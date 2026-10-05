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Planos da Arábia Saudita para a Copa do Mundo de 2034 sofrem grande revés com suspensão do projeto do estádio de Neom, de US$ 2,5 bilhões
Reino do Golfo interrompe projeto de estádio futurista
A Arábia Saudita suspendeu a construção da futurista arena de US$ 2,5 bilhões (£ 1,9 bilhão/€ 2,2 bilhões) na megacidade de Neom, que estava destinada a ser um palco principal da Copa do Mundo de 2034. Segundo a plataforma de inteligência da construção MEED Projects, conforme reportado pela Reuters, a instalação com capacidade para 46 mil pessoas agora foi classificada como "em espera", sem data para conclusão. A medida levanta novas dúvidas sobre a entrega dos 15 estádios propostos à Fifa quando o reino foi confirmado como sede única do torneio com 48 seleções.
- AFP
Mudança estratégica em meio às prioridades nacionais
O adiamento da arena, projetada para ficar 350 metros acima do nível do solo dentro do empreendimento The Line, reflete um reequilíbrio dos gastos do Estado sob o plano diretor Vision 2030, do príncipe herdeiro Mohammed bin Salman. Ao abordar a mudança de foco em relação à megaestrutura, o governador do Public Investment Fund (PIF), Yasir Al-Rumayyan, afirmou em abril que The Line já não era uma prioridade e não tinha a maior importância antes de 2030.
Entidade global elogia modelo do torneio
Apesar dos contratempos em Neom após a suspensão do projeto do arranha-céu The Mukaab, em Riad, as autoridades sauditas insistem que os preparativos para o torneio seguem no caminho certo. A Saudi World Cup 2034 Hosting Higher Authority afirmou que a "entrega substancial" da infraestrutura do torneio já está em andamento, ao mesmo tempo em que compartilhou avanços sobre locais alternativos, depois de a Fifa já ter elogiado anteriormente a proposta do reino como "absolutamente incrível".
- Ali Issa
Ventos contrários econômicos colocam à prova o cronograma ambicioso
A Arábia Saudita enfrenta uma pressão econômica crescente depois que seu Ministério das Finanças projetou um déficit orçamentário, ao lado de uma queda de 3,6% no PIB real em meio à redução das receitas do petróleo. A situação foi agravada por interrupções regionais nas exportações de energia e por ameaças à segurança vindas dos rebeldes houthis do Iêmen, que recentemente tiveram como alvo uma área perto de uma instalação da Aramco em Riad. Para Mohammed bin Salman, realizar a Copa do Mundo de 2034 continua sendo um pilar crucial na construção do perfil econômico e da posição internacional do reino.
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