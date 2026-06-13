Andrea Pirlo, entrevistado pela SportWeek 20 anos após o triunfo da Seleção Italiana na Copa do Mundo de 2006, depois de relembrar os momentos mais marcantes daquela vitória histórica para o futebol italiano, concentra-se no presente.





A receita para revitalizar o futebol italiano?

“Espero que possamos recomeçar com um projeto e algumas reformas. Temos que dar prioridade aos nossos jogadores. Se antes havia incentivo para contratar estrangeiros, agora é preciso fazer o mesmo pelos italianos.





Sobre os jogadores de hoje:

“Não vamos à Copa do Mundo porque pensamos na força física, na corrida, enquanto precisamos voltar a controlar a bola, passá-la bem, desenvolver a técnica e, em campo, olhar para frente”.



