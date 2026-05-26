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Phil Neville é demitido pelo Portland Timbers, após o time da MLS divulgar um comunicado contundente, afirmando que o ex-zagueiro do Manchester United “ficou muito aquém das expectativas”
A pressão acaba pesando após a má fase na MLS
A passagem de Neville pelo Portland Timbers chegou ao fim após a derrota por 3 a 1 para o San Jose Earthquakes no domingo. O resultado deixou o Portland na terceira posição a partir da base da tabela da Conferência Oeste e a oito pontos das vagas diretas para os playoffs da MLS. O clube confirmou na segunda-feira que Neville havia deixado o cargo de comum acordo.
A decisão chega em um momento crucial da temporada, com o Portland esperando reviver sua campanha durante a próxima pausa para a Copa do Mundo. Neville ingressou no Timbers em 2023 após deixar o Inter Miami. Apesar de comandar um elenco considerado capaz de disputar posições mais altas na tabela, o Portland teve dificuldades para manter a consistência e não conseguiu resolver problemas defensivos persistentes ao longo da atual campanha.
Portland explica os motivos por trás da mudança de treinador
O diretor-geral do Timbers, Ned Grabavoy, admitiu que o clube não havia alcançado o progresso esperado sob o comando de Neville.
“Agradecemos o comprometimento e os esforços de Phil durante seu tempo no Portland Timbers”, disse Grabavoy no site oficial do clube. “Phil trouxe entusiasmo e paixão para a função, e foi um prazer trabalhar com ele. Desejamos a Phil tudo de bom em sua próxima oportunidade.
"Nesta entressafra, tivemos discussões diretas sobre as áreas que precisávamos desenvolver e melhorar. No fim das contas, não vimos o progresso que precisávamos e, mais importante, os resultados ficaram bem aquém das expectativas."
Mais um revés na carreira de treinador de Neville
A passagem de Neville por Portland incluiu uma temporada com recorde de gols e duas participações nos playoffs, mas esses aspectos positivos foram ofuscados pelas eliminações precoces e pelo desempenho irregular. Ele reconheceu que os resultados não foram bons o suficiente durante sua passagem pelo Oregon.
“Percebo que estamos em um negócio que depende de resultados, e os resultados não corresponderam às expectativas deste clube de futebol”, admitiu ele. “À Timbers Army: vocês são a razão pela qual me senti inspirado a tentar trazer sucesso para este clube. Continuem apoiando os jogadores e o clube nesta cidade maravilhosa. Sentirei saudades de todos vocês.”
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Portland inicia a busca por um novo rumo
O Portland buscará agora um novo técnico capaz de dar estabilidade à equipe na defesa e reacender a luta por uma vaga nos playoffs. Com a aproximação de uma pausa no calendário da MLS, a diretoria do Timbers tem a oportunidade de se reorganizar antes da segunda metade da temporada.
Neville, por sua vez, volta ao mercado após mais um revés de grande repercussão na carreira de treinador. Sua reputação como ex-jogador continua sólida, mas conseguir outro cargo de treinador de alto nível pode ser difícil após passagens decepcionantes na MLS.