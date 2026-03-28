Pjanic: “A comemoração do Dimarco? Não entendo isso. A Bósnia está esperando por eles, e a Itália vai ficar chocada. Em Zenica, vamos dar o nosso melhor; não vai ser nada agradável para os italianos”

A Itália enfrentará a Bósnia fora de casa, em Zenica, na última rodada das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Na terça-feira, no Bilino Polje, a partir das 20h45, haverá cerca de 9 mil pessoas, mas o clima estará acalorado dentro e fora do estádio, não apenas pela importância do que está em jogo (quem vencer se classifica diretamente para a Copa do Mundo), mas também pela polêmica surgida após a vitória da Itália contra a Irlanda do Norte e pela comemoração de Dimarco e outros companheiros capturada pelas câmeras da RAI no momento do pênalti decisivo da Bósnia contra o País de Gales.





Para reiterar como e o quanto a partida será intensa e difícil de administrar emocionalmente para a Itália e para os italianos que viajarão para Zenica, mais uma vez foi Miralem Pjanic, ex-meio-campista bósnio da Juventus e da Roma, que concedeu uma entrevista à Gazzetta dello Sport.



