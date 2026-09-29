Playoff da Copa do Mundo: 28 convocadas para a primeira fase contra Belarus. Rosucci e Serturini voltam ao grupo

A equipe de Andrea Soncin vai treinar no Centro Técnico Federal até quarta-feira, 7 de outubro, dia da viagem para a capital georgiana, escolhida pela federação bielorrussa, forçada desde 2022 a disputar as partidas em casa em campo neutro, como sede do jogo, o primeiro de toda a história entre as duas seleções. Na manhã de sábado, 10 de outubro, a Itália retornará a Florença, onde voltará aos trabalhos para preparar o duelo no ‘Franchi’, um estádio que evoca apenas boas lembranças. No estádio florentino, além do 1 a 1 com a Inglaterra no amistoso disputado em 1995, a Itália conquistou vitórias sobre Portugal (3 a 0) em 2018 e Israel (12 a 0) em 2021, que valeram a classificação para a Copa do Mundo de 2019 e para a Eurocopa de 2022.