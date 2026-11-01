O ex-técnico do Milan, da Fiorenitna, entre outros, Stefano Pioli, participou do programa Sky Calcio Club, da Sky Sport, para falar de suas experiências anteriores, da vontade de voltar a treinar e do campeonato atual.
Da lembrança do título italiano conquistado com o Milan à de Amorim, passando pelas novidades de Fabregas, pela vitória da Juventus sobre o Napoli e pelos motivos do último fracasso com a Fiorentina, confira o que ele disse: "Estive perto de assumir a seleção italiana, não faz muito tempo".