Mas tem mais, porque o gol do 4 a 1 em Bursa o leva, como dito, a ultrapassar a marca de cinco gols pela Itália e a fazer isso com a idade verde de 21 anos e 92 dias , e apenas dois jogadores conseguiram isso mais jovens: Giuseppe Meazza (19 anos e 261 dias) e Gianni Rivera (21 anos e 78 dias). Um resultado, enfim, histórico: o atacante da Inter é o terceiro mais jovem de todos os tempos a conseguir isso, mais um resultado que confirma sua ascensão. Vindo de uma ótima primeira temporada no time principal, neste ano ele está conquistando cada vez mais espaço no esquema de seu mentor Chivu e já soma dois gols e uma assistência.





Titular absoluto para o técnico Mancini, os números de Esposito pela Itália são notáveis quando observados no presente, mas se tornam ainda mais marcantes quando projetados para o futuro. Não haveria motivo para surpresa se, em poucos anos, o atacante da Inter viesse a subir muitas posições na artilharia histórica da seleção italiana, um ranking que, já há anos, não vê grandes mudanças nas posições de topo.





Neste momento no 77º lugar com 6 gols, ao lado de Pellegrini e Bernardeschi, se mantiver esse ritmo, Esposito poderá superar muitos dos nomes que o antecedem. Basta pensar que, entre os jogadores ainda em atividade, com 7 gols estão Federico Chiesa e El Shaarawy, com 8 Berardi, com 9 Frattesi, com 10 Barella, com 11 Retegui e Raspadori, com 12 Belotti, com 13 Kean, com 14 Balotelli. Com 8 gols nos próximos meses – e se os “concorrentes” permanecerem parados – Pio já poderia em breve se tornar o maior artilheiro da Itália em atividade, mas a classificação é tão curta que o top 10 já parece ao seu alcance.





Partindo de 6 gols (e com 2 jogos contra França e Turquia a serem disputados nos próximos dias), a camisa 7 da Itália tem muitos totens da seleção em sua mira: com mais 10 gols nos próximos meses/anos, chegaria aos 16 de Toni e Vialli. Com 17 está Immobile, com 19 Bettega e Gilardino, com 20 Paolo Rossi e com 21 De Rossi.





Antes de entrar no top 10, ele teria de superar Sandro Mazzola (22 gols pela seleção para ele) e então mirar os 23 gols de Vieri e Graziani e os 25 de Baloncieri, Inzaghi e Altobelli. O top 5 começa então com Baggio e Del Piero (com 27 gols), o pódio é composto (e assim é há décadas) por Piola com 30, Meazza com 33 e Riva com 35.





Por enquanto, tais alturas são apenas um sonho para Esposito, que está a nada menos que 29 gols de Rombo di Tuono. A missão é, sim, complicada, mas não impossível considerando a qualidade do garoto e sua pouca idade. Se ele ao menos se aproximar da lenda do Cagliari, o futebol italiano terá reencontrado um artilheiro daqueles que faltavam, ao menos em números, havia tantos anos. Resta torcer por isso e seguir apoiando ele e a Itália de Mancini.