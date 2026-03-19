Piero Hincapie faz confissão sobre a disputa pelo título da Premier League antes da final da Carabao Cup contra o Manchester City

A equipe de Mikel Arteta chega a Wembley com uma vantagem confortável de nove pontos sobre o Manchester City na liderança da Premier League. Embora os analistas sugiram que uma vitória no domingo poderia representar um duro golpe psicológico para seus rivais mais próximos, o clima dentro do elenco do Arsenal permanece estritamente profissional.

O clube do norte de Londres está atualmente buscando conquistar quatro troféus, uma conquista histórica. Seu ímpeto foi reforçado na noite de terça-feira, após uma vitória certeira por 2 a 0 sobre o Bayer Leverkusen, que garantiu sua classificação para as quartas de final da Liga dos Campeões com um placar agregado de 3 a 1.