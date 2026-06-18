Playoffs da Copa do Mundo de 2027: Itália enfrenta a Bielorrússia, caso passe pela Sérvia ou pela Finlândia

Foram realizados os sorteios das eliminatórias para as qualificatórias europeias da Copa do Mundo Feminina de Futebol de 2027. Duas rodadas de mata-mata definirão sete vagas para a Copa do Mundo e uma vaga para as eliminatórias interconfederativas. As eliminatórias europeias para a Copa do Mundo Feminina contarão com a participação de 32 seleções em duas rodadas de ida e volta. As quatro vencedoras da Liga A — Dinamarca, França, Alemanha e Espanha — já estão classificadas para o Brasil 2027.