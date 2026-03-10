Piero Hincapie já é um herói cult do Arsenal - então, onde Myles Lewis-Skelly se encaixa no futuro dos Gunners?

Enquanto Hincapie se prepara para receber as inúmeras homenagens de seus pais e do seu antigo clube, deve ser um momento estranho para Lewis-Skelly. O time da sua infância pode conquistar o tetracampeonato, mas ele teve pouca influência na campanha até agora. A três meses da Copa do Mundo, suas esperanças de entrar para a seleção inglesa estão desaparecendo rapidamente, apenas um ano depois de emergir como uma potencial peça fundamental para os Três Leões.

Thomas Tuchel enviou um aviso público a Lewis-Skelly em outubro passado, um mês antes de ele ser dispensado da seleção inglesa: “Ser apenas um bom cidadão no campo de treinamento não será suficiente ao longo de um ano. Ele era um jogador muito bom no campo de treinamento, um companheiro de equipe muito bom no campo de treinamento. Mas ser um bom companheiro de equipe no campo de treinamento pode não ser suficiente para ficar o ano inteiro conosco. Você tem que ter um desempenho regular no clube.

No último acampamento, ele recebeu o crédito, e eu estava convencido de que precisávamos cuidar dele e indicá-lo, pois aceleramos sua carreira. Era nossa responsabilidade depois de chamá-lo na última temporada. Então, mantivemos isso. Ele agora fazia parte de um acampamento muito bem-sucedido, então recebeu a recompensa por isso. Mas, se você se lembra, ele não fazia parte da equipe de 20 jogadores na partida na Sérvia.

Ainda assim, seu comportamento foi excelente, mesmo não fazendo parte do elenco. Seu treinamento, sua atitude, sua disposição para incentivar e apoiar os colegas em campo foram excelentes e do mais alto nível. Ele é um dos jogadores que se beneficia dessa decisão, de manter o mesmo elenco, mas o desempenho [pelo Arsenal] será um fator fundamental no próximo mês. Ele também se beneficia da proximidade dos campos de treinamento e do fato de que [o último] foi há três semanas.”

Depois de ter sido dispensado por Tuchel, Arteta ofereceu uma mensagem de apoio. “Quando se olha para a sua idade, para o que ele já fez, ele é simplesmente notável. Por isso, não olhe para o único momento [ruim] que está acontecendo para você, porque talvez isso esteja acontecendo por uma boa razão e hoje você não consegue ver isso”, disse ele, antes de limitar ainda mais os minutos de Lewis-Skelly.