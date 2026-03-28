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Emanuele Tramacere

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Pjanic: “A comemoração do Dimarco? Não entendo isso. A Bósnia está esperando por eles, e a Itália vai ficar chocada. Em Zenica, vamos dar o nosso melhor; não vai ser nada agradável para os italianos”

Itália
Eliminatórias Europeias
Bósnia e Herzegovina x Itália
Bósnia e Herzegovina

O clima antes do confronto entre Bósnia e Itália está ficando tenso, e o ex-meio-campista da Juve e da Roma explicou o motivo.

A Itália enfrentará a Bósnia fora de casa, em Zenica, na última rodada das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Na terça-feira, no Bilino Polje, a partir das 20h45, haverá cerca de 9 mil pessoas, mas o clima estará acalorado dentro e fora do estádio, não apenas pela importância do que está em jogo (quem vencer se classifica diretamente para a Copa do Mundo), mas também pela polêmica surgida após a vitória da Itália contra a Irlanda do Norte e pela comemoração de Dimarco e outros companheiros capturada pelas câmeras da RAI no momento do pênalti decisivo da Bósnia contra o País de Gales.


Para reiterar como e o quanto a partida será intensa e difícil de administrar emocionalmente para a Itália e para os italianos que viajarão para Zenica, mais uma vez foi Miralem Pjanic, ex-meio-campista bósnio da Juventus e da Roma, que concedeu uma entrevista à Gazzetta dello Sport.


  • TODA A BÓSNIA VAI PARAR POR ALGUMAS HORAS

    "Não me surpreende; digamos que é o confronto que eu esperava ver. A Bósnia é o meu lar, obviamente, mas a Itália está no meu coração como se fosse o meu país de adoção. Nós sonhamos em ir à Copa do Mundo, vocês também. Vamos ver como isso vai acabar. Para nós, é um evento histórico. A Bósnia vai parar por algumas horas: três milhões de pessoas torcendo pela nossa seleção. Vai ser uma loucura nunca vista no estádio. Vocês vão ficar chocados com a nossa paixão."

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  • "VAMOS CAUSAR PROBLEMAS, NÃO VAI SER NADA AGRADÁVEL PARA OS ITALIANOS"

    "Em Zenica vamos dar tudo de nós. Não vai ser nada fácil para os italianos estarem lá, acredita. Vi os jogadores motivados e confiantes. Durante noventa minutos, ou talvez mais, não será apenas um jogo de futebol: será uma batalha esportiva."

  • "A EUSFORIA DOS AZZURRI? NÓS OS ESPERAMOS DE BRAÇOS ABERTOS..."

    "A comemoração de Dimarco e dos outros Azzurri? Sinceramente, não entendo por quê... A Bósnia os espera de braços abertos... (risos, nota do editor). Vamos ver como isso vai acabar. A Itália é a Itália e nós a respeitamos muito. Mas quem sabe: eles terão que saber administrar bem o jogo num ambiente terrível. Vai ser preciso personalidade para sair de Zenica com uma vitória".

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