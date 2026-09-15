Falando após a partida no Estadio de la Ceramica, o técnico Perez destacou a fragilidade mental de sua equipe depois de ela desmoronar imediatamente após sofrer o gol de empate. Ao avaliar a queda de rendimento do seu time no segundo tempo, Perez disse: "Até o Betis marcar, o jogo estava se desenrolando exatamente como havíamos imaginado. No momento em que sofremos o gol, aconteceu conosco a mesma coisa que contra o Depor.

"O segundo tempo foi prejudicial para a equipe e para mim como treinador. Isso afeta nossa confiança e nossa crença em nós mesmos. Nunca é fácil se recuperar de uma derrota, mas é ainda mais difícil quando você sai com essas sensações. Mesmo assim, não temos outra opção a não ser seguir em frente."



