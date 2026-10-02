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Philippe Coutinho pronto para estrear pelo Santos, já que o ex-astro do Liverpool foi relacionado para o clássico contra o São Paulo
Meia é acelerado para o clássico decisivo
O experiente meia-atacante foi chamado antes do previsto inicialmente depois de impressionar Cuca com sua agilidade durante os treinamentos no CT Rei Pelé. Sua inclusão representa um impulso importante para o time da Vila Belmiro, que segue sem Neymar enquanto o atacante continua sua recuperação de uma lesão muscular. A partida remarcada da 21ª rodada no MorumBIS, na sexta-feira, agora abre caminho para uma aguardada estreia na elite do futebol brasileiro.
- TheNews2
Meio-campista encerra longo hiato sem atuar em competições
A convocação de Cuca pode marcar o fim da ausência prolongada de Coutinho dos gramados, que começou após sua saída do Vasco da Gama em fevereiro devido a desgaste mental. O meia não atua competitivamente desde 14 de fevereiro, quando saiu vaiado pelos torcedores da casa em São Januário após um empate no Campeonato Carioca contra o Volta Redonda. Aquela recepção hostil levou o cria da base a negociar sua rescisão antes de o amigo de infância Neymar convencê-lo a acertar uma transferência sem custos para o Santos no mês passado.
Velhos rivais renovam rivalidade clássica
Este novo capítulo do clássico San-São acontece após um tenso empate por 1 a 1 na Vila Belmiro, no início da campanha. Além do orgulho regional, um impulso crucial no Campeonato Brasileiro está em jogo, já que os dois clubes lutam para sair do embolado meio da tabela. O Santos está em oitavo lugar, com 38 pontos em 27 jogos, e tem uma pequena vantagem de dois pontos sobre os anfitriões, que ocupam a 11ª posição.
- TheNews2
Derby exigente testa ritmo de jogo
Uma recepção hostil no MorumBIS serve como um teste imediato da condição física de Coutinho no ritmo implacável da Série A. Somar o máximo de pontos fora de casa segue sendo vital para o Peixe reacender sua busca por vagas de classificação para a Copa Libertadores. Com esta partida remarcada finalmente resolvida, o time de Cuca enfrenta uma sequência decisiva de jogos que pode definir sua temporada nacional.
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