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Cristiano Ronaldo / Andrea PirloGetty
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Pirlo: “Como técnico da Juve, alcancei meus objetivos. Depois, fiquei um ano afastado; sei o motivo, mas não quero falar sobre isso”

Juventus
Campeonato Italiano
A. Pirlo

O campeão mundial de 2006 fala sobre sua carreira como técnico

Andrea Pirlo, entrevistado pela SportWeek 20 anos após o triunfo da Seleção Italiana na Copa do Mundo de 2006, depois de relembrar os momentos mais marcantes daquela vitória histórica para o futebol italiano, concentra-se no presente.


A receita para revitalizar o futebol italiano?

“Espero que possamos recomeçar com um projeto e algumas reformas. Temos que dar prioridade aos nossos jogadores. Se antes havia incentivo para contratar estrangeiros, agora é preciso fazer o mesmo pelos italianos.


Sobre os jogadores de hoje:

“Não vamos à Copa do Mundo porque pensamos na força física, na corrida, enquanto precisamos voltar a controlar a bola, passá-la bem, desenvolver a técnica e, em campo, olhar para frente”.


  • Sobre seu papel como técnico: você está pronto para voltar à Europa ou está bem nos Emirados?

    “Sempre alcancei os objetivos dos clubes. Na Juventus, me pediram para chegar à Champions, e consegui. Além disso, ganhei a Copa da Itália e a Supercopa. Saí de lá e fiquei um ano parado, não consigo entender o motivo. Na verdade, eu sei, mas não quero dizer. Na Turquia, no Karagumruk, sétimo lugar no campeonato, um resultado nunca alcançado por aquele clube. Levei a Sampdoria, que estava na Série B, aos playoffs, conforme solicitado pelo clube. Depois, fui demitido após apenas três jogos no ano seguinte. Este ano, o FC United me pediu a promoção para a primeira divisão e eu a conquistei”.



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