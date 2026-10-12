Segundo o The Mirror, a disputa voltou a se acirrar quando Morgan atacou Carragher durante um episódio de seu programa Football Uncensored.

A discussão começou nas redes sociais, quando Carragher criticou duramente Morgan e Rio Ferdinand pela defesa inabalável de Ronaldo após suas atitudes polêmicas por Portugal. Sem deixar a discussão esfriar, Morgan voltou ao assunto no programa ao lado de seu colega Simon Jordan para zombar de Carragher por um episódio anterior envolvendo Ronaldo.