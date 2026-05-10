Getty Images Sport
Traduzido por
Phil Foden toma uma decisão crucial sobre o seu futuro no Manchester City, enquanto “vários clubes da Premier League e do exterior” acompanham uma possível oportunidade de transferência
O Cityzens toma medidas para garantir a permanência do craque até 2030
O City está cada vez mais perto de fechar um novo contrato de longo prazo com Foden, acabando de fato com as esperanças de vários gigantes da Premier League e da Europa que estavam acompanhando sua situação. O contrato atual do jogador de 25 anos estava chegando ao fim, criando uma janela de oportunidade para que times rivais tentassem, potencialmente, tirar o jogador formado na base do clube da infância.
No entanto, Foden optou por ficar, tendo sido alcançado um acordo de princípio para prolongar a sua permanência no Etihad até 2030. O novo contrato inclui também uma opção de renovação por mais 12 meses, o que manteria o meia em Manchester até aos 31 anos. Apesar dos relatos de interesse do exterior, o meio-campista nascido em Stockport manteve-se firme no seu desejo de continuar a sua trajetória sob a liderança do City.
- Getty Images Sport
Rivalidades no mercado de transferências entram em alerta máximo devido à queda de rendimento
A incerteza quanto ao futuro de Foden foi acentuada por uma fase de baixo rendimento durante a temporada 2025-26. O meia criativo tem enfrentado dificuldades para marcar gols recentemente, registrando apenas uma participação em gols nas últimas 25 partidas pelo clube. Seu último gol foi contra o Crystal Palace, em meados de dezembro, um dado que levou alguns a questionarem se uma mudança de ares estaria se aproximando.
“Se houvesse qualquer indício de que Phil Foden não planejava assinar um novo contrato com o Man City, haveria vários clubes no país e no exterior interessados no jogador da seleção inglesa”, explicou oFootball Insider. “Sempre foi claro que ambas as partes estavam felizes em continuar sua relação. Foden é um garoto do City de corpo e alma.”
Guardiola continua confiando no jogador formado na base
Apesar da queda nos números, Pep Guardiola e a comissão técnica do City continuam plenamente convencidos de que Foden é a pedra angular da próxima era do clube. Com a previsão de que figuras importantes como Bernardo Silva e John Stones deixem o clube neste verão, garantir a permanência de Foden foi considerada uma prioridade inegociável para a diretoria esportiva, a fim de manter a continuidade do elenco.
O Football Insider acrescentou: “Talvez ele tenha passado por uma pequena queda de rendimento nesta temporada, mas o City continua totalmente ao seu lado e contando com ele para o futuro a longo prazo também; é por isso que vão oferecer a ele este novo contrato até 2030, com opção de renovação por mais um ano. Ele tem um papel importante a desempenhar no City, e o clube não gostaria de ver um dos seus próprios produtos da base se transferir para outro clube; por isso, eles estão felizes agora que chegaram a um acordo de princípio sobre este novo contrato.”
- Getty Images Sport
O futuro de Rodri continua incerto
Embora o futuro de Foden pareça definido, o mesmo não se pode dizer do volante Rodri. O vencedor da Bola de Ouro de 2024 passou por uma temporada marcada por lesões, tendo sido titular em apenas 16 partidas da Premier League, e tem apenas mais um ano de contrato. Há especulações crescentes de que o espanhol poderia fazer parte de uma ampla reformulação do meio-campo, juntamente com Silva, que está de saída. Rodri já se manifestou abertamente sobre sua admiração por certos projetos, admitindo que não seria capaz de recusar uma transferência para o Real Madrid se a oportunidade surgisse. Com as negociações sobre a renovação do contrato ainda por começar, o City enfrenta a perspectiva muito real de perder seu comandante do meio-campo ao mesmo tempo em que comemora o compromisso renovado de Foden com a causa.