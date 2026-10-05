Planos da Arábia Saudita para a Copa do Mundo de 2034 sofrem grande revés com suspensão do projeto do estádio de Neom, de US$ 2,5 bilhões

A Arábia Saudita enfrenta uma pressão econômica crescente depois que seu Ministério das Finanças projetou um déficit orçamentário, ao lado de uma queda de 3,6% no PIB real em meio à redução das receitas do petróleo. A situação foi agravada por interrupções regionais nas exportações de energia e por ameaças à segurança vindas dos rebeldes houthis do Iêmen, que recentemente tiveram como alvo uma área perto de uma instalação da Aramco em Riad. Para Mohammed bin Salman, realizar a Copa do Mundo de 2034 continua sendo um pilar crucial na construção do perfil econômico e da posição internacional do reino.