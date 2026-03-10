Goal.com
Sean Walsh

Traduzido por

Piero Hincapie já é um herói cult do Arsenal - então, onde Myles Lewis-Skelly se encaixa no futuro dos Gunners?

O Arsenal saiu da janela de transferências do verão de 2025 como um dos vencedores. O clube não competiu diretamente com o atual campeão da Premier League, o Liverpool, em termos de contratação de talentos, mas reforçou seu elenco com jogadores de qualidade suficiente para não ser tão afetado caso sofresse outra crise de lesões nesta temporada. A campanha de 2024-25 foi prejudicada em grande parte devido à queda no nível dos jogadores além do time titular.

Entrando na última semana da janela de transferências, parecia que o Arsenal havia encerrado suas negociações. Kepa Arrizabalaga, Martin Zubimendi, Christian Norgaard, Noni Madueke, Cristhian Mosquera, Viktor Gyokeres e Eberechi Eze chegaram por um total de £ 250 milhões (US$ 334 milhões) antes dos acréscimos. Mas, com o prazo final se aproximando, o novo diretor esportivo Andrea Berta e o técnico Mikel Arteta tinham mais um alvo em mente.

Piero Hincapie, do Bayer Leverkusen, capaz de jogar como zagueiro central, lateral esquerdo e até lateral, foi brevemente associado ao Tottenham, enquanto também havia rumores de interesse do Liverpool e do Atlético de Madrid em um passado não muito distante. O Arsenal, percebendo que ainda precisava de mais profundidade na defesa, entrou na disputa e fechou um acordo de empréstimo com opção de compra.

Agora, na véspera do confronto dos Gunners com o Leverkusen pelas oitavas de final da Liga dos Campeões, há relatos de que o Arsenal acionará a cláusula de compra de £ 45 milhões (US$ 60 milhões) prevista no contrato do jogador equatoriano. Todas as partes diretamente envolvidas na transação sairão ganhando, mas e aqueles que foram afetados negativamente, como o jogador formado na base e favorito da torcida Myles Lewis-Skelly?

    Fuga

    A crise de lesões do Arsenal em 2024-25 garantiu que a temporada fosse praticamente um fracasso. Os Gunners ainda terminaram em segundo lugar na Premier League e chegaram às semifinais da Liga dos Campeões pela primeira vez desde 2009, mas isso foi tudo o que eles tiveram para comemorar do ponto de vista da equipe.

    No entanto, em termos de pessoal, a emergência de Lewis-Skelly como jogador do time principal foi um grande sucesso. Ele se tornou uma espécie de herói entre os torcedores do Arsenal por receber um cartão amarelo antes mesmo de entrar em campo para sua estreia no empate por 2 a 2 contra o Manchester City, supostamente por ter passado uma mensagem ao goleiro David Raya para perder tempo. Isso levou Erling Haaland a perguntar quem era o adolescente.

    Em dezembro de 2024, Lewis-Skelly passou de reserva para lateral-esquerdo titular. Riccardo Calafiori, contratado no verão, não conseguiu se manter em forma e Arteta se cansou de Oleksandr Zinchenko, que também era uma aposta pouco confiável em termos de condicionamento físico. Lewis-Skelly se tornou um jogador importante e acabou fazendo 39 partidas como profissional durante seu primeiro ano como jogador sênior.

    Houve também alguns momentos memoráveis ao longo do caminho. No jogo de volta contra o City, uma goleada retumbante por 5 a 1, Lewis-Skelly imitou a comemoração zen de Haaland, enquanto era um dos melhores jogadores de ambas as equipes nas duas partidas das quartas de final da Liga dos Campeões, quando o Arsenal eliminou o Real Madrid. Ele foi rapidamente convocado para a seleção inglesa, tornando-se o jogador mais jovem a marcar em sua estreia pelos Três Leões.

    Hierarquia de pecking order

    A história de Lewis-Skelly em 2025-26 não tem sido tão bem-sucedida. Ele foi titular em apenas duas partidas da Premier League — e atuou por apenas 33 minutos em 2026 —, tendo sido utilizado principalmente nas outras três competições do Arsenal.

