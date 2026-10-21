Os donos da casa conquistaram uma vitória dramática por 4 a 2 sobre o Barcelona, até então invicto, com gols de Vitinha e Fabian Ruiz nos minutos finais. No entanto, o resultado suado acabou ofuscado pelas baixas dos dois lados. Ousmane Dembele parou abruptamente, levando a mão à coxa esquerda, após apenas 19 minutos, e Ferran Torres entrou em seu lugar contra o ex-clube de ambos.

A situação piorou depois do intervalo, com duas baixas em um mesmo lance. Khvicha Kvaratskhelia caiu com força após uma disputa pelo alto com Xavi Espart, do Barcelona, e sofreu uma forte torção no joelho. O ponta precisou ser retirado de campo por dois integrantes da equipe médica, enquanto o capitão Marquinhos também deixou o gramado lesionado na mesma jogada. Maghnes Akliouche entrou enquanto Enrique tentava recompor a equipe desfalcada.

Os visitantes também tiveram uma baixa. Dani Olmo deu lugar a Fermin Lopez aos 27 minutos após sofrer uma pancada, em uma noite agitada para os dois bancos de reservas.



