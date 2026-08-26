Perguntado especificamente sobre o Withdean e as dificuldades de fazer aquilo parecer um estádio de futebol, McGhee acrescentou: “O que fizemos foi transformá-lo em arma. Outros times chegavam, olhavam por cima daquela elevação ao entrar no estádio e pensavam: ‘que diabos é isso?’ Você nem conseguia ver onde ficava o campo no meio da pista de atletismo!

“Mas nós tínhamos um grupo de jogadores absolutamente humildes, que topavam aquilo sem problema nenhum e, na verdade, não tinham dificuldade em jogar no Withdean, e entendiam por que aquilo era uma arma para nós.

“Era um lugar bizarro. Não sei se você sabe disso, mas vou dizer assim mesmo. A arquibancada principal atrás dos bancos de reservas era a mesma arquibancada usada no golfe no British Open. Todo ano, no fim da temporada, eles vinham, desmontavam e levavam para o Open, e era aquela grande arquibancada que você via atrás do green do 18, onde quer que o Open estivesse sendo disputado.

“Depois, eles a traziam de volta para o início da temporada e, como consequência, por muito, muito tempo, não podíamos disputar jogos em casa na pré-temporada, porque não havia arquibancada. Era uma loucura.

“Depois, eles conseguiram comprar a arquibancada de quem quer que fosse o dono e, por isso, ela não foi mais embora nos anos seguintes, até eles se mudarem para o AmEx, e puderam realizar jogos de pré-temporada. Então, coisas assim eram simplesmente malucas.

“Mas a infraestrutura em si dentro daquele pequeno estádio, havia Portakabins, mas eram bons Portakabins, bem equipados com banheiros, chuveiros, vestiários e escritórios, e serviam ao propósito. Então, não era um lixão, nem era um lugar sem nenhum tipo de comodidade. Tiramos o melhor daquilo.”