Falando em sua apresentação oficial, Coutinho rebateu as acusações de deslealdade ao detalhar as medidas extraordinárias necessárias para garantir seu retorno ao Brasil. Esclarecendo a transferência, Coutinho disse: "Vi algumas coisas, mas tento me blindar de tudo isso. Sei que houve uma reação enorme. Isso me entristece, mas tenho este espaço para falar.

'O Vasco sempre foi a minha casa. Fui criado no Vasco, joguei em todas as categorias de base e cheguei ao time principal. Sempre deixei claro o carinho, a gratidão e o amor que tenho pelo clube. Quando surgiu a oportunidade de ir para o Vasco, eu ainda tinha um ano de contrato no Catar, onde recebia US$ 10 milhões líquidos. Quero deixar isso claro para que as pessoas entendam."

Ele acrescentou: "Nunca falei sobre isso, e esta é a única vez que vou falar. Eu também ainda tinha um ano de contrato com o Aston Villa. Para eu ir para o Vasco, sempre deixei claro para todos que trabalham comigo: o Vasco não gastaria um único centavo com a minha transferência. Essa era a minha prioridade.

"A única forma de isso acontecer era abrindo mão de um ano de salário e do dinheiro que o Aston Villa me devia. Deixei tudo para trás e vim. Porque meu retorno ao Vasco sempre foi por amor ao clube."