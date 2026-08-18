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Mark McKenzie Getty
Thomas Hindle

Traduzido por

Philadelphia Union chega a acordo para contratar o zagueiro da seleção dos EUA Mark McKenzie, do Toulouse, da Ligue 1

M. McKenzie
Philadelphia Union
Estados Unidos da América

O Philadelphia Union está prestes a trazer o defensor da USMNT Mark McKenzie de volta à MLS, após acertar um acordo de US$ 2,5 milhões com o Toulouse, segundo o The Athletic. O defensor, que está entrando no último ano de seu contrato, se juntará ao Union em janeiro em um contrato de Jogador Designado.

  • Mark McKenzie Getty

    Philadelphia Union consegue seu alvo

    O Union estaria ansioso para contratar o zagueiro neste verão, mas o Toulouse estava determinado a não deixar o internacional dos EUA sair antes do fim da temporada. Janeiro foi, supostamente, um compromisso apropriado. McKenzie será o segundo defensor DP que o Union contratou nos últimos meses, depois de trazer o lateral-esquerdo Kai Wagner, do Birmingham City, em julho.

    A notícia foi publicada primeiro por The Athletic.


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  • imago-sport-1081207612.jpgPRESSE SPORTS

    Um retorno para casa para McKenzie

    McKenzie nasceu em Bear, Delaware, mas passou seus anos de formação no futebol na academia do Union. Ele ficou apenas um ano em Wake Forest antes de assinar um contrato como Homegrown Player com o Union. Fez 48 partidas pelo Union entre 2018 e 2020 antes de sair para o clube belga Genk em 2021. Ele está no Toulouse desde agosto de 2024.

  • A USMNT talent

    Com McKenzie, o Union tem um talento legítimo da seleção dos Estados Unidos. Ele fez parte do elenco de Mauricio Pochettino neste verão e disputou os 90 minutos da derrota dos EUA para a Turquia na fase de grupos. O zagueiro, sem dúvida, continuará fazendo parte do grupo, especialmente aos 27 anos.

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  • Christian Pulisic USMNT 2026 World Cup ParaguayGetty

    Os próximos?

    Havia muita especulação de que clubes da MLS tentariam contratar talentos da seleção dos Estados Unidos perto da Copa do Mundo. O FC Cincinnati fez uma investida séria por Weston McKennie no ano anterior ao torneio. O NYCFC tem um interesse de longa data em Christian Pulisic. Tim Ream retornou à liga quando assinou com o Charlotte FC em agosto de 2024.

    Dois grandes talentos fizeram o caminho oposto pouco depois do torneio, porém, com o defensor do Columbus Crew Max Arfsten e o meio-campista do Vancouver Whitecaps Sebastian Berhalter assinando com o Middlesbrough, da Championship.

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