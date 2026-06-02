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Planos de aposentadoria? Lionel Messi vai “jogar enquanto quiser”, diz o técnico da Argentina, explicando a mentalidade que faz com que o maior jogador da história da América do Sul “continue sendo o melhor”
Messi decide quando vai se aposentar
Enquanto a Argentina se prepara para defender seu título mundial, o técnico Scaloni falou abertamente sobre o futuro do seu capitão. Em entrevista exclusiva ao Diario Olé, o treinador descartou qualquer preocupação imediata quanto à aposentadoria de Messi do futebol internacional.
O experiente atacante se prepara para sua sexta participação na Copa do Mundo, um recorde, e seu técnico acredita que a decisão de se aposentar está inteiramente em suas mãos. Scaloni afirmou: “Ele vai jogar até quando quiser, porque já sabemos quem ele é e não é surpresa que ele dispute sua sexta Copa do Mundo.” O técnico da seleção nacional confia plenamente em seu craque para tomar a decisão certa quando a hora finalmente chegar.
- AFP
A mentalidade de elite que impulsiona um campeão
Apesar de ter conquistado todos os títulos importantes possíveis, incluindo quatro troféus internacionais nos últimos anos, o ex-jogador do Barcelona mantém uma incrível vontade de competir. Scaloni destacou essa característica psicológica única como a principal razão pela qual seu craque permanece no auge do esporte. Ao comentar que o atacante ainda se frustra com pequenos incidentes durante as partidas do clube, o técnico explicou que essa motivação incansável o diferencia dos profissionais comuns.
“Ele continua sendo o melhor porque sempre quer mais e demonstra que quer mais”, acrescentou Scaloni. Essa ambição ardente garante que o atacante do Inter Miami nunca se acomode, exigindo constantemente de si mesmo e de seus companheiros de equipe para alcançar um sucesso ainda maior em campo, independentemente das glórias do passado.
Gerenciando a preparação física por meio de uma comunicação constante
Com a aproximação de um formato de torneio ampliado, surgiram dúvidas sobre como a Argentina planeja administrar o tempo de jogo de seu jogador mais valioso. Scaloni foi rápido em salientar que qualquer estratégia envolvendo o atacante se baseia no respeito mútuo, em vez de impor limitações físicas rígidas. O técnico confirmou que cada passo é avaliado em conjunto, reconhecendo o imenso valor que o veterano traz, mesmo quando não está a 100%.
Scaloni explicou: “Todas as decisões que tomamos foram discutidas com ele. Não adianta eu ficar aqui dizendo que sou eu quem decide: no caso dele, e acho que é merecido, sempre converso com ele, pergunto como está e vemos se chegamos a um acordo. Acho que tem que ser assim, porque, repito, ele, mesmo estando em campo com muitas dificuldades, nos deu muito. Então, há momentos em que é até melhor que ele esteja em dificuldade por causa de tudo o que ele gera.”
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O que vem a seguir para a Argentina?
A Albiceleste está atualmente finalizando seus preparativos com os próximos amistosos contra Honduras e a Islândia. Após esses jogos de preparação, Scaloni e seu time determinado darão início à tão esperada defesa do título contra a Argélia. Ao longo da fase de grupos, todos os olhos estarão voltados para o seu icônico capitão, para ver se ele conseguirá conquistar mais um triunfo histórico.