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Brazil v Japan: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Gabriel Marin

De pilar defensivo a garçom: Gabriel Magalhães faz Copa de protagonista pela seleção brasileira

Gabriel
Brasil
Copa do Mundo

Zagueiro alia solidez na defesa, precisão na saída de bola e participação ofensiva para se consolidar como um dos principais nomes do Brasil no Mundial de 2026

A caminhada da seleção brasileira na Copa do Mundo 2026 tem revelado alguns protagonistas, e poucos reúnem tanta regularidade quanto Gabriel Magalhães. Se o sistema defensivo brasileiro tem sido um dos pontos fortes da equipe de Carlo Ancelotti, muito disso passa pelas atuações do zagueiro do Arsenal, que também vem se destacando pela qualidade na construção das jogadas e até pela contribuição ofensiva.

Na vitória por 2 a 1 sobre o Japão, que garantiu a classificação brasileira às oitavas de final, Gabriel participou diretamente da reação ao dar a assistência para o gol de empate de Casemiro. O lance foi apenas mais um capítulo de uma campanha marcada por números expressivos e atuações consistentes.

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  • Brazil v Japan: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Assistência contra o Japão evidencia versatilidade

    Acostumado a atuar em uma equipe que valoriza a construção desde a defesa, Gabriel Magalhães mostrou contra o Japão que também pode ser decisivo no ataque.

    Na etapa final, o defensor apareceu pelo lado esquerdo, levantou a bola na área e encontrou Casemiro para o gol que recolocou o Brasil na partida antes da virada.

    Após o confronto, o zagueiro explicou que a movimentação faz parte do trabalho desenvolvido diariamente no Arsenal.

    "É algo que eu trabalho dentro do meu clube. No Arsenal, a gente sempre joga com uma linha bem alta. A gente trabalha muito essas situações, que pode ser um zagueiro, pode estar ali um volante, independente. E, graças a Deus, eu fui feliz no cruzamento para o Casemiro fazer o gol".

    A jogada reforçou uma característica cada vez mais valorizada no futebol moderno: a capacidade dos defensores de participar da construção ofensiva sem comprometer o equilíbrio da equipe.

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    Números defensivos colocam Gabriel entre os melhores da Copa

    Se ofensivamente chamou atenção pela assistência, é na defesa que Gabriel Magalhães construiu sua principal credencial neste Mundial.

    Após quatro partidas, o zagueiro ainda não foi driblado por nenhum adversário e cometeu apenas uma falta durante toda a competição, números que evidenciam sua eficiência nos duelos individuais e seu excelente posicionamento.

    A regularidade também ajuda a explicar por que o defensor foi definido recentemente por Marquinhos como "o melhor zagueiro do mundo na temporada". Até aqui, o desempenho na Copa tem sustentado essa avaliação dentro da seleção brasileira.

  • Brazil v Japan: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Recorde histórico mostra qualidade na saída de bola

    Além da segurança defensiva, Gabriel também vem se destacando pela precisão nos passes.

    Contra o Japão, completou 130 passes certos em 135 tentativas, estabelecendo o maior número de passes certos de um jogador brasileiro em uma única partida de Copa do Mundo.

    A marca supera um recorde histórico que pertencia a Dunga desde a final da Copa do Mundo de 1994, diante da Itália. O então capitão do tetracampeonato também acertou 130 passes, mas em uma partida disputada ao longo de 120 minutos.

    Os números refletem um modelo de jogo em que o zagueiro participa ativamente da circulação da bola e da construção das jogadas desde o campo de defesa.

  • Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Líder em passes em todo o Mundial

    Os dados da FIFA reforçam ainda mais a importância de Gabriel Magalhães para o funcionamento da equipe brasileira.

    Até o fim da fase anterior, o defensor liderava toda a Copa do Mundo em número de passes, com 397 tentativas concluídas e índice de acerto de 96%.

    A estatística evidencia a confiança da equipe em sua capacidade de iniciar as jogadas e demonstra como o Brasil tem utilizado seus zagueiros como peças fundamentais na organização ofensiva.

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