Lukaku não poupou críticas ao avaliar seus meses finais no Napoli, sugerindo que o clube trabalhou ativamente para prejudicar sua reputação antes de sua saída no verão. O internacional belga, que viu sua última temporada ser severamente prejudicada por uma grave lesão na coxa sofrida em um amistoso contra o Olympiacos em agosto de 2025, o que levou a múltiplas recaídas e a fortes desentendimentos com o departamento médico do Napoli por causa de sua decisão de buscar tratamento na Bélgica, sente que a narrativa sobre sua condição física foi manipulada por pessoas no Stadio Diego Armando Maradona para forçá-lo a sair pela porta dos fundos.

Para piorar a situação, o agora atacante do Fenerbahce viveu uma imensa tragédia pessoal durante esse mesmo período. Além das disputas em campo, ele sofreu a perda devastadora de seu pai em setembro de 2025, juntamente com tentativas subsequentes de extorsão feitas contra sua família em relação à devolução do corpo para o funeral.

Ao refletir sobre um período tumultuado que fez sua relação com o Partenopei se deteriorar completamente, Lukaku foi direto sobre as circunstâncias de sua saída. "Foi o pior ano [2025] da minha vida", confessou Lukaku ao Het Laatste Nieuws, na Bélgica. "Escolhi sair do Napoli porque ouvi coisas e decisões já estavam sendo tomadas... é isso. Se esse era o caso, então era melhor eu sair. A alegação de que eu não estava em forma simplesmente não era verdade. Eles provavelmente disseram isso na Itália para me boicotar, mas estou 100 por cento apto para jogar."