    Arteta passou a primeira metade da temporada usando Calafiori como seu lateral-esquerdo titular, o que era o plano para 2024-25 antes de ele ficar de fora devido a várias lesões.

    “Ele tem sido muito estável, com grandes atuações. Ele também contribui muito para o nosso trabalho defensivo. Ele nos dá muito no ataque com sua posição e sua ameaça. Ele continua a criar caos para o adversário”, disse Arteta sobre Calafiori em novembro.

    Mas o italiano voltou a entrar e sair da sala de tratamento nos últimos meses, abrindo novamente a vaga na lateral esquerda. Desta vez, Hincapie foi o escolhido.

    “Extremamente dominante”

    Aqueles que têm torcedores do Arsenal em suas vidas sabem que Hincapie tem estado em boa forma ultimamente, devido à forma como tem sido descrito. Muitos afirmam que o equatoriano “tem aquele cão dentro dele”, outros decretam que “ele é estupidamente focado, porque às vezes é estúpido, mas está sempre focado”, e assim por diante. Você consegue entender.

    A questão é que Hincapie simboliza a nova geração de jogadores do Arsenal na era Arteta, que combina habilidade técnica e agressividade física com uma forte resistência mental.

    “Ele teve um pouco mais de tempo com a equipe. Uma sequência de jogos em que, provavelmente, fisicamente, ele está em uma situação muito melhor. Ele tem sido extremamente dominante em todas as ações defensivas”, disse Arteta recentemente sobre Hincapie.

    “Ele entende muito melhor o que queremos na parte ofensiva, todas as jogadas ensaiadas, todos os aspectos relacionados ao modelo de jogo que temos. Ele é muito querido entre os jogadores, dá para ver isso pela maneira como eles interagem e reagem com ele. Estou muito feliz que ele esteja demonstrando isso.”

    Momento de ciclo completo

    Devido às regras mais flexíveis da UEFA em relação aos jogadores emprestados que enfrentam seus clubes de origem, Hincapie está apto a enfrentar o Leverkusen na quarta-feira. Será seu primeiro retorno à BayArena, onde ajudou o Leverkusen a conquistar seu primeiro título da Bundesliga em 2024, e a ocasião promete ser muito emocionante.

    “Meu tempo no Bayer 04 me deu muito, não apenas como jogador de futebol. Eu cresci em confiança e maturidade no Leverkusen, e aqui aprendi o que é possível com trabalho árduo e comprometimento”, disse Hincapie ao sair no verão passado. “Nunca esquecerei o apoio de toda a equipe e dos torcedores do Bayer 04 e desejo ao clube tudo de bom para um futuro de sucesso contínuo.”

    O diretor esportivo Simon Rolfes, por sua vez, elogiou Hincapie como jogador e pessoa que Leverkusen deve admirar por tudo o que fez e pelo que representa.

    “Piero Hincapie é um excelente exemplo do nosso conceito de desenvolver jovens jogadores com talento excepcional para se tornarem profissionais com os quais podemos alcançar nossos próprios objetivos, ao mesmo tempo em que os estabelecemos no topo do mundo em nível de clube e seleção nacional”, disse Rolfes. “Também seguimos com sucesso esse caminho com Piero, que agora quer provar seu valor em um ambiente diferente. Em vista do tempo excepcionalmente bom que passamos juntos em Leverkusen, desejamos a ele tudo de bom para o futuro, com o coração pesado.”

    “Tenho que jogar bem no clube”

    Enquanto Hincapie se prepara para receber as inúmeras homenagens de seus pais e do seu antigo clube, deve ser um momento estranho para Lewis-Skelly. O time da sua infância pode conquistar o tetracampeonato, mas ele teve pouca influência na campanha até agora. A três meses da Copa do Mundo, suas esperanças de entrar para a seleção inglesa estão desaparecendo rapidamente, apenas um ano depois de emergir como uma potencial peça fundamental para os Três Leões.

