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Ao VivoIngressos
cm grafica pioli 2025 26 16 9Getty Images
Emanuele Tramacere
Traduzido por

Pioli: "Moreira como Leao? Ele e Rabiot têm muita força nas pernas. Com os 11 titulares, o Milan é um time realmente forte. Na Fiorentina, coloquei o sarrafo alto demais. Sinto falta de treinar"

Milan
S. Pioli
Itália
Fiorentina
Inter de Milão
Juventus
Napoli

O ex-técnico do Milan, da Fiorenitna, entre outros, Stefano Pioli, participou do programa Sky Calcio Club, da Sky Sport, para falar de suas experiências anteriores, da vontade de voltar a treinar e do campeonato atual.

Da lembrança do título italiano conquistado com o Milan à de Amorim, passando pelas novidades de Fabregas, pela vitória da Juventus sobre o Napoli e pelos motivos do último fracasso com a Fiorentina, confira o que ele disse: "Estive perto de assumir a seleção italiana, não faz muito tempo".

  • A VITÓRIA DA JUVENTUS SOBRE O NAPOLI

    "A Juventus tem muitos jogadores de lado de campo, está sem Yildiz e Conceicao, e acho que a dupla Kolo Muani e Woltemade faz sentido. Acho que Luciano soube ler bem o jogo. As substituições lhe deram razão e foram recompensadas.

    Pelo que vejo, Kolo Muani é um jogador que se dedica muito e trabalha muito, mas talvez esteja faltando a jogada decisiva. Não gosto da concentração. Nos momentos ruins, ficar assim lá dentro o dia todo faz você pensar nisso o tempo todo. Na minha opinião, é preciso trabalhar com qualidade e, quando as coisas não vão bem, a concentração não pode ser a única solução.

    Não acho que a Juventus tenha vencido hoje porque ficou concentrada. No segundo tempo, o jogo estava equilibrado, até que um golaço de Alajbegovic mudou a partida."

  • O FRACASSO EM FLORENÇA

    "Neste momento, sinto falta de trabalhar como técnico. Depois da experiência em Florença... eu queria muito fazer um bom trabalho lá, mas as coisas deram errado e precisei dar um tempo. Surgiu algo do exterior, mas não levei em consideração.

    Acho que errei ao elevar demais o nível de exigência em um ambiente tão caloroso e apaixonado. Coloquei pressão sobre a equipe sem necessidade.

    Alguns resultados poderiam ter sido diferentes pelas atuações que tivemos, mas as pressões que enfrentamos não nos permitiram nos expressar.

    Sem dúvida, hoje foi feita uma campanha de contratações de alto nível, com a chegada de jogadores de qualidade e com potencial. É preciso ter paciência, mas nem sempre há essa paciência na Itália, sobretudo em Florença."

  • FABREGAS E GASPERINI

    "O Como colocou a figura do treinador, a figura de Cesc, no centro. Vi coisas interessantes. Escolheu jogadores que se encaixam na equipe. Todos sabem se posicionar em campo, se desmarcar e se movimentar.

    É o primeiro ano em que disputam as copas e estão tendo grandes alegrias. Continuam seguindo seu caminho com muita qualidade e convicção. É um ambiente muito bom.

    Cada treinador tem seu jeito de jogar. Gasperini e Fàbregas têm estilos diferentes, mas ambos propõem um futebol vistoso e ofensivo. Há mentalidades diferentes e formas diferentes de abordar a partida. Há muitas maneiras de chegar a um resultado positivo".

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  • O título italiano com o Milan

    "Acho que a qualidade de um treinador está em se adaptar às características dos jogadores. Naquele time, eu tinha jogadores que ficariam em dificuldade se eu os colocasse para defender recuados.

    Tudo depende da intensidade e da energia com que você pressiona à frente. Você pode jogar recuado ou adiantado, mas, se quiser jogar adiantado, precisa fazer isso com muita intensidade. No ano do título italiano, Rafa foi devastador. Quando se vence, cria-se algo especial dentro do mesmo grupo de trabalho. Depois do título, eu, Paolo (Maldini, nota da redação) e Ricky (Massara, nota da redação) não fomos bem, mas ele também não. Rafa não pode acompanhar um lateral até o fim. Pode fazer isso, mas depois não faz".

  • MOREIRA, RABIOT E O MILAN DE AMORIM

    "Moreira como Leão? Eu o vi também contra o Sassuolo e ele me impressionou. Ele e Rabiot têm um vigor físico impressionante. O Milan fez uma ótima partida, Maignan fez uma grande defesa... Mas, com os 11 titulares, é um time realmente forte. Quando Amorim fez mais algumas mudanças, teve mais dificuldade.

    Demorou um pouco para chegar a esse ponto porque tinha jogadores chegando, que provavelmente chegaram com alguns problemas, e é preciso tempo para encontrar ritmo e condição física. Os resultados estão aparecendo.

    Modric também ainda tem muito vigor físico. Gonçalo Ramos faz um grande trabalho para o time, é um jogador muito bom".