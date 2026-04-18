Phil Parkinson lança um aviso aos rivais da Championship sobre a promoção, enquanto o Wrexham se aproxima de uma vaga nos play-offs

O técnico do Wrexham destacou a determinação de sua equipe em levar a disputa pelos play-offs da Championship “até o fim”, após uma vitória convincente por 2 a 0 sobre o Stoke City ter colocado a temporada de volta nos trilhos. Após derrotas consecutivas para o Southampton e o Birmingham City, os Red Dragons apresentaram uma atuação resiliente no SToK Cae Ras para reacender suas esperanças de promoção.

A vitória, combinada com os resultados de outras partidas, reduziu a diferença para o Hull City, sexto colocado, para apenas dois pontos. Com a temporada regular chegando ao clímax, o time de propriedade de Hollywood está agora firmemente na briga por uma vaga entre os seis primeiros, preparando o terreno para uma reta final dramática. O Wrexham visita o Oxford, ameaçado pelo rebaixamento, na terça-feira com confiança renovada, antes de encerrar a campanha contra o Coventry, que já garantiu o acesso, e em casa contra o Middlesbrough, que busca uma vaga nos playoffs, em sua tentativa de alcançar uma ascensão sem precedentes nas divisões.