De pilar defensivo a garçom: Gabriel Magalhães faz Copa de protagonista pela seleção brasileira

A caminhada da seleção brasileira na Copa do Mundo 2026 tem revelado alguns protagonistas, e poucos reúnem tanta regularidade quanto Gabriel Magalhães. Se o sistema defensivo brasileiro tem sido um dos pontos fortes da equipe de Carlo Ancelotti, muito disso passa pelas atuações do zagueiro do Arsenal, que também vem se destacando pela qualidade na construção das jogadas e até pela contribuição ofensiva.
Na vitória por 2 a 1 sobre o Japão, que garantiu a classificação brasileira às oitavas de final, Gabriel participou diretamente da reação ao dar a assistência para o gol de empate de Casemiro. O lance foi apenas mais um capítulo de uma campanha marcada por números expressivos e atuações consistentes.