Francesco Pio Esposito, o homem dos recordes. Com o gol que selou o definitivo 4 a 1 da Itália na casa da Turquia, o atacante da Inter registrou diversos novos feitos, escrevendo cada vez mais seu nome no livro dos recordes da camisa da Itália, tanto pela capacidade de finalização quanto pela precocidade.
O gol de cabeça em mergulho lhe valeu o 6º gol em 11 partidas disputadas com a camisa da seleção italiana: Esposito tem uma super média de 0,55 gol por jogo, melhor até do que Roberto Baggio. De fato, dos anos 1990 em diante ninguém tem uma relação assim entre partidas e gols marcados. Se, por outro lado, o recorte for ampliado para incluir os dados de toda a história da Itália, o nascido em 2005, de Castellammare, é o 13º de todos os tempos em média de gols (entre quem marcou pelo menos 6 vezes).
Na classificação específica dos artilheiros da Itália por média de gols por jogo, quem aparece no topo é Annibale Frossi (que jogou nos anos 1930, com 8 gols em 5 partidas), à frente de Sivori, Libonatti, Piola e Riva. Pio aparece à frente de nove nomes modernos, como Moise Kean e Christian Vieri , mas também de nomes ilustres como Amedeo Amadei e Pierino Prati. Com o gol contra a Turquia, marcado quando ainda não tem 21 anos e em uma partida na qual também deu uma assistência para Kadoye, ele passou, na prática, a ter a média de um gol a cada 101 minutos em campo com a camisa da Itália.