O futuro do avançado espanhol Ferran Torres é um dos processos em aberto na mesa do Barcelona, uma vez que o seu contrato termina no verão de 2027.

O jornal "Marca" referiu que o Barcelona sabe muito bem que a renovação do contrato de Torres merece ser valorizada, mas dentro dos limites da realidade financeira do clube, já que não fará concessões nem apresentará propostas exageradas para o manter.

Espera-se que o jogador se reúna com a direção do clube nos próximos dias para dar início às negociações.

O clube catalão elogia os grandes níveis exibidos por Torres sob o comando de Hansi Flick e com a seleção espanhola, e irá valorizar isso na nova proposta, mas segundo critérios que a direção considera poderem ficar aquém do que oferecem outros grandes clubes europeus.

Ferran Torres, de 26 anos, foi uma das principais estrelas da seleção da Espanha no Mundial de 2026, não só graças ao seu golo na partida final, mas também devido ao seu nível notável ao longo de todo o torneio.

Realizou também uma época extraordinária com o Barcelona em 2025-2026, na qual disputou 49 jogos, marcou 21 golos e distribuiu 3 assistências.

Torres conquistou o prémio "Zarra" de melhor marcador espanhol da liga, com 16 golos, empatado com o seu companheiro Lamine Yamal.