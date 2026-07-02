De pilar defensivo a garçom: Gabriel Magalhães faz Copa de protagonista pela seleção brasileira

Acostumado a atuar em uma equipe que valoriza a construção desde a defesa, Gabriel Magalhães mostrou contra o Japão que também pode ser decisivo no ataque.

Na etapa final, o defensor apareceu pelo lado esquerdo, levantou a bola na área e encontrou Casemiro para o gol que recolocou o Brasil na partida antes da virada.

Após o confronto, o zagueiro explicou que a movimentação faz parte do trabalho desenvolvido diariamente no Arsenal.

"É algo que eu trabalho dentro do meu clube. No Arsenal, a gente sempre joga com uma linha bem alta. A gente trabalha muito essas situações, que pode ser um zagueiro, pode estar ali um volante, independente. E, graças a Deus, eu fui feliz no cruzamento para o Casemiro fazer o gol".

A jogada reforçou uma característica cada vez mais valorizada no futebol moderno: a capacidade dos defensores de participar da construção ofensiva sem comprometer o equilíbrio da equipe.