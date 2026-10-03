Fotoarena
Traduzido por
Philippe Coutinho brilha em estreia pelo Santos, enquanto Cuca faz alerta sobre condição física após vitória sobre o São Paulo
Meia articula virada decisiva em clássico
O experiente meio-campista causou impacto imediato em sua estreia no MorumBIS, iniciando a jogada que levou ao gol decisivo de Gabriel Barbosa. Colocado em campo no intervalo no lugar de Alvaro Barreal, Coutinho driblou com habilidade Robert Arboleda para ajudar o Alvinegro a selar uma vibrante vitória de virada por 2 a 1 sobre o São Paulo. O resultado garantiu a quinta vitória consecutiva da equipe de Cuca na liga, reduzindo significativamente a diferença para as vagas de classificação à Copa Libertadores.
- Fotoarena
Técnico elogia impacto imediato na partida
Falando em sua entrevista coletiva pós-jogo, Cuca elogiou a qualidade individual demonstrada por sua contratação de peso, embora os minutos em campo do meia tenham excedido as expectativas originais da comissão técnica. Ao refletir sobre a contribuição decisiva do meia-atacante para garantir os três pontos no clássico, Cuca destacou: "Administramos os minutos do Coutinho hoje, e nem era para ter sido tanto quanto foi. Mas ele já demonstrou sua imensa qualidade e teve participação direta no gol da vitória. Acho que tudo foi muito bem administrado."
'Ele ainda não está na condição ideal'
Gerenciar a carga física do ex-meia do Vasco da Gama segue sendo algo fundamental para a comissão técnica, com sua última aparição oficial em competição tendo acontecido em 14 de fevereiro. Ao detalhar o processo de condicionamento e o ritmo de jogo que o meia ainda precisa adquirir antes de assumir uma vaga entre os titulares, o treinador acrescentou: "Faz um tempo desde a última vez que Coutinho jogou. Ele é um profissional consumado, cuida de si mesmo de forma meticulosa e treina excepcionalmente bem, mas ainda precisa ganhar condicionamento físico. Ele ainda não está na condição ideal para jogar os 90 minutos completos."
- Fotoarena
Gigantes em ascensão enfrentam os líderes do campeonato
A quinta vitória consecutiva do Santos o leva ao sétimo lugar, com 41 pontos, aproximando a equipe das vagas para a Copa Libertadores. O time de Cuca agora terá um teste severo para sua retomada quando receber o líder Flamengo na Vila Belmiro na quinta-feira, 8 de outubro. Esse confronto de peso marca o início de uma sequência desgastante, com desafios consecutivos fora de casa contra Atlético Mineiro e Fluminense logo na sequência.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.