas de profissão, Yamal não hesitou em destacar jogadores que, em sua opinião, não recebem o reconhecimento que merecem no cenário mundial. Ele apontou três jogadores que atuam na Espanha como os mais subestimados do futebol: Gerard Martin, Fabián Ruiz e Mikel Merino.
O jogador de 18 anos também expressou seu entusiasmo por permanecer nos Estados Unidos durante a Copa do Mundo, admitindo ser fã da arquitetura local e do fast food. “Acordar de manhã e ver um monte de prédios altos deve ser legal”, brincou ele, mesmo com a seleção espanhola permanecendo isolada em um tranquilo campo de treinamento, longe da agitação urbana das cidades-sede.