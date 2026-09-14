O gol colocou o atacante como o primeiro jogador desde Zlatan Ibrahimovic, em 2009, a marcar em cada uma das cinco primeiras rodadas de uma temporada de La Liga.

Ao comentar a forma sensacional do companheiro de equipe, Navarro rasgou elogios em entrevista à Movistar Plus: "Aubameyang é uma estrela de nível mundial. Todo mundo conhece o calibre de jogador que ele é. A fase que ele vive é impressionante.

"Nós o ajudamos a marcar gols o máximo possível e tentamos aproveitar ao máximo seu momento. Espero que ele marque em todas as rodadas. Estou muito feliz com a contratação dele. É um jogador de alto nível e agrega muito a nós.

"Ele tem atributos físicos excepcionais. Tem corpo de atleta. Treina sem parar. Vê-lo treinando é um exemplo para todos os jogadores jovens. Ele tem sido impressionante desde o primeiro dia, e nós só precisamos aproveitar o fato de tê-lo conosco."