Como praticamente não há mais dúvidas sobre quem será o sucessor de Nagelsmann, a Red Bull está em busca de um novo diretor esportivo global e, segundo a Sport Bild, colocou de olho em Markus Krösche, diretor esportivo do Eintracht de Frankfurt.
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Planos espetaculares na Red Bull: técnico de destaque da Bundesliga poderia, supostamente, se tornar o sucessor de Jürgen Klopp
A fabricante de refrigerantes já está em estado de alerta. À medida que a futura contratação de Klopp como novo técnico da seleção alemã pela DFB vai se concretizando, o grupo austríaco acelera a busca por um sucessor para o cargo de Diretor Esportivo Global.
Segundo informações da revista “Sport Bild”, Krösche é “principalmente” um dos candidatos a suceder Klopp. O atual diretor esportivo do Eintracht Frankfurt possui a experiência necessária e a rede de contatos internacionais para liderar a divisão global de futebol da gigante de bebidas. No entanto, até o momento, ainda não teriam ocorrido conversas concretas entre os responsáveis da Red Bull e o dirigente do clube de Hesse.
Além disso, Krösche já atuou como diretor esportivo do RB Leipzig entre 2019 e 2021.
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Quem são as alternativas a Krösche no RB?
No entanto, um possível acordo enfrenta obstáculos contratuais consideráveis. Krösche ainda possui um contrato válido em Frankfurt até 2028. Além disso, a cláusula de rescisão prevista em seu contrato não pode ser acionada a qualquer momento, sendo válida apenas no início de um ano. Uma transferência imediata implicaria, portanto, em negociações árduas entre o Eintracht e o Red Bull sobre uma indenização financeira.
Caso a transferência não se concretize, já existem alternativas de destaque no universo do RB. Assim, nomes como Thierry Henry e Roger Schmidt também estão sendo cogitados internamente.
Gomez vai se juntar a Klopp na DFB?
Ambos os treinadores têm um histórico no clube: o ex-atacante de nível mundial Henry conhece o universo do RB desde sua passagem pelo New York, enquanto Schmidt já treinou com sucesso em Salzburgo e atualmente atua como diretor de futebol da J-League japonesa. Lá, ele renovou seu contrato recentemente.
Enquanto isso, a reportagem também levanta a possibilidade de Mario Gomez se transferir para a DFB junto com Klopp. O ex-atacante é, atualmente, diretor técnico do RB. Ele e Klopp teriam se tornado uma dupla bem entrosada.
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