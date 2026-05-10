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Sunderland v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport
Donny Afroni

Traduzido por

Phil Foden toma uma decisão crucial sobre o seu futuro no Manchester City, enquanto “vários clubes da Premier League e do exterior” acompanham uma possível oportunidade de transferência

P. Foden
Manchester City
Premier League

Segundo relatos, Phil Foden teria tomado uma decisão definitiva sobre seu futuro no Manchester City, após despertar grande interesse de clubes rivais de toda a Europa. Apesar de uma recente queda de rendimento, o jogador da seleção inglesa deve comprometer seus melhores anos de carreira com o Etihad Stadium por meio de um novo e lucrativo contrato.

  • O Cityzens toma medidas para garantir a permanência do craque até 2030

    O City está cada vez mais perto de fechar um novo contrato de longo prazo com Foden, acabando de fato com as esperanças de vários gigantes da Premier League e da Europa que estavam acompanhando sua situação. O contrato atual do jogador de 25 anos estava chegando ao fim, criando uma janela de oportunidade para que times rivais tentassem, potencialmente, tirar o jogador formado na base do clube da infância.

    No entanto, Foden optou por ficar, tendo sido alcançado um acordo de princípio para prolongar a sua permanência no Etihad até 2030. O novo contrato inclui também uma opção de renovação por mais 12 meses, o que manteria o meia em Manchester até aos 31 anos. Apesar dos relatos de interesse do exterior, o meio-campista nascido em Stockport manteve-se firme no seu desejo de continuar a sua trajetória sob a liderança do City.

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    Rivalidades no mercado de transferências entram em alerta máximo devido à queda de rendimento

    A incerteza quanto ao futuro de Foden foi acentuada por uma fase de baixo rendimento durante a temporada 2025-26. O meia criativo tem enfrentado dificuldades para marcar gols recentemente, registrando apenas uma participação em gols nas últimas 25 partidas pelo clube. Seu último gol foi contra o Crystal Palace, em meados de dezembro, um dado que levou alguns a questionarem se uma mudança de ares estaria se aproximando.

    “Se houvesse qualquer indício de que Phil Foden não planejava assinar um novo contrato com o Man City, haveria vários clubes no país e no exterior interessados no jogador da seleção inglesa”, explicou oFootball Insider. “Sempre foi claro que ambas as partes estavam felizes em continuar sua relação. Foden é um garoto do City de corpo e alma.”

  • Guardiola continua confiando no jogador formado na base

    Apesar da queda nos números, Pep Guardiola e a comissão técnica do City continuam plenamente convencidos de que Foden é a pedra angular da próxima era do clube. Com a previsão de que figuras importantes como Bernardo Silva e John Stones deixem o clube neste verão, garantir a permanência de Foden foi considerada uma prioridade inegociável para a diretoria esportiva, a fim de manter a continuidade do elenco.

    O Football Insider acrescentou: “Talvez ele tenha passado por uma pequena queda de rendimento nesta temporada, mas o City continua totalmente ao seu lado e contando com ele para o futuro a longo prazo também; é por isso que vão oferecer a ele este novo contrato até 2030, com opção de renovação por mais um ano. Ele tem um papel importante a desempenhar no City, e o clube não gostaria de ver um dos seus próprios produtos da base se transferir para outro clube; por isso, eles estão felizes agora que chegaram a um acordo de princípio sobre este novo contrato.”

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    O futuro de Rodri continua incerto

    Embora o futuro de Foden pareça definido, o mesmo não se pode dizer do volante Rodri. O vencedor da Bola de Ouro de 2024 passou por uma temporada marcada por lesões, tendo sido titular em apenas 16 partidas da Premier League, e tem apenas mais um ano de contrato. Há especulações crescentes de que o espanhol poderia fazer parte de uma ampla reformulação do meio-campo, juntamente com Silva, que está de saída. Rodri já se manifestou abertamente sobre sua admiração por certos projetos, admitindo que não seria capaz de recusar uma transferência para o Real Madrid se a oportunidade surgisse. Com as negociações sobre a renovação do contrato ainda por começar, o City enfrenta a perspectiva muito real de perder seu comandante do meio-campo ao mesmo tempo em que comemora o compromisso renovado de Foden com a causa.

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