    Thomas Tuchel enviou um aviso público a Lewis-Skelly em outubro passado, um mês antes de ele ser dispensado da seleção inglesa: “Ser apenas um bom cidadão no campo de treinamento não será suficiente ao longo de um ano. Ele era um jogador muito bom no campo de treinamento, um companheiro de equipe muito bom no campo de treinamento. Mas ser um bom companheiro de equipe no campo de treinamento pode não ser suficiente para ficar o ano inteiro conosco. Você tem que ter um desempenho regular no clube.

    No último acampamento, ele recebeu o crédito, e eu estava convencido de que precisávamos cuidar dele e indicá-lo, pois aceleramos sua carreira. Era nossa responsabilidade depois de chamá-lo na última temporada. Então, mantivemos isso. Ele agora fazia parte de um acampamento muito bem-sucedido, então recebeu a recompensa por isso. Mas, se você se lembra, ele não fazia parte da equipe de 20 jogadores na partida na Sérvia.

    Ainda assim, seu comportamento foi excelente, mesmo não fazendo parte do elenco. Seu treinamento, sua atitude, sua disposição para incentivar e apoiar os colegas em campo foram excelentes e do mais alto nível. Ele é um dos jogadores que se beneficia dessa decisão, de manter o mesmo elenco, mas o desempenho [pelo Arsenal] será um fator fundamental no próximo mês. Ele também se beneficia da proximidade dos campos de treinamento e do fato de que [o último] foi há três semanas.”

    Depois de ter sido dispensado por Tuchel, Arteta ofereceu uma mensagem de apoio. “Quando se olha para a sua idade, para o que ele já fez, ele é simplesmente notável. Por isso, não olhe para o único momento [ruim] que está acontecendo para você, porque talvez isso esteja acontecendo por uma boa razão e hoje você não consegue ver isso”, disse ele, antes de limitar ainda mais os minutos de Lewis-Skelly.

    Ainda há esperança?

    Talvez o subtexto da mensagem de Arteta seja que Lewis-Skelly não deva sentir a pressão de precisar jogar com a mesma frequência que jogou em sua temporada de estreia. Talvez isso tenha sido uma ocorrência rara devido à extensão dos problemas de lesões do Arsenal. Talvez a visão de longo prazo seja que o desenvolvimento não é linear e que há muito tempo para Lewis-Skelly jogar, especialmente em um clube como o Arsenal, que se orgulha de usar talentos locais em um nível de elite.

    No início desta temporada, foi noticiado que Lewis-Skelly estava trabalhando em estreita colaboração com o técnico assistente Gabriel Heinze, ex-lateral-esquerdo da Argentina e do Manchester United, em diferentes aspectos de seu jogo, incluindo cruzamentos e a melhor forma de entrar nas áreas de ataque. No entanto, há outro ponto de entrada potencial para ele voltar ao time.

    Formado na academia do Arsenal, Lewis-Skelly era um meio-campista dinâmico. Ele gostava de driblar os adversários e avançar com a bola sozinho sempre que a oportunidade permitia. Na atual formação principal, Zubimendi (primeiro) e Declan Rice (terceiro) estão entre os três jogadores do Arsenal com mais minutos jogados nesta temporada, ambos já ultrapassando os 3.000. Uma visão mais otimista é que eles precisam de um descanso, enquanto os pessimistas diriam que eles são os jogadores com maior risco de lesões graves. De qualquer forma, é uma oportunidade que pode se abrir para Lewis-Skelly.

    Com seu aniversário de 20 anos só em setembro, o tempo está a favor de Lewis-Skelly. É muito cedo para ele entrar em pânico, mesmo que isso signifique perder a chance de participar da Copa do Mundo neste verão. Haverá mais oportunidades de representar a Inglaterra, e isso não deve ser sua principal preocupação neste momento de sua jovem carreira.

    Não há razão para que Lewis-Skelly e Hincapie não possam coexistir no mesmo time do Arsenal ou mesmo na mesma escalação. Eles podem fazer história juntos.

