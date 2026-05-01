Plano de celular, cerveja e transporte: como Frank Lampard vai irritar a esposa Christine depois de levar o Coventry de volta à Premier League

Em entrevista a Jeff Stelling e Gabby Agbonlahor no programa talkSPORT Breakfast, Lampard admitiu que será difícil desconectar-se durante o período de entressafra, agora que começam os preparativos para o mercado de transferências. Lampard também destacou a magnitude da tarefa que sua equipe recém-promovida tem pela frente.

“Vou ter que fazer várias coisas ao mesmo tempo, então haverá momentos em que talvez eu tenha uma cerveja em uma mão e meu celular na outra”, explicou ele. “Às vezes tenho que pedir desculpas à Christine por isso.”

“Em relação ao verão, há muito trabalho a ser feito. Não há dúvida de que, quando você sobe como um time que não é um ‘paracaídas’, com jogadores que não têm tanta experiência, a diferença é grande. Conheço bem essa diferença porque já joguei muito na Premier League.”