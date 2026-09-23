A dupla de atacantes Pio e Sebastiano Esposito recebeu convocações simultâneas do técnico da Itália, Roberto Mancini, para a próxima campanha da Liga das Nações da Uefa. Se ambos atuarem na mesma partida, vão atualizar uma estatística da seleção que não é alterada desde novembro de 2000, quando Simone e Filippo Inzaghi dividiram o campo por 11 minutos contra a Inglaterra.

Apenas três pares de irmãos já jogaram simultaneamente pela seleção principal da Itália: Giuseppe e Felice Milano, em 1912, Aldo e Luigi Cevenini, em 1915, e a dupla Inzaghi.

Outros irmãos famosos foram convocados juntos sem jogar ao mesmo tempo, como Giuseppe e Franco Baresi na Euro 1980, e os gêmeos Cristian e Damiano Zenoni em 2001.



