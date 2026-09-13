Foden não estava com o menor clima para demonstrar simpatia aos rivais da mesma cidade depois de ajudar sua equipe a conquistar três pontos vitais, mesmo à beira do campo. Ao deixar Old Trafford após o apito final, o jogador de 26 anos foi filmado por torcedores sorrindo de forma ampla e fazendo com os dedos o gesto de "1 a 0" em direção aos torcedores do Manchester United.

O gesto provocativo veio como resposta direta a uma série de insultos e vaias vindos das arquibancadas, com alguns torcedores chamando audivelmente o meio-campista de "trapaceiro" após sua expulsão anterior.



