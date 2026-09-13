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Pierre Sage se frustra enquanto o Crystal Palace, com 10 jogadores, sofre derrota dramática no fim para o Ipswich Town
Tractor Boys arrancam a vitória
Anan Khalaili colocou os donos da casa em vantagem logo no início, antes de Emersonn marcar de cabeça o gol de empate, mas um cartão vermelho direto para Disasi após uma entrada imprudente em Jack Clarke mudou completamente o rumo da partida. Davis colocou os visitantes na frente de cabeça nos acréscimos do primeiro tempo, embora Strand Larsen tenha conseguido restabelecer a igualdade para o Crystal Palace após o intervalo. Flemming, que saiu do banco, acabou decidindo um jogo caótico ao marcar aos 90 minutos e garantir os três pontos para o Ipswich.
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Sage lamenta expulsão custosa
Sage expressou sua frustração à BBC Match of the Day depois de sua equipe sair de mãos vazias após jogar com dez homens: "É difícil quando você joga 10 contra 11, mas acho que fomos bem nessa situação porque nos reorganizamos em um 5-3-1, e não demos muito espaço para eles.
"Cometemos um erro antes do intervalo. No fim, voltamos ao jogo jogando e estando juntos. Tivemos a oportunidade de fazer 3 a 2, e desperdiçamos. Estou frustrado pelos jogadores porque eles se entregaram muito e mereciam pelo menos um ponto."
Visitantes garantem triunfo histórico
A vitória marcou a primeira vez que o Ipswich Town venceu uma partida da Premier League de virada desde dezembro de 2001, levando a equipe ao oitavo lugar na tabela, com seis pontos em quatro jogos.
O técnico Gary O'Neil elogiou a resiliência de sua equipe após o apito final: "Estou feliz pelos jogadores e pela torcida. É difícil vencer fora de casa na Premier League sendo uma equipe recém-promovida. Conseguimos isso já no segundo jogo fora de casa da temporada.
"Caráter fantástico, três bons gols, e parecemos uma ameaça. Muitos pontos positivos. Há muita coisa que precisamos melhorar, mas, em termos de caráter, houve alguns grandes pontos positivos."
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Crystal Palace busca resposta imediata
O Palace precisa se recuperar rapidamente, já que recebe o Lech Poznan na Liga Europa no Selhurst Park na quinta-feira, 17 de setembro, determinado a encerrar sua má fase em casa. Disasi segue apto para atuar em competições europeias antes de cumprir sua suspensão doméstica, dando a Sage uma opção defensiva vital. Enquanto isso, o time de O'Neil volta imediatamente seu foco para um duro teste na copa, ao se preparar para receber o Arsenal na terceira rodada da Carabao Cup na terça-feira.
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