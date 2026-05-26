Phil Neville é demitido pelo Portland Timbers, após o time da MLS divulgar um comunicado contundente, afirmando que o ex-zagueiro do Manchester United “ficou muito aquém das expectativas”

A passagem de Neville pelo Portland Timbers chegou ao fim após a derrota por 3 a 1 para o San Jose Earthquakes no domingo. O resultado deixou o Portland na terceira posição a partir da base da tabela da Conferência Oeste e a oito pontos das vagas diretas para os playoffs da MLS. O clube confirmou na segunda-feira que Neville havia deixado o cargo de comum acordo.

A decisão chega em um momento crucial da temporada, com o Portland esperando reviver sua campanha durante a próxima pausa para a Copa do Mundo. Neville ingressou no Timbers em 2023 após deixar o Inter Miami. Apesar de comandar um elenco considerado capaz de disputar posições mais altas na tabela, o Portland teve dificuldades para manter a consistência e não conseguiu resolver problemas defensivos persistentes ao longo da atual campanha.