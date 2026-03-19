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Piero Hincapie faz confissão sobre a disputa pelo título da Premier League antes da final da Carabao Cup contra o Manchester City
Os talheres ganham destaque
A equipe de Mikel Arteta chega a Wembley com uma vantagem confortável de nove pontos sobre o Manchester City na liderança da Premier League. Embora os analistas sugiram que uma vitória no domingo poderia representar um duro golpe psicológico para seus rivais mais próximos, o clima dentro do elenco do Arsenal permanece estritamente profissional.
O clube do norte de Londres está atualmente buscando conquistar quatro troféus, uma conquista histórica. Seu ímpeto foi reforçado na noite de terça-feira, após uma vitória certeira por 2 a 0 sobre o Bayer Leverkusen, que garantiu sua classificação para as quartas de final da Liga dos Campeões com um placar agregado de 3 a 1.
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Avaliação clínica de Hincapie
Quando questionado sobre se o resultado no estádio nacional mudaria o rumo da temporada da liga, Hincapie manteve o foco na tarefa imediata. O zagueiro foi enfático ao afirmar que o time não está pensando além dos 90 minutos em Wembley.
“Vai ser um jogo muito difícil”, disse ele, conforme citado pela ESPN. “Estamos muito focados em querer vencer, mas temos que trabalhar duro para conquistar o título. Estamos realmente focados na final, que é uma final muito importante. Vamos treinar muito para chegar à final da melhor maneira possível e conquistar o título. Isso é o mais importante.”
Uma trajetória europeia agridoce
A vitória no meio da semana contra o Bayer Leverkusen teve um significado especial para Hincapie, que chegou ao Arsenal vindo do clube alemão. Eliminar seus ex-companheiros de equipe revelou-se um desafio emocional, mas ele o superou com a mesma serenidade que tem demonstrado na defesa dos Gunners ao longo de toda a temporada.
Refletindo sobre a vitória, Hincapie declarou: “Estou muito animado por ter me classificado para as quartas de final com meu clube, mas também um pouco triste porque foi contra meu antigo clube. Isso é futebol e estou muito feliz.”
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Em busca da temporada perfeita
O Arsenal ocupa confortavelmente a liderança da Premier League, após ter vencido quatro partidas consecutivas no campeonato. Após a decisiva final de domingo contra o Manchester City, os Gunners entrarão em campo nas quartas de final da FA Cup contra o Southampton, seguido por um confronto na Liga dos Campeões contra o Sporting CP.
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