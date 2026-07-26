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Ferran Torres of FC Barcelona celebrates scoringGetty Images

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Plano rigoroso: Barcelona recusa fazer concessões para seduzir Torres

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F. Torres
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Espanha

O futuro do avançado espanhol Ferran Torres é um dos processos em aberto na mesa do Barcelona, uma vez que o seu contrato termina no verão de 2027.

O jornal "Marca" referiu que o Barcelona sabe muito bem que a renovação do contrato de Torres merece ser valorizada, mas dentro dos limites da realidade financeira do clube, já que não fará concessões nem apresentará propostas exageradas para o manter.

Espera-se que o jogador se reúna com a direção do clube nos próximos dias para dar início às negociações.

O clube catalão elogia os grandes níveis exibidos por Torres sob o comando de Hansi Flick e com a seleção espanhola, e irá valorizar isso na nova proposta, mas segundo critérios que a direção considera poderem ficar aquém do que oferecem outros grandes clubes europeus.

Ferran Torres, de 26 anos, foi uma das principais estrelas da seleção da Espanha no Mundial de 2026, não só graças ao seu golo na partida final, mas também devido ao seu nível notável ao longo de todo o torneio. 

Realizou também uma época extraordinária com o Barcelona em 2025-2026, na qual disputou 49 jogos, marcou 21 golos e distribuiu 3 assistências.

Torres conquistou o prémio "Zarra" de melhor marcador espanhol da liga, com 16 golos, empatado com o seu companheiro Lamine Yamal.

  • Ferran TorresGetty

    Reavaliação do salário de Torres, mas o aumento será limitado

    O Barcelona valoriza a qualidade do seu jogador e o seu atual bom momento. O atleta passa férias, neste momento, em Ibiza, e espera-se que lhe seja apresentada uma proposta de renovação nos próximos dias.

    O Barcelona estuda também rever o salário de Torres, mas o aumento que planeia será limitado, dada a necessidade de respeitar o teto salarial e a situação financeira geral do balneário da equipa. 

    A direção sabe que a proposta financeira que pode apresentar nunca estará ao nível das eventuais ofertas de outros clubes que manifestaram interesse no jogador, com destaque para o Paris Saint-Germain.

    O clube francês não hesita em investir fortemente nos nomes pedidos pelo seu treinador, Luis Enrique, o que torna a concorrência pela contratação de Torres ainda mais complexa.

    Neste contexto, o Barcelona conhece bem os seus limites e não descarta a saída do internacional espanhol caso não se chegue a um acordo sobre a extensão do seu contrato. O clube procura, a todo o custo, evitar perdê-lo a custo zero em junho próximo, sobretudo porque o seu valor de mercado subiu de forma significativa e poderá render aos cofres do clube uma quantia importante.

    Com base nisso, o futuro de Ferran Torres permanece em aberto a todas as possibilidades. Além disso, alguns responsáveis do Barcelona não têm a certeza da vontade do jogador em continuar, depois de lhes terem chegado informações de que estaria incomodado com a insistência contínua do clube em contratar um avançado de referência durante o mercado de transferências.

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