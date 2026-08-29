As tentativas de Sage de dar um novo impulso à equipe ao colocar Dwight McNeil, Zavier Gozo e Evann Guessand no segundo tempo saíram pela culatra, já que o nível de atuação do seu time caiu consideravelmente. Desabafando sua frustração à Sky Sports após o apito final, Sage insistiu: "Acho que conseguimos jogar por 60 minutos, nos mantivemos no jogo. Quando fiz as substituições, a energia do time caiu. Estou um pouco bravo com isso.

"Ambos [meu time e eu], estamos juntos. Estou com meu time em todos os momentos. Tivemos muitas chances, é difícil ter esperança contra esse tipo de time sem marcar. Quando você muda os jogadores, precisa de mais energia, não encontrei isso."