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Phil Parkinson lança um aviso aos rivais da Championship sobre a promoção, enquanto o Wrexham se aproxima de uma vaga nos play-offs
Red Dragons voltam à disputa pelos play-offs
O técnico do Wrexham destacou a determinação de sua equipe em levar a disputa pelos play-offs da Championship “até o fim”, após uma vitória convincente por 2 a 0 sobre o Stoke City ter colocado a temporada de volta nos trilhos. Após derrotas consecutivas para o Southampton e o Birmingham City, os Red Dragons apresentaram uma atuação resiliente no SToK Cae Ras para reacender suas esperanças de promoção.
A vitória, combinada com os resultados de outras partidas, reduziu a diferença para o Hull City, sexto colocado, para apenas dois pontos. Com a temporada regular chegando ao clímax, o time de propriedade de Hollywood está agora firmemente na briga por uma vaga entre os seis primeiros, preparando o terreno para uma reta final dramática. O Wrexham visita o Oxford, ameaçado pelo rebaixamento, na terça-feira com confiança renovada, antes de encerrar a campanha contra o Coventry, que já garantiu o acesso, e em casa contra o Middlesbrough, que busca uma vaga nos playoffs, em sua tentativa de alcançar uma ascensão sem precedentes nas divisões.
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Parkinson exige responsabilidade dos jogadores
Ao falar com a imprensa após a partida, Parkinson deixou claro que o Wrexham não tem intenção de desperdiçar todo o seu esforço. “O objetivo sempre foi levar a disputa até o fim, e foi exatamente isso que conversamos com os rapazes”, disse o técnico. “Não vamos entregar a vaga na repescagem para os outros times. Mas como vamos conseguir isso, assumindo a responsabilidade e elevando nosso nível de desempenho para onde ele precisa estar para vencer jogos de futebol neste nível?”
Os gols surgiram em um primeiro tempo frenético. George Thomason foi inicialmente creditado com o primeiro gol, embora Parkinson tenha confirmado mais tarde que Josh Windass deu o toque final após um escanteio. Windass então dobrou a vantagem apenas 69 segundos depois, aproveitando um erro de Aaron Cresswell para marcar seu 14º gol na liga nesta temporada e garantir o resultado.
A vitória do Birmingham reacende as esperanças do Wrexham
O Wrexham recebeu mais um incentivo após o apito final, quando chegou a notícia de que Tomoki Iwata, do Birmingham City, havia marcado o gol de empate no final da partida contra o Hull. Esse resultado impediu que os principais rivais do Wrexham se distanciassem ainda mais na tabela, deixando a disputa pelos play-offs totalmente em aberto a três rodadas do fim.
Parkinson admitiu que não sabia o placar no MKM Stadium até depois de sua própria partida ter terminado. “Sinceramente, eu não sabia qual era o placar até que, ao sair pelo túnel, alguém disse que o jogo ainda estava rolando, mas estava 1 a 1. Então, claro, isso é um bônus e não vamos negar isso. O Birmingham é um time bom, como vimos na semana passada; eles provavelmente estão decepcionados por não estarem na briga. Mas eles nos fizeram um favor e agora vamos para Oxford; vamos ver se conseguimos manter essa sequência até o fim.”
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O técnico do Stoke, Robins, está furioso com momentos “ridículos”
Enquanto o Wrexham comemora o retorno à boa forma, o técnico do Stoke, Mark Robins, ficou refletindo sobre uma sequência desastrosa que levou os Potters a caírem para a 17ª posição na tabela. Após a sexta derrota consecutiva fora de casa, Robins não mediu palavras ao avaliar o desempenho, apontando erros individuais como o fator determinante para a derrota.
Robins disse: “Não havia muita diferença até dois momentos ridículos. Há muitas coisas que precisam ser resolvidas. Se as pessoas quiserem escolher o caminho mais fácil, não vão contar comigo. Mas isso pode ser resolvido, será resolvido — e estou ansioso por isso. Precisamos garantir que o que fizermos no verão nos coloque em boa posição por muito tempo. Este é um momento sério e vou realmente me dedicar a isso, porque não pode continuar assim.”