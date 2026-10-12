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Piers Morgan reacende amarga briga sobre Cristiano Ronaldo ao chamar Jamie Carragher de “bebezão” ao vivo na TV
Morgan reacende rixa na TV
Segundo o The Mirror, a disputa voltou a se acirrar quando Morgan atacou Carragher durante um episódio de seu programa Football Uncensored.
A discussão começou nas redes sociais, quando Carragher criticou duramente Morgan e Rio Ferdinand pela defesa inabalável de Ronaldo após suas atitudes polêmicas por Portugal. Sem deixar a discussão esfriar, Morgan voltou ao assunto no programa ao lado de seu colega Simon Jordan para zombar de Carragher por um episódio anterior envolvendo Ronaldo.
- Getty Images Sport
O comentário cruel sobre o “bebezão”
Morgan aproveitou seu espaço na televisão para lembrar aos espectadores de um momento específico na Sky Sports em que Ronaldo ignorou completamente Carragher.
Ao dar sua opinião sobre o comentarista, Morgan afirmou: "Jamie Carragher e eu tivemos uma pequena discussão interessante no fim de semana, depois que Carragher disse que Rio Ferdinand e eu passamos vergonha ao defender Cristiano Ronaldo porque somos amigos dele. E Carragher, como talvez vocês se lembrem, levou um fora de Ronaldo ao vivo na Sky. Ronaldo se recusou até a reconhecer a existência dele, o que talvez explique por que está fazendo tanto drama por causa disso."
Insultos trocados nas redes sociais
O desabafo no ar veio após uma série de trocas de críticas duras entre os dois nas redes sociais. Morgan acusou Carragher de usar dois pesos e duas medidas ao destacar o apoio que ele havia dado a Luis Suarez após o episódio de ofensa racial, além de relembrar a notória polêmica envolvendo uma cusparada de Carragher.
Carragher respondeu rapidamente, acusando Morgan de ser um bajulador completamente obcecado em conseguir outra entrevista com Ronaldo. Carragher também compartilhou uma antiga coluna de jornal na qual Morgan havia descrito Ronaldo como um “mimado”, para expor sua hipocrisia.
- AFP
O que vem pela frente para a dupla em conflito?
Como nenhum dos dois está disposto a ceder, essa disputa pública provavelmente continuará nas redes sociais. Os torcedores acompanharão de perto para ver se Carragher responderá diretamente a essa última provocação feita na televisão. Enquanto isso, Ronaldo segue inteiramente concentrado em seu desempenho em campo, tendo acabado de marcar seu 981º gol na carreira pelo Al Nassr contra o Neftchi Fargona na Liga dos Campeões da AFC Elite.
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