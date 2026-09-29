Recomeça a corrida rumo ao Brasil 2027. Quatro meses depois da última partida do grupo de qualificação para o Mundial, encerrado na segunda colocação, atrás da Dinamarca, a seleção feminina está pronta para voltar a campo para enfrentar Belarus na primeira fase dos playoffs da Copa do Mundo. Um exame duplo contra a 52ª força do Ranking da FIFA — o jogo de ida será disputado na sexta-feira, 9 de outubro (às 18h15 no horário da Itália, Rai 2), no estádio ‘David Petriashvili’, em Tbilisi, na Geórgia; a volta, na terça-feira, dia 13 (às 18h15, Rai 2), no ‘Artemio Franchi’, em Florença — que precisa ser superado para garantir, no início de dezembro, o compromisso decisivo com a vencedora do confronto entre Finlândia e Sérvia.
Playoff da Copa do Mundo: 28 convocadas para a primeira fase contra Belarus. Rosucci e Serturini voltam ao grupo
Rosucci e Serturini estão de volta
Sem a classificação direta, para garantir a passagem aérea para o Mundial no Brasil, a Itália terá de passar pelos perigos dos play-offs, nos quais, diferentemente da fase de grupos, está previsto o uso do VAR. Neles, as 32 seleções europeias envolvidas disputarão os últimos sete lugares, além de uma vaga para a repescagem intercontinental, para a décima edição da competição, a primeira sediada por um país sul-americano. Da concentração, que começará no domingo em Coverciano, participarão 28 jogadoras: as principais novidades são os retornos ao grupo, após mais de um ano de ausência, de Martina Rosucci e Annamaria Serturini, esta última novamente à disposição depois da ruptura do ligamento cruzado. Junto com elas, Astrid Gilardi e Elisa Polli também reaparecem.
O Franchi traz sorte
A equipe de Andrea Soncin vai treinar no Centro Técnico Federal até quarta-feira, 7 de outubro, dia da viagem para a capital georgiana, escolhida pela federação bielorrussa, forçada desde 2022 a disputar as partidas em casa em campo neutro, como sede do jogo, o primeiro de toda a história entre as duas seleções. Na manhã de sábado, 10 de outubro, a Itália retornará a Florença, onde voltará aos trabalhos para preparar o duelo no ‘Franchi’, um estádio que evoca apenas boas lembranças. No estádio florentino, além do 1 a 1 com a Inglaterra no amistoso disputado em 1995, a Itália conquistou vitórias sobre Portugal (3 a 0) em 2018 e Israel (12 a 0) em 2021, que valeram a classificação para a Copa do Mundo de 2019 e para a Eurocopa de 2022.
AS CONVOCADAS
Goleiras: Rachele Baldi (Roma), Francesca Durante (Como 1907), Astrid Gilardi (Como Women), Laura Giuliani (Stoccarda);
Defensoras: Elisa Bartoli (Inter), Valentina Bergamaschi (Roma), Lisa Boattin (Houston Dash), Federica D’Aurica (Juventus), Lucia Di Guglielmo (Washington Spirit), Martina Lenzini (Juventus), Elisabetta Oliviero (Roma), Martina Rosucci (Juventus), Cecilia Salvai (Juventus), Angelica Soffia (Milan);
Meio-campistas: Arianna Caruso (Real Madrid), Giulia Dragoni (Chelsea), Manuela Giugliano (Roma), Giada Greggi (Roma), Eva Schatzer (Juventus), Annamaria Serturini (Juventus), Emma Severini (Fiorentina);
Atacantes: Barbara Bonansea (San Diego Wave), Michela Cambiaghi (Inter), Sofia Cantore (Washington Spirit), Cristiana Girelli (Bay FC), Benedetta Glionna (Inter), Martina Piemonte (Roma), Elisa Polli (Inter).
A programação
Domingo, 4 de outubro
Apresentação em Coverciano
Segunda-feira, 5 de outubro
Às 13h30 Coletiva de imprensa do técnico
Às 16h00 Treino (aberto)
Terça-feira, 6 de outubro
Às 15h30 Treino (primeiros 15’ abertos à imprensa)
Quarta-feira, 7 de outubro
Às 10h30 Treino (fechado)
Às 15h30 Saída de voo para Tbilisi
Quinta-feira, 8 de outubro
Às 18h15 hora local (16h15 na Itália) Treino MD-1 no estádio ‘David Petriashvili’, em Tbilisi
Sexta-feira, 9 de outubro
Às 20h15 hora local (18h15 na Itália) jogo Belarus-ITÁLIA (ao vivo na Rai 2)
Sábado, 10 de outubro
Às 11h30 hora local (9h30 na Itália) Saída de voo para Florença
Às 17h00 Treino (primeiros 15’ abertos à imprensa)
Domingo, 11 de outubro
Às 10h30 Treino (fechado)
Segunda-feira, 12 de outubro
Às 15h30 Coletiva de imprensa MD-1 do técnico + jogadora no estádio ‘Franchi’, em Florença
Às 17h00 Treino MD-1 no estádio ‘Franchi’, em Florença
Terça-feira, 13 de outubro
Às 18h15 jogo ITÁLIA-Belarus (ao vivo na Rai 2)
Ao término da partida, dissolução da delegação
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