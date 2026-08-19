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'Pior ano da minha vida' - Romelu Lukaku faz acusação explosiva ao Napoli após transferência para o Fenerbahce
Alegações de um boicote do Napoli
Lukaku não poupou críticas ao avaliar seus meses finais no Napoli, sugerindo que o clube trabalhou ativamente para prejudicar sua reputação antes de sua saída no verão. O internacional belga, que viu sua última temporada ser severamente prejudicada por uma grave lesão na coxa sofrida em um amistoso contra o Olympiacos em agosto de 2025, o que levou a múltiplas recaídas e a fortes desentendimentos com o departamento médico do Napoli por causa de sua decisão de buscar tratamento na Bélgica, sente que a narrativa sobre sua condição física foi manipulada por pessoas no Stadio Diego Armando Maradona para forçá-lo a sair pela porta dos fundos.
Para piorar a situação, o agora atacante do Fenerbahce viveu uma imensa tragédia pessoal durante esse mesmo período. Além das disputas em campo, ele sofreu a perda devastadora de seu pai em setembro de 2025, juntamente com tentativas subsequentes de extorsão feitas contra sua família em relação à devolução do corpo para o funeral.
Ao refletir sobre um período tumultuado que fez sua relação com o Partenopei se deteriorar completamente, Lukaku foi direto sobre as circunstâncias de sua saída. "Foi o pior ano [2025] da minha vida", confessou Lukaku ao Het Laatste Nieuws, na Bélgica. "Escolhi sair do Napoli porque ouvi coisas e decisões já estavam sendo tomadas... é isso. Se esse era o caso, então era melhor eu sair. A alegação de que eu não estava em forma simplesmente não era verdade. Eles provavelmente disseram isso na Itália para me boicotar, mas estou 100 por cento apto para jogar."
- Getty Images Sport
Um ano de pesadelo dentro e fora de campo
Lukaku havia se juntado originalmente ao Napoli no verão de 2024 por uma taxa de € 30 milhões, causando impacto imediato no clube. Em sua temporada de estreia, o atacante belga teve papel fundamental para conduzir o Napoli ao título da Serie A, garantindo o quarto Scudetto da história do clube.
A campanha de 2025-26 foi, sem dúvida, difícil para o veterano atacante em nível de clube, já que viu seu tempo de jogo ser severamente limitado após uma grave lesão na coxa sofrida em um amistoso de pré-temporada contra o Olympiacos, o que o restringiu a apenas sete aparições e um único gol pelo Napoli na última temporada. No entanto, ele conseguiu reencontrar sua forma no cenário internacional, atuando em seis partidas e marcando três gols pela Bélgica na Copa do Mundo neste verão.
Novos começos na Turquia com o Fenerbahçe
Tendo finalmente deixado para trás o capítulo no Napoli, Lukaku busca revitalizar a carreira sob os holofotes de Istambul. O jogador de 33 anos se transferiu para o Fenerbahce com um contrato de dois anos por uma taxa informada de € 6 milhões, além de bônus relacionados a desempenho, e já deixou sua marca no gigante turco, atuando na terça-feira no empate por 1 a 1 com o Lyon, no playoff da Champions League.
Ao falar sobre sua decisão de se juntar à Super Lig, Lukaku explicou seu desejo por um recomeço e a necessidade de um novo estímulo competitivo. "É uma experiência nova, mas em um bom nível. Preciso de motivação, então esse é o melhor passo para mim. Quero continuar jogando no nível mais competitivo possível. Estou em uma liga forte, brigando por títulos, talvez até jogando na Champions League."
- AFP
Planos de aposentadoria e futuro na Bélgica
Embora seu contrato com o Fenerbahce o mantenha na Turquia até os 35 anos, Lukaku já tem um plano bem definido para o fim da carreira. Ele não tem intenção de pendurar as chuteiras tão cedo, mas já estabeleceu uma data definitiva para encerrar sua trajetória nos gramados, incluindo sua carreira internacional recordista pela seleção belga.
O atacante pretende voltar às suas raízes antes de finalmente parar, no fim da década. "Espero conseguir cumprir esses dois anos e, depois disso, voltarei para casa", acrescentou Lukaku. "Ainda estarei em forma até lá, com certeza. Sempre disse que quero continuar jogando até 2030, e isso significa também com a Bélgica. Mas depois disso, é game over. Olha, há muitos jogadores que conseguem continuar até os 40 anos. Se você ouvir a opinião das pessoas o tempo todo, fica infeliz. Eu cuido bem de mim e agora estou de volta", concluiu o centroavante.
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