Foram realizados os sorteios das eliminatórias para as qualificatórias europeias da Copa do Mundo Feminina de Futebol de 2027. Duas rodadas de mata-mata definirão sete vagas para a Copa do Mundo e uma vaga para as eliminatórias interconfederativas. As eliminatórias europeias para a Copa do Mundo Feminina contarão com a participação de 32 seleções em duas rodadas de ida e volta. As quatro vencedoras da Liga A — Dinamarca, França, Alemanha e Espanha — já estão classificadas para o Brasil 2027.
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Playoffs da Copa do Mundo de 2027: Itália enfrenta a Bielorrússia, caso passe pela Sérvia ou pela Finlândia
ITÁLIA É A FAVORITA
A Itália, classificada como cabeça de chave no caminho 1, foi sorteada para enfrentar a Bielorrússia e disputará a partida de volta em casa. A adversária da seleção feminina italiana ocupa a 52ª posição no ranking da FIFA.
SE PASSAR, FINLÂNDIA OU SÉRVIA
A primeira fase dos play-offs, com partidas de ida e volta, será disputada nos dias 9 e 13 de outubro de 2026. Já a segunda fase, também com partidas de ida e volta, será disputada nos dias 1º e 5 de dezembro de 2026. Já os play-offs interconfederacionais acontecerão em fevereiro de 2027. Caso vençam a Bielorrússia, na segunda fase as Azzurre enfrentarão a vencedora do confronto entre Finlândia e Sérvia.