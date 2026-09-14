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Pierre-Emerick Aubameyang é exaltado como "astro de classe mundial" pelo capitão do Deportivo após marcar em seu quinto jogo consecutivo de La Liga
Atacante amplia sequência de gols
Depois de sair atrás no placar com o gol de abertura de Ramon Terrats, os visitantes empataram aos 78 minutos graças à cabeçada certeira de Aubameyang após cruzamento de Yeremay Hernandez. O empate no Getafe preservou o início invicto da equipe recém-promovida na temporada. Essa contribuição vital levou o artilheiro a cinco gols e duas assistências dos nove gols marcados por seu time na liga até aqui nesta temporada.
- AgenciaLOF
Capitão elogia atacante veterano
O gol colocou o atacante como o primeiro jogador desde Zlatan Ibrahimovic, em 2009, a marcar em cada uma das cinco primeiras rodadas de uma temporada de La Liga.
Ao comentar a forma sensacional do companheiro de equipe, Navarro rasgou elogios em entrevista à Movistar Plus: "Aubameyang é uma estrela de nível mundial. Todo mundo conhece o calibre de jogador que ele é. A fase que ele vive é impressionante.
"Nós o ajudamos a marcar gols o máximo possível e tentamos aproveitar ao máximo seu momento. Espero que ele marque em todas as rodadas. Estou muito feliz com a contratação dele. É um jogador de alto nível e agrega muito a nós.
"Ele tem atributos físicos excepcionais. Tem corpo de atleta. Treina sem parar. Vê-lo treinando é um exemplo para todos os jogadores jovens. Ele tem sido impressionante desde o primeiro dia, e nós só precisamos aproveitar o fato de tê-lo conosco."
Navarro lamenta a vitória desperdiçada
Esse feito notável deixa o atacante a apenas um gol do recorde histórico de Walter Pandiani no clube de melhor início artilheiro de temporada na história da equipe galega.
O capitão também deu seu veredito sobre o confronto e os desafios mais amplos da campanha na liga: "Acho que, em alguns momentos do segundo tempo, sentimos que poderíamos conquistar os três pontos. Quando trocamos passes em sequência, nos sentimos confortáveis com a bola e conseguimos romper as primeiras linhas deles. Depois do gol deles, nos pegando com a bola rolando, seguimos pressionando como sempre fazemos e marcamos o gol que nos deu um ponto. A sensação desse segundo tempo é que poderíamos ter vencido o jogo.
"La Liga é muito difícil. Somos recém-chegados depois de muitos anos longe. Acredito que temos um elenco muito bom. Tivemos um início forte, mas temos de lutar em todas as partidas. Vir a Getafe nunca é fácil. Eles competem bem e são difíceis de serem superados. Estamos satisfeitos com o início, mas adoraríamos ter saído com a vitória hoje."
- ZUMA Press Wire
Em busca de recorde histórico de gols
O artilheiro de 37 anos agora precisa de apenas mais um gol para igualar a marca de seis de Pandiani, que segue sendo o melhor início de campanha da história do Deportivo. A fase letal do atacante diante do gol continua essencial enquanto os recém-chegados tentam somar pontos cruciais e consolidar sua permanência na elite. O time de Antonio Hidalgo terá mais um duro teste de consistência quando receber o Sevilla na sexta rodada na quarta-feira, 16 de setembro.
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