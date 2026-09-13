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Phil Foden revida! Astro do Manchester City provoca torcedores furiosos do Manchester United após vitória polêmica no dérbi
Foden silencia a torcida de Old Trafford
Foden não estava com o menor clima para demonstrar simpatia aos rivais da mesma cidade depois de ajudar sua equipe a conquistar três pontos vitais, mesmo à beira do campo. Ao deixar Old Trafford após o apito final, o jogador de 26 anos foi filmado por torcedores sorrindo de forma ampla e fazendo com os dedos o gesto de "1 a 0" em direção aos torcedores do Manchester United.
O gesto provocativo veio como resposta direta a uma série de insultos e vaias vindos das arquibancadas, com alguns torcedores chamando audivelmente o meio-campista de "trapaceiro" após sua expulsão anterior.
- AFP
Foden zomba dos torcedores do Manchester United
As imagens viralizadas, que foram amplamente compartilhadas nas redes sociais, mostraram Foden aparentemente completamente indiferente ao ambiente hostil. Apesar da decepção individual por sua expulsão, a vitória garantiu que o City mantivesse o aproveitamento de 100% no início da temporada da Premier League, igualando a pontuação do Arsenal na liderança da tabela.
Para o United, a derrota o deixa afundado na 13ª colocação, com apenas quatro pontos, uma realidade que Foden pareceu mais do que feliz em lembrá-los enquanto seguia para o ônibus da equipe.
Drama com cartão vermelho e momento tenso com Fernandes
A partida ganhou contornos dramáticos logo aos 23 minutos, quando o árbitro Michael Oliver mostrou cartão vermelho direto para Foden. O lance aconteceu após um confronto físico com o capitão do Manchester United, Bruno Fernandes, que inicialmente derrubou o jogador do City perto da linha lateral. Em um momento incomum de perda de compostura, Foden pareceu dar um chute no internacional português enquanto tentava se levantar.
A expulsão deixou o time de Enzo Maresca com dez homens em campo por mais de uma hora, mas a equipe foi recompensada por sua resiliência quando Erling Haaland marcou aos 60 minutos.
- Getty Images Sport
Maresca pede consistência na arbitragem
Falando após a partida, o técnico do Manchester City, Enzo Maresca, elogiou bastante o caráter de seu elenco, mas questionou por que Fernandes escapou de punição por seu papel no incidente com Foden.
Maresca foi então questionado diretamente se sentia que a expulsão de seu meio-campista estrela foi a decisão correta da arbitragem. Ele respondeu sugerindo que, se Foden tinha que sair, não deveria ter saído sozinho. O treinador do City disse aos repórteres: "Pode ser cartão vermelho, mas na mesma ação também pode ser cartão vermelho para Bruno. É o que é."
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