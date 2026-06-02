Planos de aposentadoria? Lionel Messi vai “jogar enquanto quiser”, diz o técnico da Argentina, explicando a mentalidade que faz com que o maior jogador da história da América do Sul “continue sendo o melhor”

Enquanto a Argentina se prepara para defender seu título mundial, o técnico Scaloni falou abertamente sobre o futuro do seu capitão. Em entrevista exclusiva ao Diario Olé, o treinador descartou qualquer preocupação imediata quanto à aposentadoria de Messi do futebol internacional.

O experiente atacante se prepara para sua sexta participação na Copa do Mundo, um recorde, e seu técnico acredita que a decisão de se aposentar está inteiramente em suas mãos. Scaloni afirmou: “Ele vai jogar até quando quiser, porque já sabemos quem ele é e não é surpresa que ele dispute sua sexta Copa do Mundo.” O técnico da seleção nacional confia plenamente em seu craque para tomar a decisão certa quando a hora finalmente chegar.