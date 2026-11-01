"A Juventus tem muitos jogadores de lado de campo, está sem Yildiz e Conceicao, e acho que a dupla Kolo Muani e Woltemade faz sentido. Acho que Luciano soube ler bem o jogo. As substituições lhe deram razão e foram recompensadas.

Pelo que vejo, Kolo Muani é um jogador que se dedica muito e trabalha muito, mas talvez esteja faltando a jogada decisiva. Não gosto da concentração. Nos momentos ruins, ficar assim lá dentro o dia todo faz você pensar nisso o tempo todo. Na minha opinião, é preciso trabalhar com qualidade e, quando as coisas não vão bem, a concentração não pode ser a única solução.

Não acho que a Juventus tenha vencido hoje porque ficou concentrada. No segundo tempo, o jogo estava equilibrado, até que um golaço de Alajbegovic mudou a partida."