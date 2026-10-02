A convocação de Cuca pode marcar o fim da ausência prolongada de Coutinho dos gramados, que começou após sua saída do Vasco da Gama em fevereiro devido a desgaste mental. O meia não atua competitivamente desde 14 de fevereiro, quando saiu vaiado pelos torcedores da casa em São Januário após um empate no Campeonato Carioca contra o Volta Redonda. Aquela recepção hostil levou o cria da base a negociar sua rescisão antes de o amigo de infância Neymar convencê-lo a acertar uma transferência sem custos para o Santos no mês passado.