Piero Hincapie já é um herói cult do Arsenal - então, onde Myles Lewis-Skelly se encaixa no futuro dos Gunners?

Entrando na última semana da janela de transferências, parecia que o Arsenal havia encerrado suas negociações. Kepa Arrizabalaga, Martin Zubimendi, Christian Norgaard, Noni Madueke, Cristhian Mosquera, Viktor Gyokeres e Eberechi Eze chegaram por um total de £ 250 milhões (US$ 334 milhões) antes dos acréscimos. Mas, com o prazo final se aproximando, o novo diretor esportivo Andrea Berta e o técnico Mikel Arteta tinham mais um alvo em mente.
Piero Hincapie, do Bayer Leverkusen, capaz de jogar como zagueiro central, lateral esquerdo e até lateral, foi brevemente associado ao Tottenham, enquanto também havia rumores de interesse do Liverpool e do Atlético de Madrid em um passado não muito distante. O Arsenal, percebendo que ainda precisava de mais profundidade na defesa, entrou na disputa e fechou um acordo de empréstimo com opção de compra.
Agora, na véspera do confronto dos Gunners com o Leverkusen pelas oitavas de final da Liga dos Campeões, há relatos de que o Arsenal acionará a cláusula de compra de £ 45 milhões (US$ 60 milhões) prevista no contrato do jogador equatoriano. Todas as partes diretamente envolvidas na transação sairão ganhando, mas e aqueles que foram afetados negativamente, como o jogador formado na base e favorito da torcida Myles Lewis-Skelly?