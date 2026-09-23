Nicolo Campo
Traduzido por
Pio e Sebastiano Esposito miram participação histórica conjunta pela Itália à medida que a história de irmãos na seleção italiana se desenrola
Irmãos Esposito miram histórica aparição conjunta pela Itália
A dupla de atacantes Pio e Sebastiano Esposito recebeu convocações simultâneas do técnico da Itália, Roberto Mancini, para a próxima campanha da Liga das Nações da Uefa. Se ambos atuarem na mesma partida, vão atualizar uma estatística da seleção que não é alterada desde novembro de 2000, quando Simone e Filippo Inzaghi dividiram o campo por 11 minutos contra a Inglaterra.
Apenas três pares de irmãos já jogaram simultaneamente pela seleção principal da Itália: Giuseppe e Felice Milano, em 1912, Aldo e Luigi Cevenini, em 1915, e a dupla Inzaghi.
Outros irmãos famosos foram convocados juntos sem jogar ao mesmo tempo, como Giuseppe e Franco Baresi na Euro 1980, e os gêmeos Cristian e Damiano Zenoni em 2001.
- Getty Images Sport
A rica história de irmãos da Itália atravessa gerações
A história da seleção italiana conta com vários irmãos convocados em diferentes épocas, incluindo Carlo e Alessandro Rampini, da Pro Vercelli, a dupla dos anos 1920 Cesare e Dario Martin, e os jogadores da Juventus nos anos 1930 Mario e Giovanni Varglien. Mais recentemente, o capitão campeão da Copa do Mundo Fabio Cannavaro representou a Itália ao lado do irmão Paolo.
A ocasião também destaca o irmão mais velho, Salvatore Esposito, atualmente na Sampdoria por empréstimo do Spezia, que fez sua primeira partida pela seleção principal contra a Inglaterra em 11 de junho de 2022.
O trio Esposito agora forma uma unidade familiar internacional de elite na história do futebol italiano.
Mancini dá conselho a atacante enquanto clima no elenco prospera
Falando à Azzurri Live, os dois atacantes confirmaram que estão dividindo quarto em Coverciano enquanto recebem orientação técnica e motivacional do ex-lendário atacante Mancini. Sebastiano detalhou que recebeu dicas de posicionamento corporal dentro da área antes de roubar a cena durante sua música de iniciação no jantar.
Pio também relembrou seu primeiro gol pela seleção contra a Estônia, descrevendo o momento como puro instinto e total libertação.
"O chefe foi um grande atacante, então pode nos dar muitas sugestões", afirmou Sebastiano. "Para uma criança que sonha em se tornar jogadora de futebol, chegar até aqui junto com seus irmãos é realmente a maior conquista possível."
- LaPresse
Raízes em Castellammare e sacrifício da família alimentam sonho da Liga das Nações
"Nossos pais colocaram os filhos deles à frente de tudo, e agora é a nossa vez de retribuir", acrescentou Sebastiano. "Quando Pio marcou contra a Estônia, Salva e eu gritamos tão alto em Brescia que as pessoas ficaram assustadas! Comemoramos os gols um do outro como se nós mesmos tivéssemos marcado."
O elenco de Mancini se prepara para quatro partidas da Liga das Nações em 15 dias, começando contra a Bélgica, no Stadio Olimpico, em Roma.
Pio e Sebastiano estão prontos para fazer história juntos em campo.
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