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imago-sport-1083345228.jpgDeFodi Images
Adhe Makayasa

Traduzido por

Pior marca histórica contra o Villarreal, enquanto os problemas defensivos deixam o time de Inigo Perez afundado na zona de rebaixamento de La Liga

Villarreal
Villarreal x Bétis
Bétis
La Liga
I. Perez

O Villarreal teve um início de pesadelo na nova campanha de La Liga, com suas fragilidades defensivas atingindo níveis historicamente baixos após uma derrota decepcionante para o Real Betis. O Villarreal agora igualou um recorde indesejado do clube que destaca a enorme tarefa que o técnico Inigo Perez tem pela frente no Estadio de la Ceramica.

  • Colapso custoso amplia má fase

    Gerard Moreno colocou os mandantes em vantagem aos 29 minutos no jogo de segunda-feira à noite, válido pela quinta rodada de La Liga, antes de gols em rápida sequência de Cucho Hernandez e Natan virarem a partida ainda antes do intervalo. Essa derrota por 2 a 1 foi a terceira de Villarreal na liga nesta temporada, deixando o time preso na 18ª colocação com apenas dois pontos somados. Sofrer 10 gols nas cinco primeiras partidas iguala o pior início defensivo do clube em uma temporada, registrado anteriormente na campanha 2023-24, como confirmou o Marca.

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  • imago-sport-1082625075.jpgANP

    Perez lamenta colapso psicológico

    Falando após a partida no Estadio de la Ceramica, o técnico Perez destacou a fragilidade mental de sua equipe depois de ela desmoronar imediatamente após sofrer o gol de empate. Ao avaliar a queda de rendimento do seu time no segundo tempo, Perez disse: "Até o Betis marcar, o jogo estava se desenrolando exatamente como havíamos imaginado. No momento em que sofremos o gol, aconteceu conosco a mesma coisa que contra o Depor.

    "O segundo tempo foi prejudicial para a equipe e para mim como treinador. Isso afeta nossa confiança e nossa crença em nós mesmos. Nunca é fácil se recuperar de uma derrota, mas é ainda mais difícil quando você sai com essas sensações. Mesmo assim, não temos outra opção a não ser seguir em frente."


  • Técnico exige melhorias urgentes

    O treinador navarro ressaltou que uma análise tática profunda é necessária imediatamente para atender ao alto padrão esperado pelos torcedores do clube.

    Enfatizando sua determinação em reverter a má fase, Perez acrescentou: "Não estamos conseguindo dar aos nossos torcedores o que queremos dar a eles e o que eles merecem. Não vamos dormir bem esta noite. Estamos extremamente decepcionados. Amanhã temos de recuperar o nosso entusiasmo, analisar o jogo e trabalhar para melhorar, para que possamos encontrar o nível que estamos buscando."

    Ele continuou: "Nossa ideia é clara e já a mostramos em momentos de várias partidas, mas preciso analisar tudo com muito cuidado para ver o que devemos mudar para superar este momento difícil."


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  • Calendário apertado testa o elenco

    O time de Perez, que terminou em terceiro em La Liga sob o comando de Marcelino na última temporada para garantir seu retorno à Liga dos Campeões, precisa se reagrupar rapidamente antes da viagem de quinta-feira a Málaga. Outro teste exigente virá três dias depois, quando receberá o Levante, antes de a ação doméstica ser interrompida pela pausa internacional. A comissão técnica enfrenta uma corrida urgente para restaurar a solidez defensiva antes que a diferença para o meio da tabela aumente significativamente.

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