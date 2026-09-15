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Pior marca histórica contra o Villarreal, enquanto os problemas defensivos deixam o time de Inigo Perez afundado na zona de rebaixamento de La Liga
Colapso custoso amplia má fase
Gerard Moreno colocou os mandantes em vantagem aos 29 minutos no jogo de segunda-feira à noite, válido pela quinta rodada de La Liga, antes de gols em rápida sequência de Cucho Hernandez e Natan virarem a partida ainda antes do intervalo. Essa derrota por 2 a 1 foi a terceira de Villarreal na liga nesta temporada, deixando o time preso na 18ª colocação com apenas dois pontos somados. Sofrer 10 gols nas cinco primeiras partidas iguala o pior início defensivo do clube em uma temporada, registrado anteriormente na campanha 2023-24, como confirmou o Marca.
- ANP
Perez lamenta colapso psicológico
Falando após a partida no Estadio de la Ceramica, o técnico Perez destacou a fragilidade mental de sua equipe depois de ela desmoronar imediatamente após sofrer o gol de empate. Ao avaliar a queda de rendimento do seu time no segundo tempo, Perez disse: "Até o Betis marcar, o jogo estava se desenrolando exatamente como havíamos imaginado. No momento em que sofremos o gol, aconteceu conosco a mesma coisa que contra o Depor.
"O segundo tempo foi prejudicial para a equipe e para mim como treinador. Isso afeta nossa confiança e nossa crença em nós mesmos. Nunca é fácil se recuperar de uma derrota, mas é ainda mais difícil quando você sai com essas sensações. Mesmo assim, não temos outra opção a não ser seguir em frente."
Técnico exige melhorias urgentes
O treinador navarro ressaltou que uma análise tática profunda é necessária imediatamente para atender ao alto padrão esperado pelos torcedores do clube.
Enfatizando sua determinação em reverter a má fase, Perez acrescentou: "Não estamos conseguindo dar aos nossos torcedores o que queremos dar a eles e o que eles merecem. Não vamos dormir bem esta noite. Estamos extremamente decepcionados. Amanhã temos de recuperar o nosso entusiasmo, analisar o jogo e trabalhar para melhorar, para que possamos encontrar o nível que estamos buscando."
Ele continuou: "Nossa ideia é clara e já a mostramos em momentos de várias partidas, mas preciso analisar tudo com muito cuidado para ver o que devemos mudar para superar este momento difícil."
Calendário apertado testa o elenco
O time de Perez, que terminou em terceiro em La Liga sob o comando de Marcelino na última temporada para garantir seu retorno à Liga dos Campeões, precisa se reagrupar rapidamente antes da viagem de quinta-feira a Málaga. Outro teste exigente virá três dias depois, quando receberá o Levante, antes de a ação doméstica ser interrompida pela pausa internacional. A comissão técnica enfrenta uma corrida urgente para restaurar a solidez defensiva antes que a diferença para o meio da tabela aumente significativamente.
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