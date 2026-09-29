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Simone Gervasio
Traduzido por

Pio Esposito marca de novo e abre caminho na história da Itália: todos os recordes com a seleção, Riva é alcançável na artilharia?

Itália
Turquia x Itália
Turquia
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França x Itália
França
F. Esposito

Francesco Pio Esposito, o homem dos recordes. Com o gol que selou o definitivo 4 a 1 da Itália na casa da Turquia, o atacante da Inter registrou diversos novos feitos, escrevendo cada vez mais seu nome no livro dos recordes da camisa da Itália, tanto pela capacidade de finalização quanto pela precocidade.


O gol de cabeça em mergulho lhe valeu o 6º gol em 11 partidas disputadas com a camisa da seleção italiana: Esposito tem uma super média de 0,55 gol por jogo, melhor até do que Roberto Baggio. De fato, dos anos 1990 em diante ninguém tem uma relação assim entre partidas e gols marcados. Se, por outro lado, o recorte for ampliado para incluir os dados de toda a história da Itália, o nascido em 2005, de Castellammare, é o 13º de todos os tempos em média de gols (entre quem marcou pelo menos 6 vezes).


Na classificação específica dos artilheiros da Itália por média de gols por jogo, quem aparece no topo é Annibale Frossi (que jogou nos anos 1930, com 8 gols em 5 partidas), à frente de Sivori, Libonatti, Piola e Riva. Pio aparece à frente de nove nomes modernos, como Moise Kean e Christian Vieri , mas também de nomes ilustres como Amedeo Amadei e Pierino Prati. Com o gol contra a Turquia, marcado quando ainda não tem 21 anos e em uma partida na qual também deu uma assistência para Kadoye, ele passou, na prática, a ter a média de um gol a cada 101 minutos em campo com a camisa da Itália.

  • Mas tem mais, porque o gol do 4 a 1 em Bursa o leva, como dito, a ultrapassar a marca de cinco gols pela Itália e a fazer isso com a idade verde de 21 anos e 92 dias , e apenas dois jogadores conseguiram isso mais jovens: Giuseppe Meazza (19 anos e 261 dias) e Gianni Rivera (21 anos e 78 dias). Um resultado, enfim, histórico: o atacante da Inter é o terceiro mais jovem de todos os tempos a conseguir isso, mais um resultado que confirma sua ascensão. Vindo de uma ótima primeira temporada no time principal, neste ano ele está conquistando cada vez mais espaço no esquema de seu mentor Chivu e já soma dois gols e uma assistência.


    Titular absoluto para o técnico Mancini, os números de Esposito pela Itália são notáveis quando observados no presente, mas se tornam ainda mais marcantes quando projetados para o futuro. Não haveria motivo para surpresa se, em poucos anos, o atacante da Inter viesse a subir muitas posições na artilharia histórica da seleção italiana, um ranking que, já há anos, não vê grandes mudanças nas posições de topo.


    Neste momento no 77º lugar com 6 gols, ao lado de Pellegrini e Bernardeschi, se mantiver esse ritmo, Esposito poderá superar muitos dos nomes que o antecedem. Basta pensar que, entre os jogadores ainda em atividade, com 7 gols estão Federico Chiesa e El Shaarawy, com 8 Berardi, com 9 Frattesi, com 10 Barella, com 11 Retegui e Raspadori, com 12 Belotti, com 13 Kean, com 14 Balotelli. Com 8 gols nos próximos meses – e se os “concorrentes” permanecerem parados – Pio já poderia em breve se tornar o maior artilheiro da Itália em atividade, mas a classificação é tão curta que o top 10 já parece ao seu alcance.


    Partindo de 6 gols (e com 2 jogos contra França e Turquia a serem disputados nos próximos dias), a camisa 7 da Itália tem muitos totens da seleção em sua mira: com mais 10 gols nos próximos meses/anos, chegaria aos 16 de Toni e Vialli. Com 17 está Immobile, com 19 Bettega e Gilardino, com 20 Paolo Rossi e com 21 De Rossi.


    Antes de entrar no top 10, ele teria de superar Sandro Mazzola (22 gols pela seleção para ele) e então mirar os 23 gols de Vieri e Graziani e os 25 de Baloncieri, Inzaghi e Altobelli. O top 5 começa então com Baggio e Del Piero (com 27 gols), o pódio é composto (e assim é há décadas) por Piola com 30, Meazza com 33 e Riva com 35.


    Por enquanto, tais alturas são apenas um sonho para Esposito, que está a nada menos que 29 gols de Rombo di Tuono. A missão é, sim, complicada, mas não impossível considerando a qualidade do garoto e sua pouca idade. Se ele ao menos se aproximar da lenda do Cagliari, o futebol italiano terá reencontrado um artilheiro daqueles que faltavam, ao menos em números, havia tantos anos. Resta torcer por isso e seguir apoiando ele e a Itália de Mancini.

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