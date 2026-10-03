Gerenciar a carga física do ex-meia do Vasco da Gama segue sendo algo fundamental para a comissão técnica, com sua última aparição oficial em competição tendo acontecido em 14 de fevereiro. Ao detalhar o processo de condicionamento e o ritmo de jogo que o meia ainda precisa adquirir antes de assumir uma vaga entre os titulares, o treinador acrescentou: "Faz um tempo desde a última vez que Coutinho jogou. Ele é um profissional consumado, cuida de si mesmo de forma meticulosa e treina excepcionalmente bem, mas ainda precisa ganhar condicionamento físico. Ele ainda não está na condição ideal para jogar os 90 minutos completos."