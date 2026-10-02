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Plano de aposentadoria de Dani Olmo é revelado, e estrela do Barcelona mira retorno surpreendente ao ex-clube para encerrar a carreira e iniciar trajetória como técnico
Agente revela planos para o futuro
Apesar das especulações em andamento sobre transferência ligando-o a uma mudança para o Bayern de Munique, o meio-campista do Barcelona segue totalmente comprometido com a vida na Catalunha. No entanto, seu plano de longo prazo aponta claramente de volta para os Bálcãs.
Andy Bara, que representa o internacional da Espanha, revelou que seu cliente vê o Dínamo Zagreb como seu destino final. Olmo viveu um período formativo na Croácia no início da carreira, criando um vínculo forte que continua a ditar suas ambições fora de campo.
O representante confirmou que o jogador de 28 anos não só pretende pendurar as chuteiras no Stadion Maksimir, mas também vê o clube como o ponto de partida ideal para sua eventual transição para a função de técnico.
- AFP
'Ele quer encerrar a carreira no Dinamo'
Falando no podcast Inkubator, Bara detalhou o afeto profundo que seu cliente sente por seu ex-clube. Ele observou que a vida cotidiana do meia na Espanha ainda é fortemente marcada por lembranças de sua passagem por Zagreb.
"Ele quer encerrar a carreira no Dínamo e espera que isso aconteça, até mesmo como técnico; ele gostaria de começar a carreira de treinador no Dínamo", afirmou Bara. "Dani ainda anda pela casa usando uma camisa do Dínamo com o número 7 e o nome dele, mesmo agora em Barcelona."
O agente enfatizou que a reputação de Olmo está permanentemente entrelaçada ao clube croata. "Outros jogadores se aproximam dele e todos conhecem a história: quando você menciona Olmo, a primeira coisa que vem à cabeça é o Dínamo. Ele está muito mais ligado ao Dínamo do que aqueles que deveriam estar, mas não estão", acrescentou.
Doações secretas para Vukovar
Além de suas aspirações em campo, Olmo mantém discretamente uma profunda ligação beneficente com a região. Bara revelou que o meio-campista apoia financeiramente a cidade croata de Vukovar há anos.
"Dani Olmo é muito ligado a Zagreb e à Croácia. Agora vou dizer algo que as pessoas não sabem; espero que Dani não fique chateado comigo, porque sei que a imprensa espanhola também vai publicar isso", começou Bara. "Desde que deixou o Dinamo, ele doa 2 por cento de seu salário anual bruto para Vukovar.
"São quantias substanciais porque ele ganha muito dinheiro, e isso vem acontecendo desde a época em que estava no RB Leipzig e agora no Barcelona. Ele não fala sobre isso publicamente, mas quero dizer porque ele merece."
Ao refletir sobre a trajetória dos dois juntos, Bara destacou uma relação que vai além do negócio típico do futebol. "Com Dani, não se trata apenas de trabalho. Pode ter havido trabalhos em que eu tenha me saído melhor (financeiramente falando), mas isso não é nada em comparação com as emoções que vivi com ele desde o início", continuou. "Desde convencê-lo a ir para Zagreb: eu disse a ele que era uma cidade bonita e segura, e que havia um clube lá e um homem, Zdravko Mamic na época, que o apoiaria."
- Getty Images Sport
Foco segue no Barcelona
Embora os rumores sobre uma transferência para a Bundesliga persistam por causa de sua busca por minutos garantidos como titular, a prioridade imediata de Olmo é consolidar seu lugar entre os titulares do Barcelona. Sem nenhum contato oficial do Bayern de Munique, o meio-campista precisa conduzir a atual temporada na Espanha e provar seu valor indispensável à cúpula do Barcelona.
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