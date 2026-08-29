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Pierre Sage critica o Crystal Palace por "baixa energia" enquanto o Manchester City passeia rumo a uma vitória dominante em Selhurst Park
Crystal Palace sofre goleada pesada
O Palace se vê afundado na lanterna da tabela da Premier League após sofrer derrotas consecutivas no início da nova campanha. O City de Enzo Maresca dominou as ações em Selhurst Park graças aos dois gols de Cherki e Haaland. A pesada derrota ampliou um recorde indesejado para o Crystal Palace, que agora perdeu seu jogo de estreia em casa em 13 temporadas diferentes da Premier League.
- Craig Mercer
Sage questiona impacto saindo do banco de reservas
As tentativas de Sage de dar um novo impulso à equipe ao colocar Dwight McNeil, Zavier Gozo e Evann Guessand no segundo tempo saíram pela culatra, já que o nível de atuação do seu time caiu consideravelmente. Desabafando sua frustração à Sky Sports após o apito final, Sage insistiu: "Acho que conseguimos jogar por 60 minutos, nos mantivemos no jogo. Quando fiz as substituições, a energia do time caiu. Estou um pouco bravo com isso.
"Ambos [meu time e eu], estamos juntos. Estou com meu time em todos os momentos. Tivemos muitas chances, é difícil ter esperança contra esse tipo de time sem marcar. Quando você muda os jogadores, precisa de mais energia, não encontrei isso."
Técnico francês exige melhora
A goleada marcou apenas a segunda vez que uma equipe comandada por Sage sofreu quatro gols em uma partida de liga, depois da derrota do Lyon por 4 a 1 para o PSG em abril de 2024. Ao abordar déficits de condicionamento físico e uma programação de pré-temporada interrompida, Sage acrescentou: "Sabemos que estamos em um processo, sabemos que temos de trabalhar. Não podemos aceitar esse tipo de situação, merecíamos um resultado melhor. Duas situações negativas no fim. Chegamos tarde às nossas pré-temporadas. Acho que, neste momento, precisamos de substituições. Você não pode substituir o cansaço por pouca energia."
- Getty Images Sport
Movimentações aguardadas no último dia da janela de transferências
O Palace enfrenta uma necessidade urgente de se reorganizar e aproveitar os últimos dias da janela de transferências antes do prazo final de terça-feira para reforçar a profundidade do elenco. Sage buscará seus primeiros pontos na campanha quando levar sua equipe até o outro lado da capital para enfrentar o Fulham em um dérbi londrino em 5 de setembro. Garantir um resultado positivo em Craven Cottage é essencial para elevar o moral do vestiário antes de a programação doméstica ser pausada para a data Fifa.
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