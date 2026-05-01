Getty
Traduzido por
Plano de celular, cerveja e transporte: como Frank Lampard vai irritar a esposa Christine depois de levar o Coventry de volta à Premier League
Lampard se prepara para um verão agitado após o acesso
Lampard revelou que talvez tenha que pedir desculpas à sua esposa Christine, enquanto tenta equilibrar o tempo dedicado à família com as exigências de preparar o Coventry City para a vida na Premier League. O técnico de 47 anos levou o Sky Blues ao acesso à primeira divisão inglesa após 25 anos. Enquanto as comemorações continuam na CBS Arena, Lampard já está voltando sua atenção para a próxima janela de transferências.
O Coventry enfrenta o desafio de competir na Premier League sem receber pagamentos de compensação, o que significa que será necessário um planejamento cuidadoso para reforçar o elenco antes da nova temporada.
- Getty Images Sport
Lampard brinca sobre conciliar a vida familiar com o trabalho
Em entrevista a Jeff Stelling e Gabby Agbonlahor no programa talkSPORT Breakfast, Lampard admitiu que será difícil desconectar-se durante o período de entressafra, agora que começam os preparativos para o mercado de transferências. Lampard também destacou a magnitude da tarefa que sua equipe recém-promovida tem pela frente.
“Vou ter que fazer várias coisas ao mesmo tempo, então haverá momentos em que talvez eu tenha uma cerveja em uma mão e meu celular na outra”, explicou ele. “Às vezes tenho que pedir desculpas à Christine por isso.”
“Em relação ao verão, há muito trabalho a ser feito. Não há dúvida de que, quando você sobe como um time que não é um ‘paracaídas’, com jogadores que não têm tanta experiência, a diferença é grande. Conheço bem essa diferença porque já joguei muito na Premier League.”
O Coventry enfrenta um grande desafio na Premier League
O Coventry está voltando à Premier League pela primeira vez desde 2001, mas o aumento no nível de qualidade e no poder financeiro da divisão representa um grande desafio. Lampard acredita que sua experiência em diferentes contextos da Premier League ajudará a guiar o clube nessa transição, passando de disputar as primeiras posições da tabela para lutar pela permanência.
“Entendo que há muitas conversas (a serem feitas)”, admitiu Lampard. “O proprietário tem feito questão de que todos nós aproveitemos e comemoremos nessas últimas semanas, e eu concordo com isso, podemos viver o momento.”
“Mas a próxima tarefa do clube é: ‘ok, o que precisamos fazer?’, porque subimos muito rapidamente nestes últimos 18 meses. Mark Robins fez um trabalho preparatório incrível, mas as mudanças que o clube está enfrentando agora e o salto a dar são grandes, então isso precisa ser feito bem; essa será a tarefa.”
- Getty Images Sport
O planejamento das transferências já está em andamento
Lampard e a diretoria do Coventry estão agora concentrados em reforçar o elenco antes do retorno à Premier League. Espera-se que o meio-campista Frank Onyeka assine contrato definitivo após o término de seu empréstimo do Brentford, enquanto o clube também ainda espera conseguir a contratação definitiva do goleiro Carl Rushworth, do Brighton.
Com apenas uma partida restante nesta temporada, a atenção de Lampard já está voltada para garantir que o retorno do Coventry à primeira divisão seja uma permanência duradoura, e não apenas uma breve passagem.