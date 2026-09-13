A vitória marcou a primeira vez que o Ipswich Town venceu uma partida da Premier League de virada desde dezembro de 2001, levando a equipe ao oitavo lugar na tabela, com seis pontos em quatro jogos.

O técnico Gary O'Neil elogiou a resiliência de sua equipe após o apito final: "Estou feliz pelos jogadores e pela torcida. É difícil vencer fora de casa na Premier League sendo uma equipe recém-promovida. Conseguimos isso já no segundo jogo fora de casa da temporada.

"Caráter fantástico, três bons gols, e parecemos uma ameaça. Muitos pontos positivos. Há muita coisa que precisamos melhorar, mas, em termos de caráter, houve alguns grandes pontos positivos."