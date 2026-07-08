A fabricante de refrigerantes já está em estado de alerta. À medida que a futura contratação de Klopp como novo técnico da seleção alemã pela DFB vai se concretizando, o grupo austríaco acelera a busca por um sucessor para o cargo de Diretor Esportivo Global.

Segundo informações da revista “Sport Bild”, Krösche é “principalmente” um dos candidatos a suceder Klopp. O atual diretor esportivo do Eintracht Frankfurt possui a experiência necessária e a rede de contatos internacionais para liderar a divisão global de futebol da gigante de bebidas. No entanto, até o momento, ainda não teriam ocorrido conversas concretas entre os responsáveis da Red Bull e o dirigente do clube de Hesse.

Além disso, Krösche já atuou como diretor esportivo do RB Leipzig entre 2019 e 2021.