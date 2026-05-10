O City está cada vez mais perto de fechar um novo contrato de longo prazo com Foden, acabando de fato com as esperanças de vários gigantes da Premier League e da Europa que estavam acompanhando sua situação. O contrato atual do jogador de 25 anos estava chegando ao fim, criando uma janela de oportunidade para que times rivais tentassem, potencialmente, tirar o jogador formado na base do clube da infância.

No entanto, Foden optou por ficar, tendo sido alcançado um acordo de princípio para prolongar a sua permanência no Etihad até 2030. O novo contrato inclui também uma opção de renovação por mais 12 meses, o que manteria o meia em Manchester até aos 31 anos. Apesar dos relatos de interesse do exterior, o meio-campista nascido em Stockport manteve-se firme no seu desejo de continuar a sua trajetória sob a liderança do City.