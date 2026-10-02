Plano de aposentadoria de Dani Olmo é revelado, e estrela do Barcelona mira retorno surpreendente ao ex-clube para encerrar a carreira e iniciar trajetória como técnico

Além de suas aspirações em campo, Olmo mantém discretamente uma profunda ligação beneficente com a região. Bara revelou que o meio-campista apoia financeiramente a cidade croata de Vukovar há anos.

"Dani Olmo é muito ligado a Zagreb e à Croácia. Agora vou dizer algo que as pessoas não sabem; espero que Dani não fique chateado comigo, porque sei que a imprensa espanhola também vai publicar isso", começou Bara. "Desde que deixou o Dinamo, ele doa 2 por cento de seu salário anual bruto para Vukovar.

"São quantias substanciais porque ele ganha muito dinheiro, e isso vem acontecendo desde a época em que estava no RB Leipzig e agora no Barcelona. Ele não fala sobre isso publicamente, mas quero dizer porque ele merece."

Ao refletir sobre a trajetória dos dois juntos, Bara destacou uma relação que vai além do negócio típico do futebol. "Com Dani, não se trata apenas de trabalho. Pode ter havido trabalhos em que eu tenha me saído melhor (financeiramente falando), mas isso não é nada em comparação com as emoções que vivi com ele desde o início", continuou. "Desde convencê-lo a ir para Zagreb: eu disse a ele que era uma cidade bonita e segura, e que havia um clube lá e um homem, Zdravko Mamic na época, que o apoiaria."



