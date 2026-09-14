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imago-sport-1083234402.jpgZUMA Press Wire
Adhe Makayasa

Traduzido por

Pierre-Emerick Aubameyang é exaltado como "astro de classe mundial" pelo capitão do Deportivo após marcar em seu quinto jogo consecutivo de La Liga

Deportivo de A Coruna
P. Aubameyang
Getafe x Deportivo de A Coruna
Getafe
La Liga
X. Navarro

O capitão do Deportivo, Ximo Navarro, rasgou elogios a Pierre-Emerick Aubameyang depois que o veterano atacante marcou em um quinto jogo consecutivo no empate por 1 a 1 com o Getafe. O atacante gabonês cabeceou para marcar um importante gol de empate no fim no Coliseum, mantendo a equipe recém-promovida invicta e igualando uma marca histórica de gols alcançada pela última vez em 2009.

  • Atacante amplia sequência de gols

    Depois de sair atrás no placar com o gol de abertura de Ramon Terrats, os visitantes empataram aos 78 minutos graças à cabeçada certeira de Aubameyang após cruzamento de Yeremay Hernandez. O empate no Getafe preservou o início invicto da equipe recém-promovida na temporada. Essa contribuição vital levou o artilheiro a cinco gols e duas assistências dos nove gols marcados por seu time na liga até aqui nesta temporada.

    • Publicidade
  • imago-sport-1083226824.jpgAgenciaLOF

    Capitão elogia atacante veterano

    O gol colocou o atacante como o primeiro jogador desde Zlatan Ibrahimovic, em 2009, a marcar em cada uma das cinco primeiras rodadas de uma temporada de La Liga.

    Ao comentar a forma sensacional do companheiro de equipe, Navarro rasgou elogios em entrevista à Movistar Plus: "Aubameyang é uma estrela de nível mundial. Todo mundo conhece o calibre de jogador que ele é. A fase que ele vive é impressionante.

    "Nós o ajudamos a marcar gols o máximo possível e tentamos aproveitar ao máximo seu momento. Espero que ele marque em todas as rodadas. Estou muito feliz com a contratação dele. É um jogador de alto nível e agrega muito a nós.

    "Ele tem atributos físicos excepcionais. Tem corpo de atleta. Treina sem parar. Vê-lo treinando é um exemplo para todos os jogadores jovens. Ele tem sido impressionante desde o primeiro dia, e nós só precisamos aproveitar o fato de tê-lo conosco."

  • Navarro lamenta a vitória desperdiçada

    Esse feito notável deixa o atacante a apenas um gol do recorde histórico de Walter Pandiani no clube de melhor início artilheiro de temporada na história da equipe galega.

    O capitão também deu seu veredito sobre o confronto e os desafios mais amplos da campanha na liga: "Acho que, em alguns momentos do segundo tempo, sentimos que poderíamos conquistar os três pontos. Quando trocamos passes em sequência, nos sentimos confortáveis com a bola e conseguimos romper as primeiras linhas deles. Depois do gol deles, nos pegando com a bola rolando, seguimos pressionando como sempre fazemos e marcamos o gol que nos deu um ponto. A sensação desse segundo tempo é que poderíamos ter vencido o jogo.

    "La Liga é muito difícil. Somos recém-chegados depois de muitos anos longe. Acredito que temos um elenco muito bom. Tivemos um início forte, mas temos de lutar em todas as partidas. Vir a Getafe nunca é fácil. Eles competem bem e são difíceis de serem superados. Estamos satisfeitos com o início, mas adoraríamos ter saído com a vitória hoje."

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  • imago-sport-1083277263.jpgZUMA Press Wire

    Em busca de recorde histórico de gols

    O artilheiro de 37 anos agora precisa de apenas mais um gol para igualar a marca de seis de Pandiani, que segue sendo o melhor início de campanha da história do Deportivo. A fase letal do atacante diante do gol continua essencial enquanto os recém-chegados tentam somar pontos cruciais e consolidar sua permanência na elite. O time de Antonio Hidalgo terá mais um duro teste de consistência quando receber o Sevilla na sexta rodada na quarta-feira, 16 de setembro.

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