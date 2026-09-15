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Philippe Coutinho defende polêmica ida para o Santos e revela o verdadeiro motivo por trás da saída do Vasco da Gama
Coutinho fala sobre a reação dos torcedores
O Santos apresentou oficialmente o meio-campista com a camisa 11 na segunda-feira, após as chegadas recentes de Arthur, Rodinei, Lima e Everton Cebolinha. Coutinho havia retornado inicialmente ao Vasco por empréstimo do Aston Villa em julho de 2024, antes de tornar a transferência permanente um ano depois. No entanto, sua saída em fevereiro e a decisão posterior de se juntar a um rival doméstico provocaram intensa revolta em seus ex-torcedores.
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Meio-campista revela sacrifícios financeiros
Falando em sua apresentação oficial, Coutinho rebateu as acusações de deslealdade ao detalhar as medidas extraordinárias necessárias para garantir seu retorno ao Brasil. Esclarecendo a transferência, Coutinho disse: "Vi algumas coisas, mas tento me blindar de tudo isso. Sei que houve uma reação enorme. Isso me entristece, mas tenho este espaço para falar.
'O Vasco sempre foi a minha casa. Fui criado no Vasco, joguei em todas as categorias de base e cheguei ao time principal. Sempre deixei claro o carinho, a gratidão e o amor que tenho pelo clube. Quando surgiu a oportunidade de ir para o Vasco, eu ainda tinha um ano de contrato no Catar, onde recebia US$ 10 milhões líquidos. Quero deixar isso claro para que as pessoas entendam."
Ele acrescentou: "Nunca falei sobre isso, e esta é a única vez que vou falar. Eu também ainda tinha um ano de contrato com o Aston Villa. Para eu ir para o Vasco, sempre deixei claro para todos que trabalham comigo: o Vasco não gastaria um único centavo com a minha transferência. Essa era a minha prioridade.
"A única forma de isso acontecer era abrindo mão de um ano de salário e do dinheiro que o Aston Villa me devia. Deixei tudo para trás e vim. Porque meu retorno ao Vasco sempre foi por amor ao clube."
Meia detalha lutas mentais
O experiente meio-campista explicou ainda como a dor de uma derrota em final de copa e os abusos vindos das arquibancadas de São Januário tiveram um impacto psicológico insuportável.
Ao relembrar o fim doloroso de sua segunda passagem, Coutinho disse: "Durante a minha passagem no ano passado, chegamos à final da Copa do Brasil e, infelizmente, perdemos. Isso me atingiu muito forte; eu queria desesperadamente conquistar um título com o Vasco.
"Ganhei incontáveis troféus no exterior e voltei com a mentalidade de ser campeão com o Vasco e talvez me consolidar como ídolo. Infelizmente, não foi possível. O novo ano começou, e não estávamos indo muito bem nos jogos recentes em São Januário."
Ele acrescentou: "Eu sei que muitos dizem que foram só algumas vaias, mas quem estava lá sabe. O estádio inteiro estava me insultando e exigindo que eu saísse. Isso foi extremamente duro para mim, mesmo sabendo que isso acontece no futebol, porque o Vasco sempre foi a minha casa, e eu fiz tudo o que era humanamente possível para voltar."
Ao explicar sua decisão de se afastar, Coutinho disse: "Havia várias coisas difíceis acontecendo, e então tive que tomar a decisão mais difícil da minha vida, que foi priorizar a minha saúde. Eu sabia das consequências, mas fui completamente honesto comigo mesmo, e em nenhum momento abandonei o Vasco."
Ele concluiu: "Eu simplesmente tinha chegado ao meu limite e, naquele estado, não teria conseguido contribuir em nada. Fui honesto comigo mesmo, honesto com as pessoas, e tomei a decisão. Acho que isso responde à sua pergunta e também serve para aqueles que não escutam o lado do jogador na história. Mencionei valores financeiros, algo que talvez eu preferisse não ter feito, mas isso vai ajudar as pessoas a entender."
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Compromisso continental testa o elenco
O Santos agora espera que sua nova contratação dê início a uma reação na campanha doméstica, que hoje o vê amargando a 10ª posição na tabela da liga. Coutinho pode fazer sua estreia na noite de quarta-feira, quando sua nova equipe visita o Atletico Mineiro em um confronto crucial da Copa Sul-Americana. Em seguida, vem uma sequência exigente, com uma viagem para enfrentar o Remo antes de um duelo em casa contra o Flamengo no início de outubro.
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