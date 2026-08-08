Mesmo como campeã da Serie A, a Inter está se preparando para o interesse de pretendentes, diante dos termos lucrativos que o futebol inglês pode oferecer, e a disposição de Arsenal e Manchester United em fazer sondagens mostra o nível de admiração que Esposito desperta fora da Itália. Mas, a menos que haja uma mudança de postura dramática, tudo indica que o atacante vai prolongar sua permanência e continuar brigando por minutos atrás de Martinez e Thuram, em vez de se transferir para a Premier League neste verão europeu. Ainda assim, a expectativa é que os dois clubes ingleses sigam explorando o mercado de qualquer forma, com o setor de ataque devendo continuar sendo uma área de foco antes do fechamento da janela.