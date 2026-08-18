Philadelphia Union chega a acordo para contratar o zagueiro da seleção dos EUA Mark McKenzie, do Toulouse, da Ligue 1

O Union estaria ansioso para contratar o zagueiro neste verão, mas o Toulouse estava determinado a não deixar o internacional dos EUA sair antes do fim da temporada. Janeiro foi, supostamente, um compromisso apropriado. McKenzie será o segundo defensor DP que o Union contratou nos últimos meses, depois de trazer o lateral-esquerdo Kai Wagner, do Birmingham City, em julho.

A notícia foi publicada primeiro por The Athletic.



