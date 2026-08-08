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Pio Esposito pode recusar a investida de Arsenal e Manchester United no mercado? Atacante da Inter de Milão fica mais perto de um novo contrato em San Siro
Por que Esposito está no radar
Arsenal e Manchester United teriam feito sondagens de última hora pelo atacante do Inter de Milão Pio Esposito, com os dois gigantes da Premier League avaliando se o jogador de 21 anos poderia ser convencido a deixar San Siro. Segundo o CaughtOffside, os dois clubes ingleses entraram em contato com pessoas próximas ao atacante para medir sua abertura a uma transferência antes da temporada 2026-27. Ambos os lados já têm opções no ataque, mas, com quatro competições a disputar nesta temporada, mais poder de fogo e profundidade seguem sendo prioridade para qualquer um dos técnicos que queira fortalecer a briga pelo título.
Os números por trás do interesse
A ascensão de Esposito explica a atenção. Formado na base, ele foi titular em 20 partidas e entrou em outras 24 como substituto entre a Serie A e a Champions League na última temporada, contribuindo com nove gols e cinco assistências enquanto a Inter conquistou o Scudetto. Agora, ele já soma 50 jogos pelo clube e chegou à seleção principal da Itália, pela qual disputou nove partidas. Essa produção, aliada à sua idade e à condição de jogador formado em casa, corresponde exatamente ao perfil que os grandes clubes ingleses têm buscado nas últimas janelas: um finalizador jovem e já comprovado, com margem para evoluir e se tornar um dos principais centroavantes da Europa, em vez de uma aposta de peso e alto custo.
Inter mantém posição firme
Apesar do barulho em torno da transferência, o relatório deixa claro que a prioridade de Esposito segue sendo a Inter, e não uma mudança para a Premier League. Já existe, ao que tudo indica, um acordo verbal sobre novos termos, com o atacante disposto a continuar seu desenvolvimento no clube que o formou. Isso representa um reforço significativo para Cristian Chivu, que tem forte concorrência por vagas no ataque independentemente do futuro de Esposito, com Lautaro Martinez e Marcus Thuram sendo ambas as opções de primeira escolha. Manter um produto muito bem avaliado da base e, ao mesmo tempo, contar com dois internacionais já comprovados seria uma considerável demonstração de força da recém-coroada campeã da Serie A.
O que vem a seguir?
Mesmo como campeã da Serie A, a Inter está se preparando para o interesse de pretendentes, diante dos termos lucrativos que o futebol inglês pode oferecer, e a disposição de Arsenal e Manchester United em fazer sondagens mostra o nível de admiração que Esposito desperta fora da Itália. Mas, a menos que haja uma mudança de postura dramática, tudo indica que o atacante vai prolongar sua permanência e continuar brigando por minutos atrás de Martinez e Thuram, em vez de se transferir para a Premier League neste verão europeu. Ainda assim, a expectativa é que os dois clubes ingleses sigam explorando o mercado de qualquer forma, com o setor de ataque devendo continuar sendo uma área de foco antes do fechamento da janela.
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