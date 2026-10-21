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“Pior parte do jogo!” Luis Enrique fica abalado com três baixas por lesão no Paris Saint-Germain, incluindo Ousmane Dembele, em jogo emocionante contra o Barcelona
Dembele sai de campo mancando antes de ofensiva do PSG nos minutos finais
Os donos da casa conquistaram uma vitória dramática por 4 a 2 sobre o Barcelona, até então invicto, com gols de Vitinha e Fabian Ruiz nos minutos finais. No entanto, o resultado suado acabou ofuscado pelas baixas dos dois lados. Ousmane Dembele parou abruptamente, levando a mão à coxa esquerda, após apenas 19 minutos, e Ferran Torres entrou em seu lugar contra o ex-clube de ambos.
A situação piorou depois do intervalo, com duas baixas em um mesmo lance. Khvicha Kvaratskhelia caiu com força após uma disputa pelo alto com Xavi Espart, do Barcelona, e sofreu uma forte torção no joelho. O ponta precisou ser retirado de campo por dois integrantes da equipe médica, enquanto o capitão Marquinhos também deixou o gramado lesionado na mesma jogada. Maghnes Akliouche entrou enquanto Enrique tentava recompor a equipe desfalcada.
Os visitantes também tiveram uma baixa. Dani Olmo deu lugar a Fermin Lopez aos 27 minutos após sofrer uma pancada, em uma noite agitada para os dois bancos de reservas.
- AFP
Enrique lamenta a “pior parte do jogo”
A sequência de contratempos deixou o técnico do PSG profundamente frustrado, apesar da expressiva vitória europeia. O treinador espanhol admitiu que sua equipe sofreu um enorme desgaste físico para superar o Barcelona.
“Não sou médico. Sou o treinador”, afirmou Enrique após a partida. “As três lesões são a pior parte do jogo de hoje. Teremos de esperar pelos exames amanhã. São três jogadores muito importantes, então é uma notícia muito ruim, claro, mas isso é futebol.”
Enquanto isso, Hansi Flick confirmou que uma das estrelas do ataque de sua equipe ficou arrasada por ter de sair tão cedo no primeiro tempo. “Ainda não sabemos a gravidade da lesão. Temos de esperar para ver”, explicou o técnico do Barcelona.
Companheiros de equipe temem por Kvaratskhelia em meio a tentativas de rodízio
Enrique tem controlado a minutagem de seu elenco nesta temporada, com cuidado especial em relação a Dembele, atual vencedor da Bola de Ouro, devido ao histórico de problemas físicos do atacante na Espanha. Ainda assim, a decisão de poupar jogadores não evitou esta nova crise, deixando os companheiros de equipe apreensivos com a gravidade das lesões.
Ruiz revelou a preocupação imediata no vestiário, especialmente com a queda assustadora de Kvaratskhelia, com relatos de que o estafe do ponta agora teme que ele tenha sofrido uma ruptura do ligamento cruzado enquanto aguarda uma ressonância magnética.
“Foi por causa de momentos como este que Luis Enrique poupou alguns dos nossos jogadores, mas, infelizmente, aquilo que temíamos acabou acontecendo”, disse Ruiz. “Perdemos Ousmane Dembele com apenas 19 minutos de jogo, e depois Marquinhos e Khvicha Kvaratskhelia se machucaram quase no [mesmo] minuto. A lesão [de Kvara] me assustou porque a forma como ele caiu me preocupou. Ele não conseguiu sair de campo sozinho. Só espero que não seja nada grave.”
- Getty Images Sport
PSG desfalcado terá desafio decisivo no cenário nacional
O PSG tem pouco tempo para se recuperar, já que compromissos importantes no cenário nacional se aproximam. A equipe de Enrique enfrenta o Lyon no domingo, em um duelo na parte de cima da tabela da Ligue 1 que colocará à prova a profundidade de seu elenco, agora reduzida.
Enquanto aguarda as avaliações médicas oficiais de Dembele, Kvaratskhelia e Marquinhos, o PSG precisa se reorganizar rapidamente. Manter o bom momento no campeonato nacional sem três jogadores fundamentais será o desafio imediato e mais difícil de Enrique.
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