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Pista de atletismo e arquibancada compartilhada com o The Open! A vida do Brighton antes do Amex, enquanto Mark McGhee explica por que o controverso Withdean Stadium "não era um lixão"
Estádio compartilhado e de atletismo: os desconfortos do Brighton em casa
Depois de ser obrigado a deixar o Goldstone Ground em 1997, o Brighton se tornou brevemente inquilino do Priestfield Stadium, do Gillingham, um estádio localizado a cerca de 70 milhas de distância. Esse acordo de compartilhamento claramente esteve longe do ideal, e os Seagulls foram para uma espécie de nova casa em 1999, ao retornar para East Sussex.
Eles se instalaram no Withdean, apesar dos protestos de muitas partes, e passariam 12 anos jogando futebol profissional em um local construído especificamente para competições de atletismo, com o medalhista de ouro olímpico Steve Ovett tendo feito uso anteriormente da pista de corrida.
McGhee, que assumiu o comando técnico do Brighton em outubro de 2003, estava entre aqueles encarregados da tarefa de tirar o melhor de uma situação difícil. O escocês, que defendeu Aberdeen, Newcastle e Celtic nos tempos de jogador, conseguiu fazer as pazes com os desafios que lhe foram apresentados.
O Brighton estava na terceira divisão na época, depois de ter flertado com a perspectiva assustadora de deixar de existir alguns anos antes, mas conseguiu chegar à Championship no Withdean antes de dar um breve passo para trás novamente.
- Getty
Como o Brighton era como clube no início do século 21
Ao ser convidado a explicar o que o Brighton era como clube no início de sua passagem, em contraste gritante com o que se vê em 2026, McGhee, que viu a inauguração da galeria ‘Brighton & Hove Albion: Stand or Fall’ enquanto a história de 125 anos do clube é celebrada, disse à GOAL: "Acho que, na época, eles ainda estavam lutando pela própria sobrevivência, estavam de volta ao Withdean, batalhando e gastando fortunas em consultas públicas para tentar conseguir a permissão de planejamento para um novo estádio. Cada centavo que era ganho em campo, o que não era muito com uma capacidade de 6.000, e por meio de transferências, o que na verdade era bastante por causa da venda de jogadores, ia para as consultas públicas.
"Então era uma média de público de 5.500 ou 6.000 pessoas, e jogávamos contra times como Leeds, West Ham e Wolves, entre outros da Championship. Portanto, era obviamente algo enormemente diferente do que você vê hoje."
Arquibancada aberta: como era a vida no Withdean Stadium
Perguntado especificamente sobre o Withdean e as dificuldades de fazer aquilo parecer um estádio de futebol, McGhee acrescentou: “O que fizemos foi transformá-lo em arma. Outros times chegavam, olhavam por cima daquela elevação ao entrar no estádio e pensavam: ‘que diabos é isso?’ Você nem conseguia ver onde ficava o campo no meio da pista de atletismo!
“Mas nós tínhamos um grupo de jogadores absolutamente humildes, que topavam aquilo sem problema nenhum e, na verdade, não tinham dificuldade em jogar no Withdean, e entendiam por que aquilo era uma arma para nós.
“Era um lugar bizarro. Não sei se você sabe disso, mas vou dizer assim mesmo. A arquibancada principal atrás dos bancos de reservas era a mesma arquibancada usada no golfe no British Open. Todo ano, no fim da temporada, eles vinham, desmontavam e levavam para o Open, e era aquela grande arquibancada que você via atrás do green do 18, onde quer que o Open estivesse sendo disputado.
“Depois, eles a traziam de volta para o início da temporada e, como consequência, por muito, muito tempo, não podíamos disputar jogos em casa na pré-temporada, porque não havia arquibancada. Era uma loucura.
“Depois, eles conseguiram comprar a arquibancada de quem quer que fosse o dono e, por isso, ela não foi mais embora nos anos seguintes, até eles se mudarem para o AmEx, e puderam realizar jogos de pré-temporada. Então, coisas assim eram simplesmente malucas.
“Mas a infraestrutura em si dentro daquele pequeno estádio, havia Portakabins, mas eram bons Portakabins, bem equipados com banheiros, chuveiros, vestiários e escritórios, e serviam ao propósito. Então, não era um lixão, nem era um lugar sem nenhum tipo de comodidade. Tiramos o melhor daquilo.”
- Michael Cheetham
Galeria do Brighton inaugurada enquanto o Brighton voa rumo à Europa
Uma nova galeria permanente que conta a história dos 125 anos do Brighton foi inaugurada no Brighton Museum & Art Gallery em 15 de agosto. A exposição interativa reúne objetos icônicos, lembranças valiosas, material de arquivo, filmes e histórias pessoais para contar a trajetória de um dos clubes mais resilientes do futebol inglês. Os visitantes vão explorar os triunfos, os reveses e os momentos decisivos que moldaram o BHAFC e seu lugar no coração da cidade por mais de um século.
Embora tenha havido alguns momentos difíceis no passado, o presente e o futuro parecem particularmente promissores na costa sul. Fabian Hurzeler levou o clube de volta às competições continentais, já que disputará a Conference League de 2026-27, enquanto a esperança é de que a conquista de um primeiro grande troféu não esteja tão distante.
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